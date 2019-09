– Todos me encantan porque siempre trabajo fiel a mi estilo. No hago algo que no me gusta aunque me lo pidan y encarguen. La galería de tres pisos en el sur fue todo un desafío, sobre todo, por dónde estaba ubicada. El restaurante "Porco" en el Tigre, hecho con todos materiales reciclados, me encanta. Ahora estoy trabajando en la ampliación de "La Pebeta" en Cardales, que empezó siendo una proveeduría. "Negra", un local de helados y café, en el bajo de San Isidro, es otro de los locales más recientes. La idea era hacer algo opuesto a las típicas heladerías tradicionales que suelen ser blancas. Elegimos el negro como color, y usamos todo hierro y madera.