La cadena Coto presentó sus ofertas para celebrar el Día de la Niñez

Hasta el jueves 14 de agosto, la cadena ofrecerá 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda su juguetería

Se acerca el Día de la Niñez y la cadena de supermercados Coto diseñó “una propuesta única para celebrar esta fecha tan especial con los más pequeños de la casa”.

La misma incluye indumentaria y calzado para todos los días, juguetes para la primera infancia, juegos de rol, juegos de mesa, bicicletas y triciclos y con una amplia variedad de regalos para que los niños puedan explorar al máximo su creatividad e imaginación.

Esta propuesta es acompañada por promociones especiales y cuotas sin interés para sorprender a los más chiquitos en su día, tales como:

30% de descuento y 3 cuotas sin interés. Hasta el jueves 14 de agosto, 30 por ciento de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la juguetería.

6, 9 o 12 cuotas sin interés. Hasta el 17 de agosto, 6, 9 o 12 cuotas sin interés con diferentes bancos en productos seleccionados de juguetería y rodados.

Promociones en bicicletas SPX. Hasta el jueves 14 de agosto, se puede elegir la promo: 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago con Comunidad Coto en bicicletas SPX seleccionadas.

Descuentos en indumentaria. Hasta el jueves 14 de agosto, tenés 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en camperas y chalecos.

“Además de todas estas promociones especiales, podés encontrar las ofertas habituales que tiene COTO en sus tiendas y en Coto Digital junto con descuentos exclusivos con Comunidad COTO y muchas ofertas más”, explicaron en la empresa que encabeza Alfredo Coto.