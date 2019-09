– No sé, la verdad. Esto no da previsibilidad, no hay reglas claras y complica todo. ¿Plan B? No hay. Tendríamos que desdoblar la operación, ir a Aeroparque, donde no hay lugar; y se encarece todo. Trasladarnos a Ezeiza sería una locura: mataría el mercado low cost. Restringir El Palomar es un problema muy grande para las empresas que estamos operando ahí.