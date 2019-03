– ¿Cuándo se lograría esa cifra?



– No lo sé. Hoy hay 850.000 pymes, 615.000 empleadoras. Pero tenemos muchas informales. Ya vemos ecosistemas en el interior que demuestran que es más natural arrancar un proyecto y no son cosas supertecnológicas. Ven cerca la exportación, además: a veces se me ríen, pero muchas pymes del interior están aprovechando otra América, atacando mercados como Paraguay, Colombia, Perú y Bolivia. En un eventual segundo mandato de Macri vamos a llegar a ese número.