"De la investigación de la CNDC surge que la empresa Acindar tendría una posición dominante en el mercado de aceros no planos y habría indicios de que podría estar abusando de dicha posición. Acindar cuenta con una participación estable en la producción nacional del 68% (promedio entre 2013 y 2016). Los aceros no planos son un producto con fuerte incidencia en la industria de la construcción, destacándose las barras de acero para hormigón armado (varillas corrugadas) que representan alrededor de 40% de las ventas de aceros no planos en la Argentina", detalla Comercio en un comunicado.