En la agencia Mercado McCann aún no usaron la modalidad, pero no dudan de su potencial. "En un sentido metafórico podríamos decir que son el almacén del barrio. No tienen el alcance en cuanto a cantidad de público que tienen los hipermercados, pero conocen mejor al vecino, tienen una relación más fluida, más cercana", define Darío Rial, director general creativo de Mercado McCann.