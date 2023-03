Brasil aprobó el cultivo, la producción y la comercialización del trigo transgénico de una empresa argentina

Brasil aprobó el trigo HB4

Los integrantes de la empresa argentina de biotecnología y semillas Bioceres, anunciaron que finalmente Brasil aprobó el trigo transgénico trigo HB4 tolerante a la sequía, para cultivo, producción y comercialización. Se trata del principal importador de trigo de Argentina y el segundo país del mundo, luego del nuestro, en permitir la siembra de este tipo de granos.

El trigo HB4 es un desarrollo 100% argentino, producto de la colaboración público-privada de más de 18 años entre la empresa Bioceres y el grupo de investigación del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL), liderado por la Dra. Raquel Chan, responsable de la investigación que da lugar al desarrollo. Las variedades de trigo HB4 tienen incorporado un gen del girasol que incrementa la tolerancia a condiciones de sequía, reduciendo las pérdidas de rendimiento frente al déficit hídrico.

A partir de la decisión de Brasil, la empresa buscará avanzar con su proceso de expansión a nivel mundial, con pedidos de desregulación en otros países productores del cereal como Australia y Estados Unidos. Según detallaron voceros de Bioceres en la red social Twitter, el anuncio llega después de un riguroso proceso de revisión por parte de la Comisión Nacional de Bioseguridad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil (CTNBio), que es una institución del Gobierno de Brasil responsable de analizar las actividades de los Organismos Modificados Genéticamente, transgénicos y derivados. Además, hay que recordar que en noviembre se 2021 se aprobó la importación de harina de Trigo HB4® en ese país.

“Desde 2019 hasta ahora, logramos que la tecnología HB4® avance rápidamente en su estado regulatorio a nivel mundial. Hoy, varios de los principales países productores e importadores de Soja y Trigo ya están usando este tipo de granos, que fue desarrollado por un equipo de investigadores del Conicet, liderado por la Dra. Raquel Chan, junto con la Universidad Nacional del Litoral y el Grupo Bioceres”, dijeron desde la empresa en un comunicado.

Federico Trucco, referente de la empresa Bioceres

Por otro lado, esta semana Bioceres presentó las evaluaciones de rendimiento del trigo transgénico en el mes, en medio de una reciente campaña del cereal afectada por la profunda sequía. Desde la empresa señalaron que, “los resultados fueron contundentes: en promedio el rendimiento del trigo HB4® fue un 22% superior frente al tipo de granos de este cereal más utilizado en nuestro país y demostró tener un potencial de hasta un 40%, según el ambiente”.

Al respecto, el Director de la Unidad de Semillas de Bioceres, Alexandre Garcia, señaló que “Fue una campaña muy complicada por la sequía. El gen funciona, no hay dudas. Contamos con información de más de 200 puntos de datos de los últimos 3 años. En esta campaña de marcada sequía y heladas que afectaron los cultivos, estamos muy contentos de poder presentar estos resultados positivos. Se evaluaron las variedades comerciales con tecnología HB4® versus su isolínea correspondiente”.

Comercialización

Además, la empresa Bioceres confirmó que ya comercializa la harina obtenida de unas 50 mil hectáreas sembradas con su variedad transgénica en el mercado interno, a través de mezclas realizadas en unos 25 molinos harineros. Ezequiel Bosch, integrante del área comercial de la empresa, comentó que los consumidores argentinos ya están comiendo desde el año pasado en diferentes alimentos el trigo transgénico HB4, ya que existen unos 25 molinos que mezclan la mencionada variedad modificada con lotes de trigo convencional. “Efectivamente nosotros estamos trabajando con más de 25 molinos y hemos venido comercializando fluidamente el HB4. Para muchos molinos nos hemos convertido en un proveedor estratégico (de trigo), porque saben que tenemos calidad y que tenemos materiales desagregados”, dijo.

“Estamos trabajando con más de 25 molinos” (Bosch)

A todo esto, Agustín Forzani, socio gerente de Molino Esmeralda, señaló que “no vimos diferencias entre procesar un trigo HB4 y un trigo convencional. Somos un molino nuevo y estamos muy avocados a innovar. Al poder segregar las calidades, Bioceres pudo abastecerme con trigo en un año donde la calidad fue muy mala”. Además, detalló que desde el primer año que se empezó a sembrar fueron recibiendo trigo HB4, hasta llegar a acumular un total de 8.000 toneladas. Las mismas fueron procesadas, mezcladas con otros trigos, y comentó que “hicimos todos los análisis antes de segregar el trigo y los valores fueron prácticamente iguales”.

También dijo que “el 50% del trigo que recibimos no tenía calidad panadera y el 60% no pasaba los 22 de gluten. Por eso el año pasado les dijimos a los de Bioceres que les iba a comprar más, pero que necesitaba que sea 27 de gluten o superior para compensar lo malo que tenía. Así lo hicimos y prácticamente me salvaron el año porque se me iba a hacer muy difícil conseguir trigo con la calidad que necesitaba que fue un problema que tuvieron los molinos de mi zona. Por eso se convirtió en un cliente estratégico y la campaña pasada fue el cliente más grande porque del resto de los productores empecé a recibir menos porque no tenían calidad”.

Por otro lado, Bioceres viene sembrando el trigo HB4 en toda la región agrícola desde la campaña 2019/2020, con unas 6.000 hectáreas y luego con más de 50.000 hectáreas, mediante una red de productores y bajo un sistema de identidad preservada. Y en este contexto ayer presentó los resultados que arrojó el cereal transgénico en la actual campaña agrícola. Según se señaló, hubo mejoras de rendimientos de hasta un 40%.

