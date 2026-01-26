ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 26 de enero

Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminados en 4 y 5 reciben hoy el monto actualizado según normativa vigente - ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy, lunes 26 de enero, el depósito de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales para un grupo determinado de beneficiarios en toda la Argentina. El calendario de pagos de enero prioriza el orden según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El esquema oficial, organizado por la ANSES, contempla la acreditación de haberes y asignaciones en cuentas bancarias y sucursales habilitadas en todo el país. El organismo divide el cronograma según el tipo de beneficio y la fecha asignada por la terminación del DNI, permitiendo que millones de titulares accedan a los fondos correspondientes a enero de 2026.

Quiénes cobran hoy, 26 de enero

La fecha de hoy, lunes 26 de enero, habilita el pago de distintas prestaciones sociales bajo la administración de la ANSES. El calendario establece grupos específicos para la jornada, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y tienen DNI terminados en 2 y 3 reciben hoy el depósito correspondiente. Este grupo accede al monto mensual actualizado por movilidad previsional, con la acreditación directa en la cuenta bancaria declarada. La ANSES recordó que los pagos se efectúan en las fechas establecidas para evitar aglomeraciones y optimizar la atención en entidades financieras.

Prestación por desempleo – Plan 1

Para la prestación por desempleo Plan 1, hoy cobran los titulares con DNI terminados en 4 y 5. El organismo previsional aplica la actualización trimestral establecida por la normativa vigente, permitiendo que los beneficiarios accedan al monto correspondiente en la fecha asignada.

Asignaciones universales y familiares

Las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares para quienes perciben haberes mínimos ya fueron acreditadas en días previos, de acuerdo con la terminación del DNI. El calendario de enero no contempla depósitos para estos conceptos en la fecha de hoy, ya que los pagos se completaron entre el 9 y el 22 de enero.

Asignación por prenatal y maternidad

En la jornada de hoy, titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI finalizados en 4 y 5 reciben el pago mensual correspondiente. Estas asignaciones se liquidan según el calendario oficial, que distribuye los montos por número de documento y contempla las condiciones laborales y de ingresos de cada beneficiario.

Pensiones no contributivas y otras prestaciones

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ya completaron su calendario de pagos durante la primera quincena de enero. El esquema de asignaciones de pago único -por matrimonio, nacimiento o adopción- se mantiene vigente entre el 12 de enero y el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

El haber mínimo garantizado para jubilados en enero de 2026 asciende a $349.299,32. Quienes perciben este monto reciben un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $419.299,32. El haber máximo vigente para el sistema es de $2.293.796,92 mensuales, según la actualización por movilidad establecida por el Gobierno.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se encuentra fijada en $279.439,46. Con el bono extraordinario, el monto final asciende a $349.439,46. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se ubican en $244.509,52, y junto con el bono, alcanzan $314.509,52 en el mes de enero. Las madres con siete hijos titulares de pensión perciben el mismo monto que la jubilación mínima.

Los valores de todas las prestaciones se actualizan mensualmente, conforme a las variaciones registradas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, de acuerdo con el Decreto 274/2024 firmado por el presidente Javier Milei. Esta normativa establece un esquema de movilidad automática para evitar retrasos en la actualización de ingresos de los beneficiarios del sistema previsional.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un valor mensual de $125.518 en enero de 2026. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $408.705 por cada uno. En el caso de la Asignación Universal por Embarazo, el pago es de $118.454,32 por hijo, distribuyéndose el 80% en cuotas mensuales y el 20% restante tras la presentación de la libreta anual.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se establece en $62.765. Las asignaciones por prenatal y maternidad se fijan en $28.000 mensuales, según lo estipulado por la ANSES. Los pagos pueden realizarse de forma fraccionada, según las condiciones laborales y de ingresos del titular.

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción mantienen el período de acreditación entre el 12 de enero y el 12 de febrero, sin depender de la terminación del DNI. Todos estos valores están sujetos a actualización mensual, conforme a la evolución de la inflación y las normativas vigentes.

Las cifras detalladas por la ANSES reflejan la política de movilidad y el impacto de la inflación en los haberes y asignaciones sociales. El organismo continuará informando sobre los próximos calendarios y montos de pago para los diferentes grupos de beneficiarios en todo el país.