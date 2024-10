Los bonos en dólares atraen ahora a pequeños ahorristas que se suman a fondos externos

Ahorristas que solo conocían el plazo fijo o el dólar están dejando de lado décadas de cultura básica de inversión. Las ganancias de los bonos soberanos, que dan rentas de dos dígitos, los hizo hacer un curso acelerado de finanzas y acechan con preguntas a los oficiales de cuentas de los bancos.

Así se explica el incremento de los Fondos de Inversión de renta variable y el hecho de que las entidades ofrezcan inversiones personalizadas. Algunos no cobran cargos a las tenencias de tarjetas de crédito, a partir de un mínimo en inversiones en los fondos.

La demanda agregada hizo difícil conseguir bonos soberanos de corto y mediano plazo. Rentas de hasta 16% en dólares mensuales son la meca de cualquier ahorrista a largo plazo.

Fue así como la demanda de los bonos soberanos fue creciendo y se transformó en euforia en las últimas ruedas. Ayer, por caso, los Bonares y Globales con legislación local subieron más de 2% cuando los plazos de vencimientos no iban más allá del 2.040. El mérito del alza es mayor porque fueron una isla en medio de los bonos de emergentes que estuvieron estables por el desaliento que produjo la fuerte suba de la tasa de los bonos del Tesoro a 4,28% anual, el nivel más alto desde el 24 de julio. Los inversores norteamericanos se desprenden de los títulos del Tesoro porque los ven caer de precio diariamente. Esta caída es la que alimenta los mayores rendimientos.

El riesgo país, ante la suba de los títulos locales, cayó 53 unidades (-5,48%) a 914 puntos básicos cerca de llegar a la zona de los 800 puntos. En este mes el riesgo país bajó 30% y cuando quiebre el piso de los 700 puntos, se terminarían las trabas para liberar el cepo y acceder al mercado de créditos internacional. Nadie cree que se salga del cepo antes de las elecciones, pero sí que se llegue a un riesgo de alrededor de 600 puntos básicos en julio próximo.

Este derecho ganado por la fortaleza de los bonos libera al país de la dependencia de fondos de organismos internacionales. En otras palabras, transforma créditos políticos en créditos financieros porque puede renovar sin consultar cada vencimiento de la deuda sin caer en default.

Pero si fue sorprendente la caída del riesgo país, no fue menor la sorpresa por el derrumbe de la tasa de los bonos en pesos que son referencia. Las LECAP y BONCAP soportaron una demanda sin tregua porque, al conocerse que mañana el Tesoro no licita ninguno de estos títulos, los inversores se abalanzaron sobre los bonos en circulación. Los rendimientos están a punto de perforar el piso de 3,5% en el que cerraron ayer. Se estima que las LECAP largas y los BONCAP que vencen en octubre y diciembre 2025, pronto pueden rendir menos de 3%. Pero no fue un movimiento casual que no se liciten estos bonos mañana, porque los vencimientos son de $1,6 billones, un monto fácil de cubrir. En cambio, los montos subsiguientes son más elevados y allí es donde jugarán las ansias reprimidas de los inversores por las LECAP y BONCAP. En ese momento la oferta va a ser elevada y el Tesoro cubrirá los mayores vencimientos a tasas menores.

La licitación de mañana tuvo efectos positivos sobre los BONCER que están rindiendo 13 puntos sobre la inflación anual. Y al contraerse las tasas de referencia los rendimientos de los títulos indexados lucen más. De hecho, ayer subieron poco más de 1%.

Los bonos atados al dólar (dollar linked) siguen padeciendo la indiferencia de los inversores.

El menú que apareció en escena y que ofrecen algunos fondos de inversión es el de colocar dólares billete con posibilidad de retiro inmediato. Por caso, Adcap Grupo Financiero abrió un fondo de liquidez inmediata en dólares con tasas más elevadas que los plazos fijos hechos en la divisa norteamericana que rinde 1.10% anual. Para el que tiene los dólares en una cuenta CERA, al vencimiento del blanqueo es un buen lugar para colocarlos a la espera de una inversión definitiva.

Los dólares de los privados siguen creciendo. Los depósitos en los bancos, subieron el jueves pasado USD 340 millones al récord de USD 31.364 millones.

Con el creciente ingreso de divisas los dólares financieros cerraron en baja. A la apertura hubo un amague de suba de $5 para testear al mercado, pero se encontraron con ventas inmediatas en las pantallas de una profundidad considerable (cantidad de posturas) que mostró que iba a ser una rueda netamente ofrecida.

El contado con liquidación (CCL) perdió $8,76 (-0,8%) a $1.154,94 y el MEP, $8,76 (-0,7%) a $1.154,94. El “blue” cedió $5 y cerró a $1.220. El canje, diferencia de precio entre el CCL y el MEP que mide el costo de entrar o sacar dólares del país) está un nivel de apenas 2,10% que indica que es considerablemente más fuerte el ingreso que la salida de divisas.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 574 millones y el Banco Central compró USD 70 millones, mientras las reservas subieron 206 millones a USD 29.368 millones. En octubre las compras del Central suman USD 1.160 millones cuando faltan res ruedas para cerrar el mes.

Los bonos provinciales o sub soberanos no fueron tan atractivos como los soberanos. Según Juan Martín Yanzón, jefe de mesa de ConoSur “hubo plazas tomadoras y vendedoras en paralelo. Nos pidieron Entre Ríos 28, Salta 27 y Neuquén 30, mientras que hubo ofertas en Santa Fe 27, CABA 27 y Córdoba 27. Activa como siempre PBA 37, con gran demanda en las series B y C”.

En cambio, los bonos corporativos tuvieron más demanda. Los que blanquearon y son conservadores se inclinaron por opciones como Tecpetrol, Pampa, Aluar e YPF.

La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que el tipo de cambio “sigue recortando y la brecha entre el CCL y el “A” 3500 se encuentra en torno al 17%, mientras que la brecha neta de Impuesto PAIS ya se ubica cercana a al 9%, el punto previo a la escalada de mayo”

Sobre el mercado de futuros la consultora de Reschini indicó que “dejaron recortes de hasta 1,1% en el tramo más largo, aunque con pocas operaciones.

Las tasas implícitas se corrieron hacia abajo y las más largas vuelven a acercarse a los mínimos que marcaron el lunes de la semana pasada”.

La Bolsa tuvo compras selectivas. Los bancos tuvieron un día irregular y el S&P Merval de las líderes cerró con una suba de apenas 0,65%.