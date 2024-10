Redrado recomendó aprovechar el éxito del blanqueo para dar curso legal al dólar y liberar el tipo de cambio

Martín Redrado, ex presidente del Banco Central (Adrián Escandar)

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, aseguró que el Gobierno debería aprovechar los buenos resultados del régimen de regularización de activos, más conocido como blanqueo, darle curso legal al dólar y pasar a un sistema de tipo de cambio flotante entre las monedas local y de EEUU.

A su vez, planteó los 5 pilares que considera fundamentales para un programa de transformación productiva.

Sobre esto último y en lo que refiere a su visión respecto del curso de la economía en la actualidad, el economista sostuvo: “Argentina está viviendo dos realidades: la financiera, que está marchando bien, y la productiva, la economía real, que todavía está esperando una hoja de ruta que le muestre dónde está el desarrollo. En particular, en la Argentina financiera, lo que estamos esperando y transitando es la convergencia entre la tasa de inflación y la tasa de devaluación”.

En tanto, aseguró que la Argentina necesita un programa de transformación en materia productiva, que debe tener cinco pilares:

Una revolución impositiva que simplifique y que baje la carga impositiva sobre los sectores productivos Una transformación de la estructura logística. “Se necesitan mejores rutas, mejores trenes, mejores puertos, mejores hidrovías para poder sacar la producción argentina al mundo” Una revolución exportadora con una política internacional “con acuerdos para que la producción nacional pueda tener menos aranceles en el mundo, sobre todo en aquellos países que tienen complementación productiva con nosotros” La baja del costo de crédito a las empresas argentinas Una lucha frontal contra la informalidad laboral y de las empresas

En diálogo con Radio Rivadavia, el economista destacó la política fiscal del Gobierno pero planteó dudas acerca de la monetaria y cambiaria: “En estos dos campos no ha habido audacia, firmeza, porque todavía tenemos incertidumbre cambiaria, que es muy importante para los sectores productivos. ¿Va a seguir la tasa de devaluación al 2% mensual? ¿Argentina va a tener siempre un tipo de cambio fijo, cuando el mundo tiene todos los tipos de cambios flotantes?. Bueno, acá hay que dar certidumbre y esto es macro”.

Respecto a la política monetaria, el también director de Fundación Capital, resaltó positivamente que el Banco Central haya dejado de financiar al sector público, que ya no sea “una escribanía de la tesorería”, pero “cuando se habla de emisión cero, también se habla de emisión cero por parte del sector externo. Cuando un exportador vende sus productos al exterior, el 80% lo tiene que vender al Banco Central. En julio se anunció que todo lo que el Banco Central compraba por el mercado oficial de cambios, lo iba a vender en el mercado del Contado con Liquidación. Bueno, eso no ha ocurrido. Ha ocurrido en parte, con lo cual no hay emisión cero en su totalidad”.

“Sin duda, lo que hay que plantear entonces es cuál es la política monetaria de largo plazo, cuál es la política cambiaria. A mi juicio, Argentina debe tener una política cambiaria de tipo de cambio flotante y debe aprovechar estos muy buenos resultados que ha tenido el blanqueo para darle curso legal al dólar y permitir que el dólar y el peso puedan convivir y que los argentinos que quieran pagar con divisas el supermercado, la farmacia, cualquier cosa, que aquellos que hayan blanqueado dólares lo puedan utilizar, pero con un tipo de cambio flotante, no con un tipo de cambio fijo”, agregó.

En la misma línea, Redrado se refirió al cepo y consideró que se necesitan más reservas para poder consolidar un tipo de cambio y contó: “Una de las cosas que a mí me preguntan dando conferencias en el exterior es cuándo se libera el cepo y qué política cambiaria va a tener la Argentina, La pregunta de un inversor internacional es siempre cuál es el valor del dólar para invertir y el valor del dólar para poder girar dividendos. Cada uno que invierte busca también la rentabilidad”.

“Sin dudas hay una oportunidad ahora con el blanqueo. El blanqueo ha traído dólares que estaban faltando a la Argentina. Los depósitos en dólares subieron a casi 13.000 millones y han bajado en los últimos días USD 1.000 millones. A mi juicio se van a consolidar en USD 12.000 millones y esto lo que va a permitir es que aumenten las reservas brutas del Banco Central. La clave que el gobierno tiene por delante es que estos dólares se transformen en préstamos a los sectores productivo”, afirmó.

Por otro lado, aseguró que para que aumente el consumo “necesitamos que el salario le gane a la inflación” y propuso disminuir los impuestos al trabajo para incluir a nuevos trabajadores: “Así como se hizo un blanqueo financiero, tener un blanqueo de trabajadores que ingresen en la formalidad”.

Asimismo, consideró que “en materia impositiva hay muchísimo para hacer, sobre todo en términos de simplificación. Hay muchos impuestos que son distorsivos. Cualquier empresa, cualquier comercio sabe que hay tres impuestos que son realmente una carga y que no permiten competir a la Argentina de una manera sana: el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ingresos brutos y el Impuesto PAIS que va a salir en el muy corto plazo. Las retenciones generan un sesgo antiexportador”.