Dólar y reservas: por qué el BCRA está atravesando un octubre récord en compras de divisas

El mes de octubre es, por motivos estacionales, adverso para que el Banco Central pueda adquirir dólares en el mercado. Menores liquidaciones de exportaciones en el último trimestre del año, junto con una demanda importadora que se afirma, presionan para que la entidad registre en esta etapa saldo vendedor por su intervención cambiaria. Esta tendencia incluso se acentúa en años con vigencia de “cepo”.

Sin embargo, octubre de 2024 parece ser una excepción. El BCRA conserva un saldo comprador por más de USD 600 millones, un récord para este mes si se toma en cuenta el marco del control de cambios.

Un informe de Romano Group detalló que “uno de los factores vinculados a ello es que, con el blanqueo, hubo un fuerte ingreso de dólares al sistema generando una mayor capacidad prestable de préstamos en dólares lo cuales se liquidan en el mercado de cambios. Desde el 15 de Agosto, los depósitos de privados en dólares han aumentado USD 11.860 millones, mientras que en el mismo lapso los préstamos a privados en dólares aumentaron USD 1.000 millones. Es decir, USD 1.000 que contribuyen a engrosar el saldo del BCRA, imputando a reservas netas”.

“Otra manera de analizarlo, es que para Mayo los préstamos habían vuelto a representar un 36% de los depósitos mientras que actualmente son el 26%. Esos 10 puntos de diferencia representan -si se mantuviesen los depósitos privados constantes- un monto aproximado de USD 3.000 millones. Lo anterior es un efecto combinado de fuerte expansión de depósitos, al tiempo que los préstamos poseen movimientos más suavizados, aunque con un gran potencial dado el fuerte incremento de los depósitos”, añadió el estudio.

La confianza inversora en el Gobierno se plasmó en las últimas siete semanas en esa apreciable adhesión al blanqueo de capitales. A partir de septiembre de 2024 los depósitos en dólares en efectivo del sector privado se expandieron en más de USD 11.000 millones, y ahora con un stock por encima de los USD 30.000 millones están cerca de los máximos de agosto de 2019.

Ya que parte de los depósitos en dólares se contabilizan como reservas, su crecimiento aporta al incremento de los activos internacionales brutos en las arcas del BCRA. Y en forma indirecta, también aportan al saldo neto de las reservas -descontados préstamos y depósitos en las arcas del Central- que todavía son negativas en unos USD 6.000 millones-.

¿Cómo se explica que el crecimiento del stock de créditos en dólares ayude a incrementar las reservas netas?

Al respecto, el ex vicepresidente del Banco Central Jorge Carrera precisó que “las financiaciones en dólares -sean Obligaciones Negociables (ON) o créditos bancarios-, generan una mejora en la Reservas Netas (propias) del BCRA”.

“En el momento inicial un nuevo depósito en dólares genera un encaje obligatorio en el BCRA que aumenta las Reservas Brutas pero no las Netas -son fondos del banco comercial-. Con el resto no encajado se puede otorgar créditos en dólares a actividades asociadas a la producción de bienes transables”, continuó.

“La clave es que, el crédito en dólares no se deposita en esa moneda, si no que el banco lo debe liquidar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) -mal llamado MULC o dólar oficial- y deposita pesos en la cuenta del prestatario. Esta liquidación, aumenta la oferta de dólares en la economía y las Reservas Netas”, apuntó Carrera.

No obstante, este ciclo del crédito “reduce la Reservas Netas cuando llega el fin del préstamo”, pues el deudor “deberá pagar todo el capital más los intereses del crédito en dólares; para lo cual el prestatario tiene acceso al MLC para comprar los dólares”, señaló.

“Este ha sido un mecanismo muy poderoso para comprar dólares por parte del BCRA y sin duda va a ser aún más importante dado el crecimiento esperado de los préstamos en dólares que se están ofreciendo a 2,5% anual a 180 días y el de las ON que se colocan al 6% anual a 4 años. El efecto de corto plazo en Reservas Netas será impactante, mientras que el de mediano y largo plazo depende de que el nivel de financiaciones siga creciendo -o al menos no caiga- y logren generar dólares suficientes para pagar importaciones e intereses”, consideró el ex directivo del BCRA.

El analista financiero Christian Buteler subrayó que “quien toma el crédito en dólares tiene el riesgo cambiario acotado por la ‘tablita’ de (Luis) Caputo”, debido al “crawling peg del 2%”.

“El costo de cobertura dollar linked opera con tasas positivas -tanto títulos del Tesoro, como deuda corporativa y sintéticos-. Ello responde principalmente a un mercado creyente del mensaje oficialista en cuanto a crawling y sin saltos discretos de magnitud en el horizonte, y con tasas fijas -en el mercado y en licitaciones- por encima de dichas expectativas. Ergo, la tasa de devaluación pasa a ser la ‘peor’ tasa de rendimiento entre tasa fija y devaluación”, agregaron desde Romano Group.