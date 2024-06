Azúcar, aceite, frutas y arroz: cuáles son los 10 alimentos que bajaron de precio en mayo

Las frutas y verduras encabezaron la lista de productos que más bajaron en el quinto mes del año

La inflación de mayo fue la más baja desde enero de 2022 y mucho tuvo que ver en ese resultado el comportamiento del precio de los productos alimenticios. Si bien el rubro de “alimentos y bebidas no alcohólicas” se ubicó por encima del promedio general (fue de 4,8% contra el 4,2% del IPC general), el nivel de incremento de ese rubro fue el más bajo de los últimos once meses. Además, se registraron once bajas de precios y tres productos que se mantuvieron estables.

¿Cuáles son esos productos? La baja más pronunciada la tuvo la naranja, cuyo valor por kilo descendió de $1.656,48 en abril a $1.094,94 en mayo, lo que marcó una retracción del 34,1%.

Fue más moderada la baja de precio de la banana (-10,1%), aunque el retroceso del precio igualmente fue significativo. En detalle, ese producto se vendía a $1.730 en abril y bajó a $1.556,47 en el quinto mes del año.

El tercer producto del ranking de bajas no pertenece al rubro de “frutas y verduras”. Se trata del azúcar, que se vendía a $1.185,14 y pasó a comercializarse a $1.104,68 en promedio (-6,8%)., según el relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Bajó también el precio del limón. De acuerdo con la medición oficial, hubo una retracción del 5,1% en el valor de ese producto en el período analizado. Se vendía a $847,7 en abril y bajó a $804,16 en mayo.

Se suma a la lista la harina de trigo 000. Los datos oficiales indican que el valor medio en góndola era de $816,97 en el mes de abril y descendió a $786,85 en mayo, lo que significa que se abarató un 3,7%.

Fue similar el comportamiento del arroz blanco simple. Los puntos de venta relevados por el Indec vendían el paquete de un kilo a un precio promedio de $2.422,86 en el cuarto mes del año y lo bajaron a $2.351,11 en el quinto. En ese caso, la baja porcentual fue del 3%.

Continúan la lista la papa, que pasó de $734,05 a $714,83 por kilo (-2,6%) y las galletitas dulces envasadas sin relleno de 150 gramos, cuyo precio en góndola cayó de $814,49 a $800,90 entre abril y mayo de este año (-1,7%).

Fue más moderada la caída del precio del aceite de girasol. La botella de 1,5 litros bajó $40,5 en los negocios argentinos, pasando de $2.969,19 a $2.928,69, según la medición del Indec.

Aparecen también en el listado las salchichas tipo viena. El paquete de 6 unidades tenía un precio medio de $1.452,9 en el cuarto mes del año y cerró mayo en $1.435,42, lo que marca una reducción del 1%.

Los alimentos y bebidas tuvieron en mayo el menor aumento de los últimos once meses. (Reuters)

A esta lista se le pueden sumar tres productos que no tuvieron ninguna variación. Se trata de las arvejas secas (la lata de 220 gramos se vende a $683,97), el kilo de asado (6.506,47) y la gaseosa base cola de 1,5 litros ($1.839,25).

Los que más subieron

Si bien en mayo hubo una decena de alimentos que bajaron de precio, algo poco usual durante los últimos años, en el otro extremo hubo tres que tuvieron incrementos por encima de los dos dígitos, todos pertenecientes al rubro de “frutas y verduras”.

En la parte más alta del ranking de aumentos aparece el tomate redondo, cuyo valor por kilo saltó un 72,7%, pasando de $2.171,36 a $3.750,92. Completan el podio la lechuga, que subió 21,8% (pasó de $2.815,94 a $3.430,29) y la batata, que aumentó 12,2% (avanzó de $811,74 a $911,09).

No obstante, es importante tener en cuenta, tanto para las subas como para las bajas, que las frutas y verduras suelen tener importantes variaciones de precios en períodos de tiempo cortos, debido a las fluctuaciones de oferta que se producen a lo largo de la temporada.