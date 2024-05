Falta de gas: desde el sector del GNC hablan de una “tormenta perfecta” y advierten que también puede afectar al suministro eléctrico

Falta de gas: el presidente del GNC advierte que el país está "ante una tormenta perfecta"

Argentina vive en las últimas horas una difícil situación con la provisión del gas. En las últimas horas, las distribuidoras dejaron de entregar el producto a las estaciones de GNC y también redujeron los envíos a las industrias. En ese marco, desde la Cámara del Gas Natural Comprimido advirtieron que el país atraviesa “una tormenta perfecta”, formada por la falta de políticas de Estado e imprevisibilidad del actual Gobierno, y anticiparon que las dificultades pueden afectar la distribución de energía eléctrica.

“Hay dos maneras de comprar gas por parte de las estaciones. Una es la interrumpible, que se pueden quedar sin gas sin aviso. Pero la otra es en firme, que reglamentariamente tienen que estar abastecidas los 365 del año, las 24 horas, porque pagan más por el precio de gas. La distribuidora violó la ley y le cortó el suministro a las estaciones”, explicó hoy Marcelo Zanoni, presidente de la Cámara del GNC.

Durante una entrevista en Radio Con Vos, el empresario advirtió que ”la matriz del problema no es puntualmente el foco del GNC”, sino que “el problema es que el transporte y la distribución están totalmente en emergencia con respecto a lo que necesitamos consumir de gas”.

En ese sentido, aseguró que “desde 1984, el GNC fue creado como una política de Estado, y hasta hoy nunca faltó”, salvo en aquellos contratos que son “interrumpibles”.

Además, Zanoni afirmó que, según su visión, Argentina se enfrenta a una “tormenta perfecta” por una serie de factores: ”En Neuquén, las plantas de Salliqueló y Tratayén no están funcionando. Son plantas compresoras de gas, es decir que a Bahía Blanca le está llegando el 50% del suministro que le tiene que llegar. Bolivia, por otra parte, cortó el contrato con Argentina y no nos está bajando el gas. A la vez, no se hizo esta obra de dos meses que es la reversión del gasoducto del norte. Es decir, Bolivia tiene la obligación de pasarle a Brasil y se iba a triangular, Brasil nos iba a pasar el cupo que Bolivia no nos pasa”, afirmó.

Para completar el panorama, el dirigente apuntó contra el actual Gobierno: “Los barcos que se tenían que traer, por una mala planificación estratégica del Gobierno actual no se compraron a tiempo”.

Más allá de lo que ocurre con el gas, Zanoni advirtió que las dificultades pueden alcanzar al suministro eléctrico: “Esto implica que nos podamos quedar sin luz, porque las termoeléctricas se alimentan con gas y ocasionalmente con gasoil”.

(DyN)

Para priorizar el abastecimiento a los hogares, en las últimas horas se interrumpió el suministro en estaciones de servicio de GNC en diferentes zonas del país, al tiempo que la demora en una compra de de gas natural licuado (GNL) por parte de la empresa estatal Enarsa provoca también cortes en el abastecimiento a grandes industrias, incluso a algunas que tienen contratos no interrumpibles.

Córdoba y Santa Fe son algunas de las provincias más afectadas. Con el fin de priorizar el consumo domiciliario, Ecogas ordenó a las expendedoras de GNC de Córdoba restringir de forma inmediata el suministro hasta nuevo aviso. La instrucción a los estacioneros llegó vía mail el martes cerca de las 19 y hasta el momento la medida persiste.

Los problemas empezaron a afectar por igual a otras provincias y este miércoles todas las estaciones de servicio de GNC en Argentina podrían cerrar sus puertas debido a la restricción en el suministro de gas natural, según confirmó Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido (GNC). En declaraciones a Radio Con Vos, Olivero explicó que esta medida se toma para priorizar el abastecimiento de gas a hogares, hospitales y escuelas en un contexto de consumo residencial desbordante y problemas en la infraestructura de transporte de gas.

El impacto de esta medida se sentirá en la movilidad diaria de miles de usuarios que dependen del GNC para sus vehículos. Además, podría tener consecuencias económicas para los expendedores y para el sector en general, que se enfrenta a desafíos significativos en la gestión del suministro energético en épocas de alta demanda.