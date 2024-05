Semana financiera: el dólar libre subió 9% y hubo importantes pérdidas para acciones y bonos

El dólar libre gana un 17% en lo que va de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semana financiera quedó definida por el salto que dio el dólar libre, acompañado por las paridades bursátiles, y que posicionó a la divisa como el activo ganador en lo que va de mayo, a falta de cinco ruedas operativas para el cierre del mes.

Aunque recortó posiciones el viernes, el dólar libre quedó en los 1.220 pesos, con una suba semanal de 100 pesos o un 8,9 por ciento. En el balance de mayo sostiene un beneficio de 180 pesos o 17,3%, una tasa que supera a la inflación por primera vez desde octubre de 2023. Hay que recordar que en 2024 el dólar paralelo asciende 195 pesos o 19%, muy por detrás de la inflación acumulada.

En el mercado de cambios formal el dólar mayorista concluyó a $890,50, con un alza de cuatro pesos o 0,5%, una corrección acorde al rígido crawling peg de 2% mensual fijado por el Banco Central desde mediados de diciembre. La brecha cambiaria con el dólar libre se asentó en el 37 por ciento.

“El accionar del Gobierno la semana pasada -baja de tasas- marcó un punto de inflexión en la dinámica macro actual que, en conjunto con otros factores, despertaron la variable más sensible de la economía argentina. ¿Es esto el inicio de un cambio de tendencia? Creemos que no, en la medida que el compromiso oficial de lograr la consolidación fiscal siga siendo firme. El riesgo de una suba mayor desde estos niveles hoy será fundamentalmente político. Las declaraciones de Milei sobre un eventual cambio de gabinete podrían generar algo de ruido”, evaluaron los analistas de Consultatio Financial Services.

Un informe de la Consultora 1816 sintetizó que “el peso atraviesa su semana de mayor debilidad desde principios de enero. El brusco movimiento del dólar, que llevó a la brecha a su nivel más alto desde mediados de febrero tras meses de estabilidad, no tuvo un catalizador evidente. Nos inclinamos a pensar que se trató de una reacción del mercado al último recorte de tasas del Central -seguido de una caída de la BADLAR a 32% nominal anual- y a la dilación del trámite de la Ley Bases y de medidas fiscales en el Senado -todavía no está emitido el dictamen que modificaría el proyecto aprobado en Diputados-”.

“Con brecha baja era momento de ir ‘testeando’ la reacción del mercado ante un levantamiento de restricciones cambiarias -en el margen- para ver dónde quedaba un precio más libre de los dólares financieros”, comentó Amílcar Collante, economista de CeSur (Centro de Estudios Económicos del Sur).

El presidente Javier Milei manifestó que “esto no es una corrida porque para eso el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares y hoy está comprando. Hay algunos que antes decían que había un problema de atraso cambiario y ahora dicen que hay corrida. Es verdad que se deprecia el valor del peso pero hay que mirar lo que está sucediendo”.

“La mirada correcta de ver es que en el mercado había una euforia sobre la Ley Bases y el empantanamiento que se generó en Senado hizo que el precio de los bonos cayeran y el riesgo país subió. El tipo de cambio requiere más tasa de interés”, argumentó el mandatario ultraliberal.

“Entre los factores que explican los recientes movimientos de los dólares encontramos: las bajas de tasas, llevando al desarme de posiciones de carry trade, la percepción de un atraso tanto en el tipo de cambio oficial como en los financieros, y un lento ritmo de liquidación del agro”, resumieron los analistas del Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

“Frente a la significativa caída de las tasas de plazo fijo y la demanda constante de dólares las personas buscan más que nunca refugiarse en esta moneda extranjera, lo que denota una mayor presión cambiaria. Otro factor importante que empuja a la suba de la cotización es la inflación, que se ubica por arriba del 50% en los primeros 4 meses de 2024 en Argentina, erosionando el valor de la moneda local, lo que genera una mayor demanda de dólares como refugio de valor”, indicó un reporte de Reba.

Con liquidaciones del agro que todavía se espera se robustezcan en las próximas ruedas, el Banco Central completó una compra semanal de USD 550 millones en el mercado mayorista. La entidad monetaria elevó a USD 2.407 millones la absorción de divisas en el transcurso de mayo. Por otro lado, las reservas internacionales alcanzaron el viernes los USD 29.113 millones, el monto más alto desde el 29 de abril. En la última semana los activos brutos redondearon una recuperación de 315 millones de dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires terminó en 1.520.808 puntos, luego de anotar un máximo histórico intradiario de 1.584.054 puntos el 22 de mayo. En pesos el panel de acciones líderes obtuvo una ganancia de 3,2% desde el viernes 17, pero medido en dólares perdió un 7,4%, debido a la fuerte alza de la paridad del “contado con liquidación” y en línea con la caída promedio registrada por los ADR argentinos en Wall Street.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

En los mercados de Nueva York, Grupo Galicia terminó con una pérdida de 11,5% en dólares desde el viernes anterior, mientras que YPF resignó 11,1%, a 21,01 dólares.

“Los argentinos se dieron cuenta de que algo no estaba bien. No observaron los datos macroeconómicos. Tampoco vieron en la ‘calle’, que viene golpeada desde hace meses por la recesión. En cambio, les bastó con observar el pulso de la variable financiera que es el corazón de las decisiones de ahorro e inversión: el dólar. En el mercado de capitales, la cotización de la divisa trepó hasta 12% en la semana y superó cómodamente los 1.200 pesos”, explicaron los expertos de GMA Capital.

Los bonos soberanos en dólares perdieron un promedio de 7,4% en el caso de los Globales con ley extranjera en Wall Street, mientras que los Bonares con ley argentina cayeron un 9,7% semanal. En el mismo sentido, el riesgo país de JP Morgan avanzó 180 unidades para la Argentina, en los 1.443 puntos básicos, un máximo desde el 2 de abril.

A pesar del alto escenario inflacionario, desde el exterior todavía ponderan al mercado doméstico como uno de los más atractivos para invertir, aunque no exento de riesgo y volatilidad. “Incluso en un contexto desafiante, nuestro país ofrece muy buenas oportunidades de negocio. Sólo se necesita elegir el socio adecuado que conozca al detalle la complejidad del mercado local”, comentó Fernando Fucci, Managing Partner & IBC Director de Grant Thornton Argentina.

“En el ámbito local, el foco estará en el Senado y el debate por la Ley Bases y el paquete fiscal. Además, el jueves se conocerá la confianza del consumidor de abril”, puntualizaron desde Balanz Capital.