Un ex Secretario de Agricultura cuestionó al presidente de la Sociedad Rural por ir a la presentación de Milei en el Luna Park

Juan José Bahillo, ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca

El ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, criticó la presencia de la Sociedad Rural en el acto de presentación del libro del presidente Javier Milei.

“Siempre alentamos que todos los sectores puedan participar activamente y que tengan representación en la vida política. Respetamos el lugar que toma la Sociedad Rural Argentina (SRA). Como gente de democracia que somos, siempre dialogamos y seguiremos haciéndolo”, dijo el ex funcionario a través de su cuenta de X..

Y agregó: “La participación de Nicolás Pino en el show de Milei refleja su acompañamiento al gobierno nacional. Ojalá pueda hacer que el Presidente vea la importancia de cuidar nuestros mercados, sobretodo con los tres principales socios: China, Brasil y Unión Europea”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural

Milei presentó este miércoles su nuevo libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en el Luna Park, donde además de charlar sobre temas económicos con el diputado José Luis Espert y el vocero presidencial Manuel Adorni, hizo un show musical.

Entre los invitados en primera fila se ubicó Pino, presidente de la SRA, quien aseguró hoy: “Me pareció un acto muy importante, colorido. Había muchísima gente, de todas las edades, jóvenes, gente mayor. Fue muy diverso, había mucha euforia. Como espectador me llamó la atención la convocatoria, personalmente hace mucho tiempo no iba al Luna Park y lo vi muy concurrido y muy colorido”.

El presidente Javier Milei en el acto de presentación de su libro en el Luna Park. REUTERS/Agustin Marcarian

Consultado en Net Tv acerca de cómo le fue al campo en estos primeros meses del gobierno dijo que “en líneas generales y más allá de lo productivo, el campo está viviendo un momento de muchísima expectativa, mucha visión hacia adelante, y se está viendo que las condiciones y los problemas que hay en el mundo van generando que lo que nosotros hacemos, los productores argentinos, sea lo que se está demandando a nivel mundial”.

Cabe recordar también que recientemente Pino había manifestado su esperanza en el gobierno libertario y señaló que cree en su voluntad de quitar retenciones, el histórico pedido del campo.

“Las retenciones tienen que ser cero y el presidente lo conoce”, dijo Pino. “Hay que sacarlas. Yo tengo esperanza con el presidente Milei, que lo ha dicho mil veces... él se imagina un país con menos impuestos”, manifestó y consideró que hay que tener “mucha paciencia” con el gobierno, al que ve “convencido de su rumbo”.

Respecto al cepo, afirmó: “Esperemos que se se haga más pronto de lo que el gobierno piensa”. Y agregó en declaraciones a Radio Continental: “Va a traer aparejadas más inversiones y una economía más estable”.

Bahillo no fue el único ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández que criticó al gobierno tras la presentación de Milei. El ex Secretario de Finanzas, Eduardo Setti, marcó: “No puedo entender que está festejando el presidente. La economía se cae a pedazos, la desocupación empieza a crecer cada vez más y los empresarios PyMES tienen que empezar a cerrar sus fábricas. Un camino que no era necesario hacer para llegar al reacomodamiento de las variables macroeconómicas”.

En la misma línea, el ex Secretario de Finanzas enfatizó: “Los empresarios están desesperados porque hoy están con pedidos 50% por debajo de lo habitual. Están pensando que ya perdieron gran parte de lo que generaron y lo único que les queda es despedir a la gente”.

Por su parte, el ex Ministro de Producción, José Ignacio de Mendiguren, aseguró: “Cada vez que se implementan este tipo de políticas que buscan lograr un equilibrio macroeconómico vía el ajuste y la especulación financiera, se produce la caída en la actividad económica, caída del nivel de empleo y de recaudación. La quimera de buscar el equilibrio fiscal por la vía del ajuste en Argentina siempre terminó de dos formas: mal o peor, nunca terminó bien”,