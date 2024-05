“¿Qué creen, que la inflación baja sola?” y otras frases de Javier Milei ante empresarios en CiCyP

El presidente Javier Milei habló ante empresarios en un almuerzo organizado por Cicyp, defendió su plan económico, cuestionó en duros términos a economistas y consultores por sus proyecciones de atraso cambiario y de inflación.

Ante una platea ejecutiva integrada por un variado grupo de hombres y mujeres de negocios en el hotel Alvear Palace, el jefe de Estado disertó sobre el estado actual de la economía, tras el dato de inflación de abril, que fue de 8,8% y que fue destacado por el mandatario. “Los que dicen que no hay plan de estabilización, ¿creen que la inflación baja sola?”. Buena parte de su alocución estuvo basado en un enfrentamiento discursivo hacia otros economistas del mercado.

Frases de Milei en el Cicyp:

-”Sobre el atraso cambiario, lo que dice la mayoría de los analistas está mal. Voy a mostrar por qué lo que dicen está mal”.

-”Yo lo llamo el dilema de las salvedades. Si no se hacen las salvedades, son unos chantas. Y si las hacen, los análisis están mal. En lugar de aceptar que le erraron quieren forzar la realidad para lavar sus culpas. Hay algunos que quieren que nos vaya mal porque le pifiaron”.

-”Acá no hubo expropiación, todo fue a mercado. No es mi problema que no entiendan cómo funciona el ancla nominal. Estamos haciendo todo este trabajo con corrección de precios relativos”.

-”Cuando miran la core, fue a 6,3%, si miran Alimentos y Bebidas, todos están bajo de 3 por ciento. Está ocurriendo. Los que le pifiaron es más fácil decir que no hay plan de estabilización. ¿Qué creen, que baja sola la inflación? Es insultante. Hoy vine más sangriento que de costumbre”.

-”A los que decían que era imposible ajustar más de 1% del PBI por año, hicimos un ajustes de 7 puntos. Sobrerreaccionamos un poco. Eso hizo que alcancemos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. Y en el BCRA, que nadie contestaba sobre cómo corregía, ya bajamos 7 de los 10 puntos del déficit. Estamos haciendo un ajuste de 15 puntos del PBI. ¿Imposible? Nada, lo estamos haciendo nosotros”.

-”No nos endeudamos porque tenemos equilibrio fiscal. La deuda no sube, eso significa que la relación deuda y Producto no es creciente, somos solventes y por eso el riesgo país cayó. Bravo”.

-”Hola brecha, ¿dónde estás? No te vemos. Es cero si se corrije por el impuesto PAIS. No se ve problema por ese lado. Quieren tocar el tipo de cambio cuando no se dan cuenta de que se necesita un shock de productividad. Querer corregirlo devaluando lo único que hace es aumentar la cantidad de pobres e indigentes. Argentina está cara en dólares pero no se resuelve con devaluación, se corrige vía reformas estructurales”.

-”A (Luis) Caputo le voy a decir ‘chanchito de yeso’, para sacarle un peso hay que romperlo todo. Y si alguien lo quiere romper, antes me van a tener que romper a mí, porque yo no voy a entregar el resultado fiscal”.

-”No hay elementos de teoría económica que fundamente el disparate del atraso cambiario. No saben y son tan chantas que no saben qué es el ancla nominal”.

-”Nosotros con el resultado fiscal anclamos la cantidad de dinero. ¿Por qué no hablemos el cepo? Porque tenemos un mecanismo de emisión endogena, cuando terminemos con los pases remunerados con la baja de tasas y el problema de los puts, una cosa que va a pasar, es que la cantidad de dinero no va a cambiar”.

-Estamos muy cerca de abrir (el cepo). Cujando miramos la base monetaria históricamente en lo que va del siglo XXI tendría que estar en 9% del PBI, la base pura es 2,5% del PBI. Estamos en zona de poder abrir. Si nosotros resolvemos el problema de los pasivos remunerados. Si resolvemos los puts. Y estamos arreglando el tema de los dividendos. Cuando terminamos de hacer eso, vamos a abrir el cepo. Está en nuestros planes abrirlo lo más rápido posible. ¿Saben por qué tardamos? Porque no lo hacemos por la fuerza, sino a mercado”.

-”Primero tenemos que eliminar el impuesto PAIS, después retenciones y después impuesto a los débitos y créditos”.

-”Competencia de monedas: en la medida en que la economía se expanda y el sendero de consumo se haga más grande, eso va a incrementar la demanda de dinero. Pero nosotros no estamos poniendo pesos en la economía. La economía se va a monetizar por los propios individuos dólares o moneda que se le dé la gana. Un régimen donde el peso quede fijo. Se acabó el problema de la apreciación cambiaria. El peso va a estar como una roca porque no se mueve. Van a elegir en qué moneda hacer las transacciones”.

Noticia en desarrollo