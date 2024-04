Las consultoras elogian lo conseguido, pero tienen dudas sobre el futuro

Jerome Powell, titular de la Fed, que probablemente postergue el inicio de una reducción de tasas

El viernes las Bolsas de Nueva York cerraron en baja y la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantienen elevadas en 4,62 por ciento. La tormenta amainó, pero está latente. Los norteamericanos no esperan bajas en las tasas de interés en lo que va del año, salvo que el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE por sus siglas en inglés) uno de los indicadores favoritos de la Reserva Federal que se conocerá el viernes, se ubique en 0,25% en lugar de 0,3% que esperan los analistas.

En la Argentina la inflación también es un dato clave, pero hay optimismo. J.P.Morgan, el banco más grande de EEUU, redujo su estimación para todo 2024 a 180% anual y que el promedio será de 9% mensual en el segundo trimestre del año. El informe señala que asume la carga anticipada de los ajustes tarifarios del primer semestre “como así también la liberación de los controles de capitales a partir del tercer trimestre en medio de un esfuerzo de consolidación de reservas”. La entidad destaca que se debe “repensar la política monetaria en el segundo semestre con tasas reales positivas. Nos parece una condición necesaria para reforzar la demanda de pesos y anclar las expectativas de inflación a futuro”.

Recesión y precios

El informe de EconViews sobre inflación es crítico. “La recesión hace que haya mayor predisposición a reducir márgenes. La inflación mayorista del 5,4% en marzo de alguna manera anticipa que aflojaron los precios transables en abril. Nuestro escenario base ya se ajustó de un 10 a un 9% para el mes en curso y no descartamos volver a corregir a la baja. De todas maneras, es importante señalar que esto es una parte de la inflación. Tal vez la más visible porque el supermercado o el almacén son gastos importantes en todos los hogares. Pero es claro que los servicios no vienen tan bien como los bienes”.

Más adelante la consultora agrega: “en particular, la provisión de gas será un dolor de cabeza para las familias en mayo, pero entrará en el IPC de abril. En mayo no sabemos qué pasará, pero es posible que los salarios peguen una remontada o vuelva a subir el transporte público que, al menos en el GBA, se quedó quieto desde febrero”.

Según EconViews “el mensaje es: no menospreciemos a la inercia. Además, con la suba de salarios y otros costos no transables para las empresas, la caída de márgenes no puede ser eterna. De manera que sugerimos no cantar victoria antes de tiempo. Abril pinta como un buen mes para la inflación, pero no está ni remotamente ganada la batalla. Adicionalmente, uno de los efectos secundarios de la baja en la inflación es el atraso cambiario, que en estática no vemos grave, pero en dinámica puede serlo”.

Cepo y ancla cambiaria

En el mercado está instalado el debate sobre la salida del cepo y cuánto tiempo puede durar el anclaje cambiario devaluando al 2% mensual.

Al respecto, el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini alerta sobre el actual escenario internacional con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro, la fortaleza del dólar en el mundo y el oro en niveles récord superando los USD 2.400 por onza troy, mientras la soja cae 2%,“todo esto producto de un escenario muy tenso en Medio Oriente y declaraciones de miembros de la Reserva Federal que no son alentadoras en cuanto a las expectativas de recortes de tasa incrementan la incertidumbre invitando a la cautela”.

La devaluación del real respecto del dólar complica más la política cambiaria del gobierno y la competitividad externa de la Argentina REUTERS/Ricardo Moraes

Otro dato para seguir, según F2, es qué por el atraso cambiario del peso, “vimos al real brasileño volverse más competitivo y está generando preocupaciones”. El informe indica que las compras del Banco Central en el Mercado Libre de Cambios (MLC) mermaron desde los USD 959 millones de la semana anterior y los USD 1.032 millones de la primera semana de abril a USD 600 millones la pasada. Esto se debió a que el volumen de liquidaciones tuvo una leve recuperación que no alcanzó a compensar el incremento de la demanda de privados (importadores)”.

Brecha

La brecha cerró en 22,5% vs 21% del viernes anterior. “Pero el comportamiento del contado con liquidación (CCL) esta vez parece haber estado más ligado al escenario internacional, más allá de la oferta que vuelca el 80/20″, señaló F2. La consultora estima también que “con las compras que logró el Central y la escalada en el precio del oro las reservas netas (incluyendo vencimientos por Bopreal a un año) terminaron en torno a los USD -720 millones por lo que podemos verlas neutras o incluso positivas en esta semana”.

De todas maneras, prosigue, “con Pases en pesos a 1 día que valuados al CCL rondan los USD 29.000 millones, dadas las señales que ha dado esta gestión hasta ahora, es improbable que veamos un desmantelamiento rápido del cepo, sino que más bien, esto dependerá del grado de avance en la acumulación de reservas y saneamiento del balance del Banco Central”.

Sobre la ausencia de los exportadores en el MLC, el analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vittelli indicó que si bien están entrando más camiones a puerto, debe tenerse en cuenta que gran parte de lo comprado está sin precio. “Hay 3 millones de toneladas a precio y 9 millones compradas a fijar. No solo el volumen comercializado es bajo, sino que la puesta en precio es menor aún”, precisa.

Lo mejor en este panorama que desmejoró la semana pasada, es la resurrección de los bonos soberanos que resistieron la suba de tasas de los bonos del Tesoro, aunque el viernes los principales títulos cerraron con leves bajas y alzas. Para hoy se espera que continue la demanda de bonos y que tal vez las acciones recuperen su tendencia compradora. El dólar puede seguir estable porque las liquidaciones del agro no dan señales de mejorar.