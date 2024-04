Dólar hoy en vivo: la cotización libre baja por tercer día seguido, a $1.015 para la venta

Cuál fue la advertencia de Cavallo a Milei por el futuro del dólar y la inflación El ex ministro dialogó con un grupo de inversores y realizó un duro diagnóstico sobre la situación y las perspectivas económicas

El ex ministro Domingo Cavallo y el presidente Javier Milei.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo volvió a advertir sobre los puntos flojos de la gestión económica de Javier Milei y alertó que no habrá reactivación si no se levanta el cepo cambiario.