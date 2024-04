Cuál fue la advertencia de Cavallo a Milei por el futuro del dólar y la inflación

El ex ministro Domingo Cavallo y el presidente Javier Milei.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo volvió a advertir sobre los puntos flojos de la gestión económica de Javier Milei y alertó que no habrá reactivación si no se levanta el cepo cambiario.

El ex ministro de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa pronosticó que la eliminación del control cambiario podría ser gradual o total “hacia fin de año o a principio del otro”, al mismo tiempo que coincidió con la opinión mayoritaria entre los economistas de que no habrá rebote en forma de “V”, la hipótesis de máxima que manejan en los despachos oficiales.

“Hasta que no se libere y reunifique el mercado cambiario, no veo que haya una reactivación importante de la economía”, alertó Cavallo en una una charla con el CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar. “Va a seguir un clima recesivo e incluso con tendencia a ser depresivo, una recesión prolongada. Recién después de esos cambios y que se anuncie un plan de estabilización, la economía va a dejar de declinar”, advirtió.

Qué va a pasar con el dólar

En su exposición de casi una hora de duración Cavallo advirtió que esa salida puede ser más traumática si el presidente Milei no acelera el ritmo de suba del tipo de cambio oficial y mantiene el crawling peg o devaluación gradual del 2% mensual, que a todas luces es una tasa muy inferior a la de la inflación.

“Aumenta muchísimo el riesgo de que para poder unificar y liberalizar el mercado de cambios tengan que admitir un salto devaluatorio fuerte”, afirmó el ex ministro. “Eso puede dar lugar a que se desbanden las expectativas y tenga impacto inflacionario”, conjeturó, a la vez que demandó la elaboración de un plan de estabilización al hoy ministro Luis Caputo.

Cavallo reclamó la salida del cepo con “una regla monetaria cambiaria y de funcionamiento del sistema que asegure una caída drástica de la tasa de inflación”

Cavallo consideró que sin “los obstáculos para la participación de las empresas, operadores y de la gente en el contado con liquidación y lo reemplazara por un mercado libre”, el dólar financiero cotizaría unos $200 más que ahora, a 1.300 pesos sin restricciones. “Hay siempre un límite que tienen los mercados libres y es que, si sube mucho el tipo de cambio en un mercado libre, se alienta también a la entrada de capitales, no sólo la salida”, argumentó.

En ese escenario hipotético de “estabilización” en torno a los $ 1300, el veterano economista consideró que el Gobierno podría “ir eliminando el impuesto PAÍS e ir unificando los tipos de cambios comerciales”.

“Difícilmente el tipo de cambio sea muy diferente a 1.300-1.400 pesos por dólar para fin de año. La clave está en que, una vez que se unifique y liberalice el mercado cambiario, haya realmente una regla monetaria cambiaria y de funcionamiento del sistema que asegure una caída drástica de la tasa de inflación”, expresó Cavallo.

Finalmente, se explayó sobre uno de los objetivos principales de Milei para el 2024, el de consolidar el superávit fiscal, tal como se logró en el primer bimestre. “A mí me parece que plantearse que el déficit tiene que ser cero incluyendo todos los intereses, pagos de intereses, de la deuda, es un objetivo demasiado ambicioso y a lo mejor imposible de conseguir”, evaluó.

Qué va a pasar con la inflación

Sobre la inflación en particular, el ex ministro de Economía señaló, que en base al seguimiento online que hace su hijo, Alberto Cavallo, desde la consultora PriceStats, se observa que los precios “muestran una tendencia a la baja, aunque menor que la publicada por el INDEC”, lo que sugiere una posible estabilización.

Basándose en esos precios, Cavallo vaticinó que el IPC nacional se podría ubicar en 9,5% en abril y que “a partir de mayo la inflación podría estabilizarse entre el 6-7% mensual”. El economista sugirió al Gobierno ceder en su búsqueda de superávit fiscal en 2024 y alertó sobre la preocupante situación de la recaudación tributaria, destacando las caídas de hasta el 38% por el impuesto a los sellos, IVA y al cheque, entre otros.