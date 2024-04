La conclusión de JP Morgan luego de su paso por Buenos Aires: tras la salida del cepo no habrá dolarización ni competencia de monedas

FILE PHOTO: AEUTERS/Andrew Burton

Al igual que decenas de bancos y fondos de inversión, el JP Morgan envió en la primera semana de abril una misión desde su casa central en Nueva York para mantener una intensa agenda de reuniones con funcionarios de Gobierno, consultores, empresas y también entidades financieras. Tras esa visita a la Argentina de sus ejecutivos, el influyente banco de inversión no sólo recopiló información sensible sino que llegó a una conclusión determinante respecto del futuro régimen cambiario. Ni dolarización, ni neo-convertibilidad, ni competencia de monedas. Tras sus encuentros con las autoridades locales, los enviados del JP Morgan quedaron convencidos de que la Argentina se encamina hacia una flotación administrada del tipo de cambio tras el levantamiento del cepo, medida en la que no detectaron ninguna urgencia por parte del Gobierno pero que, creen, ocurrirá en la segunda parte del año siempre y cuando las condiciones “estén dadas”.

El equipo del banco que llegó a Buenos Aires con un grupo de inversores estuvo integrado por Diego Celedon, Rodolfo Angele, Yuri Fernandes y Marlon Medina, responsables del minucioso reporte en el que plasmaron una visión relativamente positiva de lo “visto y oído” en el país. A saber:

Una de las principales definiciones que obtuvieron de parte del equipo económico es que el objetivo oficial apunta a una inflación de un dígito bajo hacia fin de año . “Tendencias de desinflación en curso”, subtituló el informe en el que se describió la situación: “La inflación está disminuyendo desde niveles superiores al 20% mensual a finales de 2023 a expectativas de alrededor del 12% mensual para marzo El Gobierno apunta a una tasa de inflación mensual del 2% al 3% para fin de año, aunque el Banco Central no tiene un target definido sino el foco puesto en la continuidad de la tendencia a la desinflación”.

En cualquier caso, se trata de un objetivo mucho más ambicioso de lo que marcan las expectativas plasmadas en el relevamiento del mercado (REM) que publica todos los meses el Banco Central. Según ese monitoreo, el consenso de economistas espera una inflación de 6,2% mensual hacia fines del tercer trimestre. Para la entidad norteamericana, se trata de la variable clave a monitorear en los próximos meses, ya que cualquier descarrilamiento de esa tendencia, por causas locales o externas, pondría en peligro la capacidad de bajar las tasas de interés y presionaría a la moneda, generando también una potencial presión devaluatoria.