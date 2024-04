La provincia de Buenos Aires frenó el aumento de patentes en medio del malestar por las subas de hasta el 280%

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

En medio del malestar por los aumentos del impuesto automotor o patente de hasta 288% en la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof decidió congelar una parte de la suba prevista.

Según pudo saber Infobae, se decidió no aplicar la actualización por inflación. La medida regirá, en principio, para la cuota 2 del Impuesto Automotor que vence en mayo, que mantendrá el mismo valor de la cuota 1 ya vencida.

La decisión pasa por no hacer uso de las facultades que le otorgó la Legislatura provincial al gobernador para realizar actualizaciones de las cuotas por inflación en todos los tributos patrimoniales.

En detalle, la ley Impositiva autorizó al gobierno bonaerense, más allá de las subas globales respecto del año pasado, a actualizar las cuotas de los impuestos en relación a la inflación registrada en cada período. En el caso del Inmobiliario Urbano que venció este miércoles, la cuota 2 fue reajustada en un 20% frente al costo de vida que trepó al 51,5% en los últimos meses.

En relación a la Patente, se iba a seguir el mismo rumbo, pero en las últimas horas Kicillof decidió que al menos la cuota 2 el tributo tenga el mismo valor que la cuota 1. Para el tercer vencimiento no hay decisión tomada.

“Javier Milei propone un día a día, no tenemos parámetros claros para planificar”, dicen en el gobierno bonaerense.

“En el caso del Automotor se interpretó que con el aumento de las valuaciones y quita de bonificaciones, por ahora los ingresos por este impuesto está en línea con lo previsto”, señalaron las fuentes consultadas.

Cuánto aumentaron las patentes

Cabe recordar que se había establecido un tope de 140% de aumento para los automotores con una valuación fiscal de hasta $6.510.000 y de 200% para los valuados en hasta $18.000.000. Como punto a destacar, el parque automotor de la provincia tiene un 61% de vehículos valuados entre los 6 y 18 millones de pesos.

Para los vehículos de mayor valor, que tengan una valuación fiscal superior a los $18.000.000, el tope quedó liberado. En dicho tramo se incluye al 10% del parque automotor que paga el impuesto en la provincia.

No obstante, las facturas pueden llegar con aumentos mayores a los mencionados ya que se recortó el descuento por pago a término, adhesión al débito automático y envío de boleta por email. Previamente la bonificación era del 20%.

De esta manera, los bonaerenses que posean un auto con una valuación fiscal de entre $6.510.000 y $18.000.000 tendrán un incremento de 288% promedio en su boleta.

Las formas de pago continúan siendo las mismas. Se puede abonar directamente desde Cuenta DNI, ingresando en el botón “ARBA” de la aplicación y cargando los números de la patente. También desde la web del organismo, con tarjeta de crédito, a través de homebanking o mediante cajero automático luego de obtener el código para el pago electrónico.

El aumento de patentes y otros impuestos generaron críticas en el oficialismo e incluso el diputado José Luis Espert llamó a una rebelión fiscal, lo que hizo que recibiera una denuncia penal.

“El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, aseguró el legislador de La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei apoyó a Espert y aseguró que la suba de impuestos netos es “una violación del derecho de propiedad.