Javier Milei: “Nosotros teníamos una estrategia exitosa para dolarizar, pero la política nos hubiera mandado a la cárcel”

Video: entrevista completa a Javier Milei de la agencia Bloomberg

El presidente Javier Milei reconoció que los salarios se encuentran en un nivel “de miseria” durante un reportaje concedido a la agencia internacional Bloomberg, pero analizó que es consecuencia de las políticas implementadas por gobiernos anteriores y no por sus primeros 100 días de gestión a cargo del Poder Ejecutivo.

“Hoy los salarios son miserables no por culpa nuestra, los salarios son miserables como consecuencia de 20 años de populismo”, aseguró el jefe de Estado en una entrevista concedida al periodista Kevin Simauchi en Casa Rosada. Y desarrolló: “Cuando usted toma el salario promedio de la década del 90, hoy sería de 3 mil dólares”.

En ese contexto, el jefe de Estado se mostró esperanzado en que los ingresos comiencen a recuperarse a partir de un descenso brusco de la inflación y del levantamiento de los controles de capitales. Sin embargo, para llegar a ese punto todavía falta un largo camino para sanear el balance del Banco Central.

“Primero tengo que sanear el Banco Central y es importante entender esto: cuando usted tiene el Banco Central quebrado, los pasivos monetarios superan a los activos y eso se corrige con un nivel de precios más alto para licuar los pasivos monetarios; cuánto más quebrado está, más alto es el nivel de precios”, introdujo.

Y explicó: “Nosotros estamos saneando el balance del Banco Central y en cuanto lo logremos ese nivel de precios se va a ir achicando porque la pendiente se reduce y la inflación baja; por eso es importantísimo sanear el Banco Central para que no exista esa presión”.

Una vez finalizado ese proceso, el Presidente espera realizar una reforma financiera y enviar al Congreso un proyecto que califica a la emisión de dinero como un delito de lesa humanidad. A partir de esos cambios, el jefe de Estado cree que será posible avanzar con el levantamiento de los controles de capitales y, específicamente, del cepo cambiario.

En otros reportajes, el Presidente ha sugerido que el Fondo Monetario Internacional espera que ese proceso -levantamiento del cepo- se dará naturalmente a mediados de año, a medida que el BCRA pueda seguir comprando dólares a precio de mercado. Sin embargo, el Ministerio de Economía ha reconocido que se mueve para buscar un “atajo” con respaldo financiero internacional. Infobae reveló esta semana detalles secretos de las negociaciones que están en marcha.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, viajará en los próximos días a Estados Unidos para mantener reuniones con el board del Fondo Monetario Internacional en donde también se podría debatir la cuestión.

Por qué aún no se dolarizó la economía

En una extensa conversación de casi 50 minutos, Milei reconoció que no pudo llevar a cabo su programa original de dolarización por temor a un juicio político.

“Nosotros teníamos una estrategia para dolarizar que era tomar los activos del Banco Central contra el gobierno nacional, esos títulos pasarlos a mercado y hacernos de dólares... Y la realidad es que hubiera funcionado a la perfección porque cuando nosotros llegamos los títulos argentinos estaban en 18 dólares y hoy están en torno a los 54. Hubiera sido una gestión muy exitosa, pero dada la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos, es muy probable que si yo hubiera hecho esa operación a precio de mercados, la política hubiera dicho que ahí hubo una estafa, nos hubieran acusado de un negocio turbio y nos hubieran mandado a la cárcel”, explicó.

E insistió: “No es que no era factible hacerlo en términos técnicos, nosotros inferimos que la política iba a jugar sucio y es efectivamente lo que hace”.

En ese contexto, el jefe de Estado dijo que decidió apelar a un fuerte ajuste fiscal “sin precedentes en la historia de la humanidad” para sanear las cuentas públicas e ir desmantelando lentamente los controles que pesan sobre el movimiento de capitales.

Tipo de cambio: ¿se viene otra devaluación?

Al ser consultado sobre las voces que sugieren que debería haber una aceleración de la devaluación del peso frente al dólar, Milei dijo que no tiene previsto hacerlo porque “no tiene ningún sentido”. “Eso lo dicen algunos economistas locales y están equivocados; ¿por qué yo tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy si el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial? ¿Qué tipo de estupidez es esa que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando está alineado con el de mercado? Deberían ser más respetuosos de las decisiones de los individuos y no ser tan arrogantes”, pidió Milei.

Una vez más, el mandatario planteó que es necesario sanear el balance del Banco Central para avanzar en una segunda etapa a un tipo de cambio totalmente libre.

El aumento de tarifas recién empezó

El Presidente informó que el país ingresó en un sendero de recalibración de tarifas de servicios públicos y transporte que aún no se ha agotado, sino todo lo contrario: recién ha comenzado. El proceso completo demandará al menos tres años, precisó. El Ejecutivo basó su estrategia en dos elementos. El primero es el antecedente del gobierno de Mauricio Macri, cuando la Corte Suprema retrotrajo con una sentencia los aumentos que se habían autorizado. Y el segundo es el nivel de salarios de los trabajadores.

“Cuando usted hace la recalibración de tarifas, usted puede hacer todo de corto o lo puede repartir en el tiempo. Si nosotros lo hacemos torpemente como recomiendan algunos todo adelante, el problema es que eso lo va a frenar la Corte Suprema de Justicia. Eso ya se lo hizo al gobierno de Macri. Entonces lo que nosotros hicimos fue incorporar como restricción el fallo de la Corte Suprema de Justicia, entonces nosotros terminamos recomponiendo la ecuación financiera del contrato en tres años. Por eso hay subas en las tarifas que tienen distintos componentes y entre esos componentes está incluido el salario porque cuando la Argentina pegue la vuelta y suban los salarios, usted va a poder recomponer las tarifas mucho más fácilmente”, desarrolló.

“Lo vamos a hacer de un modo que la Corte Suprema no lo frene, esto es hacerlo entres años”, completó.