Ley Ómnibus: qué reacción de los mercados prevén los analistas ante el retiro del capítulo fiscal

La eliminación de todo el capítulo fiscal de la ley ómnibus, una de las columnas sobre las que se apoyaba el plan de déficit cero de Javier Milei podría implicar un tropiezo para la credibilidad del programa económico del gobierno libertario, que deberá ahora poner en marcha recortes más drásticos en otras áreas para llegar al mismo resultado, sin el aporte de subas de impuestos.

Por esa razón, economistas y analistas del mercado consultados este domingo por Infobae consideraron que sería esperable una reacción negativa en algunas de las principales variables financieras, entre ellas el del valor de los bonos soberanos y los tipos de cambios paralelos. La lectura que podría acometer en el sentimiento de los inversores es que la viabilidad política del ajuste fiscal, de 6 puntos del PBI que serían necesarios para terminar con el déficit financiero, será más difícil al recaer en mayor medida en podas presupuestarias.

Para Marina Dal Poggeto (EcoGo), por un lado, “el viernes a la mañana la noticia era que Milei había pateado el tablero y había cambios en el gabinete. Pero a la noche con la quita del capítulo fiscal el gobierno cedió y parece dispuesto a negociar. Sacaron el capítulo fiscal completo, cuando lo más resistido era retenciones y el tema jubilatorio. Imagino que será para negociar (la reversión de) Ganancias con los gobernadores”, consideró en diálogo con este medio.

“De un lado tenías ruido político y del otro la resolución del ruido cambiario con el éxito del Bopreal. No era que antes había euforia. El riesgo país estaba en cerca de 1.800 puntos, los bonos a menos del 40%, las acciones se habían recuperado un poco. La noticia del viernes es que entre choque y negociación, ganó negociación. Pero si se mantiene el ajuste previsional actual, el ajuste va a ser mucho más violento”, continuó Dal Poggeto.

Marina Dal Poggeto, de EcoGo, dice que "el retiro del paquete fiscal no es buena noticia, pero debería descomprimir un poco" (Lihue Althabe)

“Mi triángulo de análisis es: estabilización-reformas-gobernabilidad. Pero ajuste y gobernabilidad no se llevan bien. Ahora crujen. Como en el mercado no había euforia, ahora tampoco es de esperar que haya toma de ganancias agresiva. El retiro del paquete fiscal no es buena noticia, pero políticamente debería descomprimir un poco”, opinó.

Por su parte, Norberto Sosa (Invertir en Bolsa) soltó lo que llamó una “percepción cruda” y es que “la noticia (del retiro del capítulo fiscal en la ley ómnibus) sorprende negativamente, sobre todo porque en sus primeras apariciones Caputo había sido muy contundente acerca de que el corazón del programa era el equilibrio o superávit fiscal”, dijo.

“El corazón del programa se complicó, por una cuestión de viabilidad política, ya en enero. Es una noticia que cae mal al cabo de una semana bastante positiva, por el éxito del Bopreal, que es muy importante para absorber pesos y eliminar la resaca monetaria, y porque datos de alta frecuencia indican que la inflación de enero sería más baja de lo que se temía”, señaló Sosa.

“En ese contexto, la noticia del retiro del paquete fiscal no es buena. El promedio del mercado estaba confiando en que la ley ómnibus saldría, aunque fuera transformada en ‘ley combi’. Por eso el lunes es más probable que haya más presión, que sea más complejo. Más allá de que se consiga el objetivo fiscal, ha quedado dañada la factibilidad política del ajuste de las cuentas públicas, subrayó.

El mercado podría reaccionar de manera negativa ante un revés para el plan fiscal. REUTERS

“Hasta aquí sorprendía el pragmatismo de Milei. Convicción, sin dudas. Viabilidad política, en duda. Si en el programa fiscal hay problemas, el clima será menos positivo de lo que era hasta el viernes”, concluyó el analista de Invertir en Bolsa.

En tanto, el analista financiero Christian Buteler aseveró que “la reacción que se espera debería ser negativa de los mercados porque pone más lejos la meta de equilibrio fiscal financiero al que aspira el Gobierno”, razonó. “Esto afecta a los ingresos tributarios y el ajuste va a recaer más sobre los gastos que en algunos casos son más inflexibles a la baja”, advirtió.

“El gobierno está metiendo más licuación que reducción de gastos, hay que ver si eso lo puede sostener. Eso se puede hacer mientras la inflación acelera y los gastos no reajustan, pero si la inflación cede y algunos de los gastos empiezan a ser incrementados, ahí claramente terminás de complicar el balance fiscal”, dijo Buteler.

En definitiva, “en principio deberíamos ver como mínimo es una baja en los bonos en dólares, hay que ver qué tanto afecta a acciones y también al tipo de cambio, porque habíamos tenido una semana de mayor tranquilidad, habrá que ver si eso se corta”, completó.

Para Santiago López Alfaro, de la Alyc Patente de Valores, la mirada es similar. “La recepción no va a ser la mejor, con el paquete fiscal el mercado festejaría así que puede haber alguna toma de ganancias, aunque en bonos estamos en precios bajos”, mencionó.

“Lo importante es que la ley tenga aprobación de diputados el martes y ver si el capítulo fiscal vuelve más adelante. No va a ser positivo pero no veo una caída enorme en el mercado porque especialmente en los bonos en dólares todavía estamos en valores muy baratos”, cerró López Alfaro.

Por último, Claudio Caprarulo, economista de Analytica, aseguró a Infobae que “cuando se anunció el plan, más allá de si era el correcto o no, señalamos que uno de los grandes desafíos era conseguir su aprobación política y social. Este primer fuerte traspié en el Congreso pone en duda la factibilidad del gran ajuste fiscal propuesto”, puntualizó.

“De todas formas, dado que con un recorte menor de todas formas se puede ir hacia una macro más estable el mercado puede no reaccionar negativamente en una primera instancia”, anticipó el economista.