Fuerte cruce entre Guzmán y Michel por los cambios que quiere hacer el Gobierno en Ganancias

Guillermo Michel y Martín Guzmán

Una fuerte discusión entre ex funcionarios de la gestión económica anterior se dio hoy en X. Fue entre el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y Guillermo Michel, ex titular de la Aduana y mano derecha del sucesor de Guzmán en el Palacio de Hacienda, Sergio Massa.

El cruce, que con el correr de las horas sumó protagonistas, se originó en una entrevista que días pasados concedió Guzmán a CNN Radio, en la que criticó la modificación impulsada por Massa al Impuesto a las Ganancias en plena campaña electoral y que él mismo subió a sus redes sociales.

“Es fácil o lindo dar algo, pero es más difícil ver que cuando le das algo a alguien, otro lo está pagando. Cuando reducís un impuesto, cae la recaudación y si no hacés nada, aumenta el déficit”, comenzó diciendo Guzmán.

“En lugar de preocuparte de que los trabajadores y jubilados vuelvan a pagar impuesto a las Ganancias, deberías haberte ocupado de evitar el festival de importaciones que ocurrió bajo tus narices” (Michel)

“Yo fui ministro y no lo apliqué. Lo que sí hice fue actualizar el mínimo no imponible, tratando de no deslegitimar un impuesto que está presente en cualquier sociedad moderna que funciona bien”, continuó en las declaraciones que motivaron el enojo de Michel, quien lo cruzó muy fuerte y lo acusó de llevar adelante un “festival de importaciones”.

“Cuando vos eliminás un impuesto, si no subís otro impuesto o bajás otro gasto, aumenta el déficit. Si no tenés crédito, eso se financia con mayor emisión monetaria pero si la gente no quiere el peso porque no tiene confianza en la moneda nacional, eso va a poner un gran presión inflacionaria”, desarrolló Guzmán para completar con el impacto que la medida tuvo en el bolsillo de los diferentes trabajadores que, según dijo, contribuyó a generar una sociedad “más disfuncional”.

El cruce entre los dos exfuncionarios en X

Los dichos del ex ministro provocaron la reacción del más estrecho colaborador de Massa quien le respondió en duros términos por la misma red social.

“En lugar de preocuparte de que los trabajadores y jubilados vuelvan a pagar impuesto a las Ganancias, deberías haberte ocupado de evitar el festival de importaciones que ocurrió bajo tus narices y le hizo perder dos superávits comerciales históricos al país”, posteó en respuesta al ex titular de la cartera económica. Guzmán, por su parte, no acusó recibo de ese embate y no respondió.

Sin embargo, sí lo hicieron en su lugar ex colaboradores suyos. El primero en reaccionar fue Fernando Morra, quien se desempeñó como viceministro durante los dos años y medio que el discípulo de Joseph Stiglitz estuvo al frente de Economía. Adjuntando dos gráficos a su posteó, Morra negó dicho “festival de importaciones”.

“Algunos datos sobre el supuesto festival de importaciones: entre 2020 y el segundo trimestre de 2022, las importaciones como porcentaje de la actividad (en cantidades) estuvieron debajo del máximo de 2018. Desde el tercer trimestre de 2022 superaron los máximos del período anterior. Flojo de papeles el argumento”, espetó Morra.

No fue el único en reaccionar. También el efímero secretario de Comercio durante la gestión de Guzmán y luego director del Banco Central, Guillermo Hang, contestó con aspereza. “Después de conducir al peronismo a la derrota sería bueno revisar los errores propios. El dólar soja, los bonos duales, subir tasas de interés y la eliminación del impuesto a las ganancias a personas de altos ingresos, entre otras, son todas políticas regresivas distributivamente”, escribió el ex funcionario.

El último en sumarse al cruce fue el titular de La Bancaria y diputado, Sergio Palazzo, quien atacó a Guzmán y defendió la medida impulsada por Massa que ahora está en camino a revertirse en el Congreso. “Guzmán, con los mismos argumentos que Milei, pretende justificar que los trabajadores paguen Ganancias. Ahora está claro porque empezamos a perder el poder desde que fuiste ministro”, posteó el sindicalista.