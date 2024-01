El nuevo producto de Stanley que destronó al termo: por qué logró duplicar las ganancias de la empresa y cuánto cuesta en la Argentina

El vaso Quencher de Stanley

La marca Stanley estadounidense se volvió popular por sus famosos termos. Su tradicional botella verde es un hit no sólo en Argentina sino en buena parte del mundo. Sin embargo, en los últimos meses no es el producto que más ganancias le genera a esta empresa de 110 años. El vaso Quencher es ahora su producto estrella y no deja de generar furor.

Con sede en Seattle, Estados Unidos, Stanley tenía ventas anuales por USD 70 millones por su clásico producto. Pero en 2020 el vaso Quencher convirtió a la empresa en un gigante. Según CNBC, el actual envase térmico le habría generado ventas a la marca por USD 750 millones en 2023.

Las ganancias de Stanley se incrementaron exponencialmente con el éxito del Quencher (Fuente: CNBC)

El Quencher, un vaso de poco más de 1 litro, se lanzó en 2016 sin mucho éxito. De hecho, en 2019 la marca dejó de comercializar el vaso, que por cierto era fácil de transportar. Entonces, Stanley siguió teniendo en su podio de ventas al clásico termo verde.

Pero esto cambió en 2020 con la llegada de Terence Reilly a la presidencia de la compañía, quien había liderado previamente la estrategia de posicionamiento en el mercado de Crocs. El nuevo líder de la compañía supo darse cuenta cuál era el target ideal para el Quencher: el público femenino, las redes y los influencers. Esto fue luego de descubrir The Buy Guide, un blog comercial administrado por un grupo de mujeres en Utah.

El Quencher cuesta más de $100.000 en Argentina

Su cofundadora, Ashlee LeSueur, conoció el Quencher en 2017 y rápidamente empezó a recomendarlo a sus seguidores. Incluso, en 2019 quiso convencer a la marca que volviera a producirlo, pero para Stanley las ventas no lo justificaban. Aún así, le propusieron a la mujer hacer un pedido mayorista de 5.000 vasos y que ella se encargara de revenderlos. Fue un éxito. Se agotaron en un par de días.

Con la llegada de Reilly a la compañía, se asoció a The Buy Guide. El ejecutivo vio la oportunidad de trabajar con estas influencers. Juntos crearon un fenómeno que desplazó a su clásico termo verde en 2020 y los ingresos de la empresa pasaron de USD 73 millones a USD 94 millones en ese año.

Y el éxito continuó: en 2021 alcanzaron los USD 194 millones y en 2022 los USD 402 millones. En los últimos 4 años, el Quencher viene siendo el producto más vendido de la marca.

En el medio se crearon nuevos colores, diseños y ediciones limitadas que se volvieron populares en redes sociales como Instagram y Tik Tok. Hasta surgieron coleccionistas del producto. Ya era mucho más que un vaso. Hasta el momento, Stanley vendió más de 10 millones de unidades, que cuestan entre USD 35 y USD 55 dependiendo el modelo.

Stanley en Argentina

En Argentina, el Quencher vale $104.000 y tener productos de la marca se ha convertido casi en un aspiracional. Por su parte, el termo de 1,4 litros ronda los $120.000.

De acuerdo a datos del Grupo Mendizabal, que es el importador de Stanley en el país, en 2023 se vendieron 450.000 unidades de productos de la marca. El crecimiento es notorio si se mira que en 2012 las ventas fueron de 20.000 unidades.

Puntualmente, Quencher llegó al país en noviembre y en diálogo con Infobae, Facundo Mendizabal, dueño de Grupo, aseguró que han notado una buena recepción del producto en el público en general.

El termo Stanley se vende en Argentina por $120.000

“Hay un público argentino que es muy amante de la marca y de los productos que tenemos y recibió esta novedad como un producto aprobado y novedoso. Este producto tiene mucho más que ver con lo que es hidratación, que es algo que nosotros estamos queriendo adaptar al mercado argentino”, dijo.

“El producto en Estados Unidos tiene otra adaptabilidad porque la gente pasa más tiempo en el auto que en Argentina o el producto entra en el portavasos de los autos, acá solamente en algunos. Nosotros le buscamos una adaptabilidad local y generar más conciencia también del no uso de recipientes plásticos para bebidas de hidratación y de esta manera, cuidar el medio ambiente con un producto reutilizable”, agregó.

En cuanto al éxito de la marca en el país, Mendizabal considera que se debe principalmente a la valorización del mate y en ese sentido, a la adaptaciones que se le hizo a los productos para ese ritual argentino. Hace un par de años, Mendizabal convenció a la marca de hacer un mate ($55.000), un pico especial para cebar (que viene en algunos termos) y bombillas (que hoy no hay en stock en el sitio de la empresa).

Por otro lado, más allá de haberse convertido en una moda, los productos de Stanley se destacan por su calidad. De hecho, en noviembre, una usuaria de Tik Tok compartió un video de su auto incendiado en el que llevaba un vaso de la marca. El producto no solo sobrevivió sino que no se derritió el hielo que llevaba en su interior. El video se viralizó rápidamente y Reilly se ofreció a regalarle un auto 0 kilómetro.

El éxito de la colaboración con Starbucks

Reilly aseguró en CNBC que colaborar con marcas y famosos contribuyó al fenómeno. Y esto se vio recientemente con su nueva asociación con Starbucks.

La colaboración de edición limitada con Starbucks generó furor en las tiendas estadounidenses (@twogirlsmanycups)

La locura en Estados Unidos por el nuevo vaso lanzado con la marca de café que cuesta casi USD 50 hizo que clientes acamparan en los estacionamientos de las tiendas Target para conseguirlos y hasta se han registrado enfrentamientos verbales con el personal, según contaron los trabajadores en redes sociales como Reddit.

El furor hizo que el precio del vaso rojo de 1,18 litros alcanzara los USD 250 en reventa.