A la espera de anuncios económicos, en el primer día de Milei presidente ya no quedaron dólares alternativos debajo de $1.000

El mercado de cambios negoció un monto mínimo.

El mercado de cambios mayorista tuvo movimientos marginales este lunes, a la espera de que se produzca el recambio de autoridades en el Banco Central de la mano de la flamante presidente de la Nación, el economista Javier Milei.

El libertario asumió este domingo 10 las riendas del Gobierno con la promesa de aplicar un plan ortodoxo que encarrile una economía devastada por la inflación y la pobreza, rodeado de una fervorosa multitud que se acercó al centro de Buenos Aires para celebrar con banderas argentinas.

El Banco Central dispuso aplicar este lunes la exigencia de una conformidad previa a todas las operaciones de demanda de dólares que se cursan a través del mercado de cambios. La propia entidad explicó que “durante la transición, las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades”. En los hechos, la medida restringió al máximo las transacciones, con el objetivo de dar tiempo a las nuevas autoridades a asumir sus cargos y ponerse en funciones.

Mientras que el tipo de cambio oficial exhibió mínimas variantes -quedó a $365,95-, el monto negociado fue de los más bajos del año, en los 24,7 millones de dólares.

La entidad monetaria no intervino en la plaza, por lo cual interrumpió una serie de vendas de seis ruedas consecutivas. No obstante, las entidades financieras requirieron del BCRA unos USD 62,4 millones en billetes para atender necesidades de caja.

El “virtual feriado cambiario minimizó las transacciones de hoy que estuvieron por debajo de las jornadas coincidentes con feriados en EEUU”, recordó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar “ahorro” subió 18%

El dólar al público registró un las pizarras un alza de más de 18%: promedió al cierre los $462,40, desde los $390,97 del cierre del jueves, aunque en medio de las restricciones las entidades no vendieron divisas por “home banking”.

Con una carga tributaria total que asciende al 155%, el dólar tanto para ahorro como para turismo en el exterior, subió a 1.179,12 en promedio, esto es un 18,3% por encima de los $996,97 del jueves, último día de operaciones previo a la jura de Javier Milei como Presidente. En algunas entidades la divisa ya se paga a 500 pesos, que se hace efectiva a $1.275 con impuestos, como en el caso del los bancos Galicia, Santander y Macro.

Sí estuvieran habilitados los pagos de consumos en el exterior con tarjeta. Por ejemplo, ante la compra de un pasaje al exterior, las agencias de viaje siguen emitiéndolo al dólar al público que hoy se acerca a los 500 pesos, a lo que se deben añadir los impuestos. Un consumo en el “free shop” o un pago en el extranjero también aplican a este valor.

El BCRA está a la espera de la asunción formal de Santiago Bausili como titular de la entidad, en reemplazo de Miguel Pesce, por lo que operativamente hay trabas legales para que se instrumente una nueva política cambiaria. Para que esto ocurra, deberá firmarse un decreto presidencial al respecto, el que aparecería publicado este martes en el boletín oficial, dijo a Reuters un portavoz bancario.

“Los bancos no dejan pagar las tarjetas de créditos con saldos en dólares por las restricciones que impone el Banco Central, por lo que en la práctica tenemos un virtual feriado cambiario”, dijo un analista financiero en declaraciones televisivas. Remarcó que “es tan complejo el ‘cepo’ vigente que será muy difícil normalizar todo en un solo día, incluso dudo que con la simple asunción de Bausili se pueda volver a operar con fluidez. Hay importadores que esperan por dólares a pagar desde hace más de un mes y no aparece esa liquidez”.

En la Bolsa tanto el dólar MEP como el “contado con liquidación” se mantuvieron sostenidos sobre los 1.000 pesos. Por lo tanto, con la suba del “blue”, el dólar en bancos y las paridades bursátiles, ya no quedan negocios para dolarizarse por debajo de ese precio referencial de “mil a uno”.

El flamante Gobierno realizará sus primeros anuncios económicos este martes, que implicarán un profundo ajuste fiscal y un aumento del gasto social, informó el lunes su portavoz, Manuel Adorni.

“Por ahora, las mejores noticias son todo lo que no viene. Sabemos que no viene o ha quedado congelada la dolarización, sabemos que no viene un canje disruptivo de Leliq (Letras de Liquidez), sabemos que no viene el cierra del Banco Central, no viene la salida bruta del cepo desde el primer día. Estamos esperando a ver que sí viene”, indicó a FM Milenium el economista Rodolfo Santangelo, quien se consideró “expectante porque la transición fue un poquito desordenada. Hubo desorden en los anuncios de personas y se conoce poco. Veremos qué anuncia el presidente y qué se anuncia en términos económicos”.

Se espera que el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, detalle iniciativas que no necesiten respaldo legislativo -como sucedería con la privatización de empresas o la adopción del dólar como moneda- o no disparen fuertes polémicas dada la ausencia de respaldo legislativo propio.

“Las incógnitas subyacen sobre varios temas, que merecen una rápida definición. Entre ellas el camino que tomará el dólar oficial es de suma relevancia y afectará no solo a la inflación, sino también a la deuda en pesos”, reportó Portfolio Personal Inversiones.

Analistas esperan que el peso mayorista sufra una gran devaluación, de acuerdo a un reciente sondeo de Reuters, con un tipo de cambio en la zona de los 650 pesos por cada dólar ante un firme cepo con restricciones para la compra de divisas vigente desde 2019.

La cotización libre del dólar recuperó las pérdidas del día y en la hora final de los negocios informales se transó a $1.000 para la venta, con una ganancia de diez pesos respecto del cierre del jueves 8. Antes de las 14 el dólar “blue” tocó un piso de 960 pesos.

Nuevo récord nominal para el Merval

La Bolsa porteña renovó un nivel récord intradiario en su índice S&P Merval por la confianza que despierta el Gobierno de Milei, para dispararse -pese a algunas tomas de utilidades- hasta un incremento del 3,7% al cierre, en los 976.823 puntos. El panel de acciones líder alcanza una suba acumulad a de 383,4% en pesos y de 66,3% en dólares en 2023.

Destacaron las subas en pesos de Transener (+9,6%), ByMA (+9,6%) y Banco de Valores (+9,1%). En cambio, entre los ADR y acciones de las compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street exhibieron escasas variantes.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

En la misma línea de optimismo, los bonos soberanos subieron un 0,7% en su promedio en pesos. Los bonos Globales en dólares restaron 0,5% en Wall Street, con un riesgo país de JP Morgan que subió 15 unidades para Argentina, en los 1.935 puntos básicos a las 17:40 horas.

“El panorama macroeconómico es, por decir lo menos, aterrador. Aunque la inflación ya ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 30 años, todo indica que lo peor está por llegar”, resumió la consultora GMA Capital Research.