Dólar: qué se puede y qué no se puede hacer hoy en un mercado cambiario limitado por el BCRA

El BCRA carece de dólares propios en sus reservas.

El Gobierno de Javier Milei empieza a dar sus primeros pasos y ya este lunes en el horario de apertura del mercado de cambios trascendió una de las primeras medidas para abordar la problemática que más urge, probablemente, en este inicio de gestión, la del precio del dólar oficial, luego del notorio atraso cambiario que vino acumulando durante la presidencia de Alberto Fernández.

Este lunes el Banco Central decidió aplicar la “regla de conformidad previa” para todas las compras de dólares que se cursan a través del mercado único y libre de cambios. En los hechos, la medida intenta restringir las operaciones en el día, con el objetivo de dar tiempo a las nuevas autoridades a asumir sus cargos y ponerse en funciones.

En este sentido, cabe recordar que se esperan para las próximas horas los decretos que designen a Santiago Bausili como presidente en comisión de la autoridad monetaria, al tiempo que acepta la renuncia de Miguel Pesce y sus colaboradores.

¿Qué se puede hacer hoy en el mercado formal?

En la plaza mayorista se cursan las operaciones de comercio exterior, tanto liquidación de exportaciones como demanda de divisas para importar. También se pactan las operaciones interbancarias e ingresan divisas por la cuenta capital, es decir dólares por crédito en el exterior. En contrapartida, tanto empresas que tienen que pagar obligaciones en moneda extranjera o girar dividendos compran los dólares en este mercado. Lo mismo sucede con el Tesoro nacional o los gobiernos provinciales que pueden demandar dólares para pagar bonos en el exterior.

En este marco, la entidad monetaria decidió “aplicar la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambio”. A través de un comunicado explicó que “la medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante”.

Por este motivo, “durante la transición, las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades”, concluyó. Es decir que no hay restricciones para la liquidación de exportaciones, pero sí para la compra de divisas, que solo se podrá efectuar según la demanda autorizada por el BCRA.

“Se restringieron las operaciones cambiarias a un mínimo. Hoy será un virtual feriado cambiario”, comentó el economista Amílcar Collante.

1) Dólar importador. Solo con demanda autorizada, este tipo de cambio des de $366,05 para los rubros exentos como salud, educación, combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía y bienes intermedios de la canasta alimentaria. El 25 de julio de 2023, la AFIP emitió la Resolución General N° 5393 en la que reglamentó los pagos a cuenta del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), con un pago a cuenta del 7,125% ($392,13) para los casos de importaciones de bienes en general y un pago a cuenta del 28,5% ($470,37) para el caso de los bienes suntuarios. En ambos casos, este pago a cuenta se realiza junto con la oficialización del despacho de importación y se aplica a la obligación resultante al momento del acceso al mercado de cambios.

Los exportadores pueden liquidar dólares pero los importadores no pueden comprar hasta que no les aprueben la transacción

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que la regla de conformidad previa implica que los operadores del mercado mayorista deberán pedir autorización al BCRA para poder comprar divisas. Y que, dadas las condiciones de la transición, muy pocas operaciones se verán autorizadas. Sólo compras de “necesidad y urgencia”.

2) Dólar exportador. Está habilitada la liquidación de divisas de exportadores, aunque se espera que sea muy poca o nula dado que ya no rige el dólar “50-50%” que permitía ingresar la mitad de los dólares en el mercado de contado con liquidación. Por lo tanto, el tipo de cambio real al que accederán los exportadores es ahora de 366,05 pesos -tal al apertura de este lunes-, en lugar de los 650 pesos que promedió el viernes 8.

3) Dólar turismo y ahorro. La demanda de divisas al público no tiene restricciones restricciones en la normativa del BCRA, pero las instituciones no están vendiendo divisas al público. Grandes bancos como Galicia, HSBC, Santander, BBVA e ICBC, entre otros, comunicaron a sus clientes por “home banking” que la operación de compraventa de dólares en estos momentos no se pueden realizar.

Por ahora rige la enorme carga tributaria total de 155%, que eleva al billete minorista -ahora al mismo precio para atesoramiento o el pago de consumos con proveedores del exterior- a un precio promedio en bancos de 1.117,87 pesos. Desde julio último la Resolución General N° 5393 elevó el 35% al 45% la alícuota de percepción del Impuesto a las Ganancias sobre la compra de moneda extranjera para atesoramiento. La norma también dispuso que las operaciones de adquisición de moneda extranjera que se apliquen al pago de servicios del exterior e importaciones de bienes (excluyendo bienes suntuarios) no estará sujeta al régimen de percepción del Impuesto a las Ganancias.

4) dólar MEP y “contado con liquidación”. Para operar dólar MEP se mantiene la regulación que venía disponiendo la CNV (Comisión Nacional de Valores), sin inconvenientes dado que se trata de negocios entre privados a través de la compraventa de activos bursátiles, con sus distintos plazos de liquidación en Contado Inmediato, 24 horas y 48 horas. Este tipo de cambio superó los 1.000 pesos el viernes.

En este aspecto, con un BCRA que se vino retirando en las últimas ruedas del mercado PPT (Prioridad precio-Tiempo) de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), para ponerle techo del dólar MEP, es de esperar una eventual suba de esta paridad. Asimismo, en el segmento donde se opera el “contado con liquidación” escaseará la oferta que representaban los exportadores. “”Este es el tema de hoy para los dólares financieros. El mayor vendedor de ‘contado con liqui’ hasta el jueves eran los exportadores. Hoy ya no rige más el 50/50, vamos a ver seguramente mucha volatilidad en el mercado de dólar financiero”, advirtió Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.

5) Pagos con tarjeta. Aunque no se puede comprar dólar “ahorro”, sí hay operatoria MEP. En este caso, si este lunes se produce un vencimiento de la tarjeta con gastos en dólares sólo se podrán saldar con dólares que ya estén depositados en caja de ahorro. Si se quiere pagar en pesos, habrá que esperar que las nuevas autoridades del BCRA aprueben la transacción.

Por otra parte, se pueden hacer compras con la tarjeta en dólares, pero se podrán pagar al tipo de cambio del día que se efectúe la liquidación.