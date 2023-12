“Hay que meterse”: el fundador de uno de los unicornios argentinos es candidato en San Lorenzo

Alejandro Tamer

Que el primer logo de Despegar, el unicornio argentino que nació hace 24 años y revolucionó las ventas online de turismo en la región, fuese rojo y azul tuvo una sola explicación: el fanatismo de Alejandro Tamer, uno de los fundadores de la empresa, por San Lorenzo.

Ahora Tamer está en campaña: el próximo 17 de diciembre se medirá con otras tres listas que pugnarán por la presidencia del Ciclón. Es compañero de fórmula y candidato a vice de Marcelo Culotta en la lista Orden y Progreso Sanlorencista.

“Venimos muy bien en las encuestas, muy parejos con el oficialismo”, asegura el empresario, quien planea aportar su experiencia para generar una estructura profesionalizada que se encargue del día a día del club de Boedo, barrio al que, justamente, promete que volverán en su gestión. De su DT preferido para este presente de la institución, del nombre del jugador que sueña con que vuelva a calzarse la casaca de su club y de sus otros negocios, habló Tamer con Infobae.

– Hace unos años el logo de Despegar dejó de ser rojo y azul…

– (Risas) Obviamente, me hubiera gustado que sigan los colores de San Lorenzo. Fui a unas reuniones cuando se discutieron los cambios. Me preguntaron y pidieron opinión, vimos opciones. Es algo complejo, porque el original, al que le habíamos hecho algunos mini cambios a lo largo de los años, estaba muy identificado con la gente. Pero queríamos hacer algo más moderno, no hay que atarse al pasado. Estuve de acuerdo en pasar a una gama más de colores violáceos.

Desde 2015, Tamer y los otros cofundadores de Despegar, Roberto “Roby” Souvirón, Christian Vilate, Martín Rastellino y Mariano Fiori, dejaron el trabajo operativo en la empresa, pero mantienen una silla en el directorio. Además, siempre juntos, llevan adelante otros negocios.

"Quiero aportar desde mi experiencia empresarial, gestión de situaciones complejas y negociaciones difíciles. Queremos que el club funcione profesionalmente, no con la desorganización que tiene hoy", aseguró el empresario

Tamer es porteño, estudió en el colegio marista Manuel Belgrano y luego se recibió de ingeniero industrial de la UCA. Tiene cuatro hijos y fue gerente general de Despegar Argentina, entre 1999 y 2005, y luego 10 años vicepresidente de Marketing y encargado de América del Sur. Antes, había sido gerente de Consultoría en Coopers & Lybrand, donde fue compañero de Souviron. Ahí, en esa empresa de auditoría, también trabajaba Fiori. En esa red de amigos y compañeros, algunos de los cuales fueron a estudiar a Duke, en EEUU, estuvo el gen de Despegar. Tiempos en los que los negocios de internet florecían de a cientos y algunos meses después quebraron todos, post burbuja puntocom. La idea de los amigos, sobrevivió y se convirtió en unicornio (aunque la pandemia pegó fuerte en el negocio y ahora la empresa vale por debajo de los USD 1.000 millones que requiere sea categoría dentro de las startups tech).

– ¿Cómo tomó la decisión de participar en la vida política de San Lorenzo?

– Soy hincha de toda la vida y me hice más hincha aún cuando el club se fue a la B. Tenía 14 años. Fue mi pasión desde siempre, pero nunca me involucré a nivel político. Estuve a punto de hacerlo en un momento, pero no tenía tiempo y, la verdad, no quería participar en una lista solamente para estar, por poner un auspicio, y después no hacer nada más por el club. En la pandemia nos estaba yendo bastante mal futbolísticamente, había problema con los técnicos, que renunciaban a cada rato. El desmanejo era importante. Me preocupé y hablando con mis hijos surgió la idea de meterme y tratar de resolver las cosas. Las elecciones del año pasado se suspendieron y acá estamos; hay que meterse. Voy como vice de Marcelo Culotta y competimos con la lista del oficialismo, que encabeza Sergio Costantino; con otra lista de Marcelo Moretti, quien estuvo muy ligado a Marcelo Tinelli; y con otro opositor, César Francis, vice de la Asociación Argentina de Tenis.

“Soy hincha de toda la vida y me hice más hincha aún cuando el club se fue a la B. Tenía 14 años. Fue mi pasión desde siempre, pero nunca me involucré a nivel político”

– ¿Por qué eligieron no tener exjugadores o figuras del club en la lista?

– Moretti lleva como candidato a vocal a Néstor Ortigoza, un referente del club. El oficialismo a dos ex jugadores, Torrico y Mercier. Los jugadores no son socios de toda la vida, se hicieron hinchas jugando. Los directivos tienen que ser socios que trabajan para el club y ellos deben contratar personas con experiencia, jugadores o técnicos, para el consejo de fútbol, pero no para las listas. Este tema de los exjugadores viene atado a sus exrepresentantes, que ahora lo son de otros jugadores. Se generan vínculos no claros y ya tenemos problemas en ese sentido, hay muchos juicios. La gestión actual hizo contratos muy onerosos sabiendo que no se iba a poder pagar.

– ¿Cuáles son los ejes de la propuesta del espacio?

– La vuelta del estadio a Boedo nos va a permitir sumar 40.000 o 50.000 socios más. El club se va a potenciar mucho, va a poder tener un esponsoreo en en el nombre del estadio y se van a poder hacer acuerdos con productoras de espectáculos y de recitales. Tenemos una situación económica complicada, a punto siempre de ser inhibidos y sin plata para contratar jugadores. Culotta viene trabajando desde hace mucho por la vuelta a Boedo, es una persona honesta, muy recta. Yo quiero aportar desde mi experiencia empresarial, gestión de situaciones complejas y negociaciones difíciles. Queremos que el club funcione profesionalmente, no con la desorganización que tiene hoy. Es una institución medio acéfala, necesita presencia. Hay que ordenar y ser profesionales. El fútbol, que es lo más importante en San Lorenzo, tiene que estar integrado. Hay jugadores de inferiores que no llegan porque no tenemos lugar para alojarlos, ni transporte.

En paralelo, con sus socios de siempre, Tamer tiene una empresa de préstamos personales online para el sector bancarizado y no bancarizado. Se llama Cash Online. La firma abrió una oficina en Paraguay este año, con muy buenos resultados, y el próximo lo hará en Bolivia. “Hay demanda, y nos va bien, aunque el negocio local está más difícil por el contexto general. La inflación creciente le complica mucho la vida a la gente en Argentina”, comentó. También los cinco socios y amigos están al frente de desarrollos inmobiliarios en Chile y EEUU.

Tamer, segundo desde la izquierda, con los otro cuatro cofundadores de Despegar, en Nueva York, cuando la empresa comenzó a cotizar en Wall Street

Tamer asegura que no extraña el día a día en Despegar y que sigue asesorando a la empresa, como accionista y cofundador, en algunas cuestiones. “Una vez por mes hablo con distintas personas para ver cómo van temas vinculados al producto, al sitio web y su usabilidad, a las ofertas de hoteles y paquetes. Siempre estoy en contacto con los chicos de producto y marketing. Es un hobby. Soy accionista y me preocupa cómo le va a la empresa, pero no estoy del negocio operativo”, afirmó.

También es parte de la asociación Argentinos por la Educación, que acaba de presentar un proyecto de alfabetización inicial para tercer grado que firmaron nueve gobernadores y al que prometió adherir Javier Milei. “Este año hicimos un trabajo que se reflejó en los discursos de varios candidatos. Nuestros informes muestran los serios problemas en alfabetización que hay en el país, que es lo que se ve en las pruebas Aprender y PISA. Los exámenes de tercer grado muestran que la mitad de los chicos no saben leer y ahí empieza una cadena. Tenemos muchas esperanzas de que el nuevo gobierno empiece una campaña junto con los gobernadores. Necesitamos un plan de alfabetización inicial nacional para que en tercer grado los chicos sepan leer y que se hagan las evaluaciones correspondientes”, destacó Tamer.

El mundialista Ángel Correa, ganó el campeonato en 2013 y la Libertadores un año después con San Lorenzo, y luego fue vendido al Atlético de Madrid

– Volvamos al fútbol. ¿Insúa va a seguir siendo el DT?

– Ha hecho un trabajo muy bueno con el material que le dieron. Nos juntamos con él esta semana y hablamos de refuerzos y otras cosas. Su contrato termina el 31 de diciembre y hablamos de su continuidad, hay que ver si nos ponemos de acuerdo: tiene uno de los contratos más bajos de la primera local y está bien que quiera mejorarlo, pero vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Se vencen 10 contratos de jugadores de primera, hay que hacer contrataciones… es un conjunto de cosas. Con todo eso hay que armar un presupuesto y no firmar cualquier cosa.

– ¿A qué futbolista le gustaría ver, o volver a ver, en el club?

– Me gustaría que vuelva Ángel Correa. Ya hace muchos años que está jugando en Europa, y tendremos cuatro años de gestión. Si tenemos suerte, en un par de años, Angelito vuelve. Es un jugador extraordinario.