Por qué el dólar MEP cerró a un precio más alto que la cotización libre

A pocos días de la jura del próximo presidente Javier Milei, los distintos precios alternativos del dólar evolucionan con volatilidad. Esto se produce en un marco financiero muy especial, con un “cepo” cambiario que dispersa las distintas cotizaciones -oficiales e informales-, con la expectativa puesta en una eventual devaluación después del 10 de diciembre e incluso la posibilidad de una unificación cambiaria en el futuro cercano.

Este martes se dio un movimiento inusual, pues el dólar libre se negoció con una baja de 20 pesos, a $910 para la venta, y queda más barato que el dólar MEP -que es la cotización que permite hacerse de divisas a través de activos financieros-, ahora en los 942 pesos. Un MEP más caro que el dólar libre era una relación que no se observaba desde el 10 de abril de este año.

“Hay un arbitraje lógico, que es MEP, ‘contado con liquidación’ y ‘blue’ ¿Por qué? Porque uno es el dólar acá en la Argentina, el otro es el dólar puesto en el extranjero y, por último, el blue es un dólar que no tiene ningún tipo de regulación, no hacen falta fondos declarados y demás. Si bien esa es la forma lógica en que se desenvuelven, podés tener en algún momento alguna cotización desfasada que puede darse simplemente por la operatoria del día, puede darse por algo puntual, pero generalmente ese orden se mantiene, lo que no quita que pueda tenerse hoy en día alguna diferencia”, indicó a Infobae el analista financiero Christian Buteler. “Más allá de eso, en el movimiento intradiario eso se puede dar más, pero no resulta ilógico que pueda darse esta separación de la relación que generalmente llevan los precios”, acotó.

Aunque las constantes fluctuaciones de los precios libres del dólar impiden ser concluyentes a la hora de establecer cuál será la tendencia de los precios, en los últimos días se estuvo dando una importante migración de los pesos. Unos 2 billones de pesos que se encontraban colocados por los bancos en Leliq (Letras de Liquidez del BCRA a 28 días) no se transfirió plenamente a Pases pasivos (a un día de plazo), por lo que se cree que hubo demanda de bonos del Tesoro con dichos fondos y otra parte se constituyó en liquidez del sistema. Muchos de esos pesos “en blanco” pudieron en las últimas horas buscar dolarizarse a través del mercado del MEP en la Bolsa.

Para el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano “no hay una explicación” única para estos movimientos. Por un lado “hay mucha necesidad de pesos en la economía informal” para afrontar pagos de fin de año. “Eso es recesión”, consideró. Y a la vez advirtió que “hay un dólar MEP más demandado por plata ‘blanca’, como cobertura ante los anuncios que pueda efectuar Milei el domingo, además en una semana ‘corta’” por el feriado del viernes 8 (Día de la Inmaculada Concepción).

Hay que recordar que los negocios con dólar MEP se concentran en el segmento PPT (Prioridad Precio Tiempo) de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) a través del títulos más líquido, el Bonar 2030 (AL30D) a 48 horas, que opera poco más de USD 30 millones por día, tres veces más que el volumen operado en el mercado informal.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones dieron detalles de la migración de pesos dentro del balance del Banco Central luego de las recientes licitaciones de Leliq: “Es relevante mencionar lo que sucedió en la licitación del 30 de noviembre. Mientras que el stock de Leliq se desplomó casi $2 billones hasta $7,53 billones, el de Pases no aumentó en igual proporción, indicando que el dinero no colocado en la licitación de Leliq fue destinado a otra parte”.

“A partir de este movimiento, la gran incógnita es dónde fueron a parar los $2 billones no suscriptos en Leliq. Por un lado, la cuenta corriente en el BCRA, que contiene los encajes de los depósitos en pesos, se expandió $1 billón el último jueves de $1,83 a $2,83 billones, posiblemente para cumplir con los requerimientos de efectivo mínimo de noviembre. Por otra parte, el $1 billón restante fue destinado a la cuenta corriente del Tesoro en el BCRA, ya que hubo licitación del Tesoro el 28 de noviembre (liquidación T+2), en la cual el financiamiento neto fue de $0,91 billón En definitiva, los bancos tienen más Pases y bonos del Tesoro en el activo y menos Leliq”, acotaron desde Portfolio Personal.

A la vez, también se dio la particularidad a partir del 31 de octubre de un dólar MEP más caro que el “contado con liqui”. Esto no suele darse, pues el costo de dolarizarse para depositar las divisas en una cuenta en el exterior (”liqui”) suele ser más caro que hacerlas efectivas en una cuenta local (MEP). Tuvo que ver en esta divergencia la reciente iniciativa del Gobierno de permitir la liquidación de exportaciones en un 50% en el mercado mayorista y el otro 50% a través del “contado con liquidación” o “Cable”. Esa inyección excepcional de divisas en un reducido mercado bursátil presionó a una temporal baja de esa cotización.