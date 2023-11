La canciller de Milei recomendó a industriales comprar generadores eléctricos para el verano: “Los que no tengan, consíganlos, no hay para todos”

Este jueves se celebra la 29° Conferencia Industrial de la UIA (Maximiliano Luna)

La economista Diana Mondino, que cumplirá el rol de Ministra de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Javier Milei, fue una de las oradoras más esperadas de la 29° Conferencia Industrial que se celebra hoy en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. En un pasaje de su presentación ante el auditorio, la futura funcionaria lanzó una cruda recomendación en relación con los habituales problemas del sistema eléctrico de cada verano.

“En enero y febrero los que no tengan generadores, consíganlos; no hay para todos”, dijo ante

“Aguanten seis meses más que este va a ser el mejor país del mundo”, agregó.

“Lo primero que hay que reconocer son las restricciones, una cantidad de regulaciones enorme para la exportación. Argentina, por algún extraño motivo, considera que los dólares no son del que exporta, sino del Banco Central. Lo más pronto que se pueda, hay que llegar a que los dólares sean del exportador, pagará impuestos, pero es indispensable que tenga un incentivo para seguir produciendo”, aseveró.

Por otro lado, durante su discurso, reiteró la intención del nuevo Gobierno por desregular la economía: “Los precios máximos, los precios cuidados, tienen que desaparecer. Lo que no tiene que haber es control de precios, nunca funcionó. Si dejás precios libres las empresas harán lo mejor que puedan. Hay que generar competencia”.

La futura canciller de la Argentina ratificó la intención de “liberar el cepo cuanto antes” y aseguró que las empresas podrán conseguir libremente los dólares necesarios para pagar importaciones “a precio de mercado”. “Las divisas son de los exportadores, no del Banco Central”, apuntó. En ese momento los empresarios presentes en el auditorio del Centro de Convenciones aplaudieron, en algunos casos de pie.

En otro orden de cosas, Mondino aclaró: “No son las embajadas las que tienen que decidir a qué país se exportará, sino el sector privado, En la nueva gestión en Cancillería se buscará que todos los exportadores tengan un tratamiento impositivo favorable”. En cuanto a las importaciones, deslizó que se buscará eliminar el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), una de las trabas que puso el actual Gobierno para afrontar la escasez de divisas en el BCRA.

“Hoy Argentina tiene un gasto público demás del doble que hace veinte años, y los servicios que presta el Estado no son el doble de eficientes”

En ese mismo sentido, confirmó que se buscará eliminar la Secretaría de Comercio de la Nación, en línea con lo que había adelantado este miércoles Milei. La premisa será, en definitiva, la liberación de los precios regulados en la economía.

En el encuentro con líderes del sector industrial, Mondino destacó la importancia de incrementar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura. Puso especial énfasis en el gasoducto Néstor Kirchner, cuya fase final se inauguró en julio en Salliqueló. “¿Por qué el gasoducto tenía que ser estatal? La quinta línea tiene que ser privada, y la sexta si se concreta también”, declaró.

Mondino reafirmó que “los exportadores, no mañana, pero si en un tiempo, van a poder disponer de sus dólares”, y señaló que se están planeando cambios “laborales y previsionales” que son cruciales para el futuro. “Hoy Argentina tiene un gasto público demás del doble que hace veinte años, y los servicios que presta el Estado no son el doble de eficientes”. Fue en este contexto donde advirtió sobre un posible desequilibrio entre la demanda y la oferta energética en el verano, ya que “si se llega a reactivar un poco la industria, no hay para todos. Hagan algo porque no alcanza para todos”, expresó, y mencionó los “costos logísticos” como otro impedimento para la exportación.