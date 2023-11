Qué piensan los economistas sobre la dirección que está tomando el gabinete de Milei

Javier Milei continúa con el armado de su equipo económico. Foto NA: DAMIÁN DOPACIOzzzz

Los recientes anuncios sobre la conformación del gabinete del presidente electo Javier Milei, y el alejamiento del promotor de la dolarización Emilio Ocampo, puso en discusión cuál será el rumbo que tomará la economía después del 10 de diciembre. Entre los economistas comenzó la discusión sobre cuál será el perfil de la política económica si es que se confirman los nombres de Luis Caputo como futuro Ministro de Economía y de Demian Reidel para el Banco Central.

Te puede interesar: Qué piensa el FMI sobre las Leliq, el asunto que más desvela al nuevo presidente y a sus colaboradores económicos

La directora de la consultora Eco Go, Marina dal Poggetto, destacó la moderación en el discurso y las propuestas de Milei una vez superado el período electoral: “Me parece que el teorema de Baglini se aplicó rapidísimo. Se plantea un esquema de estabilización que puede gustar más o menos, pero se corrió del discurso de campaña que tenía dos componentes básicos: casta y dolarización. El primero se borró después de la tabula rasa que propuso tras las generales y el segundo ahora se pone en duda con la salida de Ocampo”.

“Los tres ejes para gobernar son la estabilización, los paquetes de reformas y la gobernabilidad. Hasta ahora no tenían nada de eso, pero hoy está comenzando a llenar los casilleros de un Gobierno con un armado político detrás. La estabilización es algo distinto a la dolarización. El propio Milei dijo que no puede salir del cepo sin resolver el déficit fiscal y las leliqs, pero también en que va a avanzar en el ordenamiento de los precios relativos”, sostuvo la economista en diálogo con Radio Mitre.

Marina dal Poggetto destacó la moderación en las propuestas de Milei

El economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, consideró que queda claro que hubo un alejamiento en la idea de dolarización pero advirtió que no está claro con qué se reemplazará ese esquema después del 10 de diciembre. “Caputo tuvo manifestaciones muy en línea a lo que planteaba Domingo Cavallo, de no salir tan rápido del cepo, que sea una salida progresiva y bimonetarismo. Caputo suena para economía, pero son temas del Banco Central”, dijo el economista a CNN Radio.

Te puede interesar: Quiénes van a ser las principales figuras del equipo económico de Javier Milei

En cuanto a la experiencia que puede aportar el ex ministro de Finanzas y ex presidente del BCRA de Mauricio Macri, Caamaño afirmó: “En el contexto actual de altísima incertidumbre, sus antecedentes lo favorecen porque saben cómo piensa y para qué lado puede ir. Es el lado para que el lado de que el mercado le desactive ciertos temores, por eso en el corto plazo es positivo. Lamentablemente es un positivo por la negativa. Las cosas parecen descartarse, pero desconocemos las nuevas ideas. En el mercado tendrá un impacto positivo y esto se observó desde ayer”.

Gabriel Caamaño advirtió por que todavía no se conocen los planes del equipo económico de Milei

Por su parte, el economista Roberto Cachanosky criticó a través de su cuenta de Twitter la figura de Caputo como referente de la política económica del Gobierno de Milei. “Las reformas económicas que requiere la economía argentina necesitan de un equipo económico que tenga en claro dónde bajar el gasto, qué reforma monetaria implementar, como avanzar en la baja de impuestos, reforma laboral, desregulación de la economía, etcétera. Esto quiere decir que exige de un economista que haya estudiado estos temas. No es un puesto para un operador del mercado financiero”, apuntó.

Te puede interesar: Caputo, candidato al gabinete de Milei: intrigas internas y cómo será el ministerio al que podría llegar

En ese sentido, el economista Ivan Carrino sostuvo en una entrevista televisiva: “El equipo económico de Maci en general siempre fue muy capacitado. Profesionales muy distinguidos en nuestro país que les ha ido muy bien el mundo. Durante la era Macri la cosa salió mal porque tenían un déficit de 6 puntos del PBI por dos años. No hay que achacarle eso ni a Caputo, ni a Reidel, ni Sturzenegger. Lo fiscal va a ser central y el ministro va a tener que responder a eso. A mí me suena que Caputo está ahí por el tema de las Leliqs”.

Lacunza le dio la bienvenida al pragmatismo a Milei

En este sentido se pronunció el economista Hernán Lacunza (ex ministro de Economía de Macri), que señaló que “la dolarización era una fantasía” y abogó por atacar los frentes fiscal, monetario, financiero y cambiario. A través de un mensaje publicado en la red social Twitter el ex ministro de Economía afirmó que “la dolarización era una fantasía. Bienvenido el pragmatismo. Fiscal, monetario, financiero, cambiario. En ese orden, no al revés. Por favor”.