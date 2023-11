Transición: Guillermo Ferraro, un ministro designado por Milei, se reunió con funcionarios de Massa

Guillermo Ferraro

El designado ministro de Infraestructura del nuevo Gobierno de La Libertad Avanza, Guillermo Ferraro, llegó esta mañana al Ministerio de Economía para comenzar con su ronda de reuniones en lo que serán los primeros contactos formales de la transición entre los equipos de Javier Milei y los funcionarios salientes. Pasadas las 10 de la mañana comenzó en el piso 12 del Palacio de Hacienda el encuentro con los actuales titulares de Energía, Minería, Transporte y Comunicaciones. Luego de casi una hora, Ferraro se retiró sin dar declaraciones.

Según pudo saber Infobae, acompañaban al nuevo ministro de Infraestructura su futuro titular de la secretaría energética Eduardo Rodríguez Chirillo, el de Minería Sergio Arbeleche y el próximo jefe de gabinete de la cartera, Tomás Sutton. Por el lado del Gobierno actual participaban la secretaría de Energía Flavia Royón, la de Minería Fernanda Ávila, el ministro de Transporte Diego Giuliano y el titular de Enacom, Claudio Ambrosini. Se espera en las próximas horas un contacto con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Sin duda, la continuidad de la obra pública después del 10 de diciembre se encuentra en el centro de la escena. Milei reiteró en varias oportunidades que “no hay plata” para avanzar con los proyectos. En el sector de la construcción mantienen mucha preocupación y advierten por el efecto negativo que puede tener la suspensión de los contratos en la actividad sectorial pero también en el empleo.

Este miércoles, en declaraciones radiales, Ferraro sostuvo: “El Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado. Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado para su inversión. El país tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura en estas áreas y la inversión que hay que hacer para poner en valor la infraestructura del sistema y la nueva es tan importante en términos del PBI, 15 puntos anuales, que es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público”.

“Casi todas las concesiones ferroviarias, energéticas, centrales hidroeléctricas, corredores viales, tienen su origen en los ‘90, otorgadas por 20 o 25 años, vencieron durante los últimos ocho, y las administraciones no generaron nuevas condiciones. Todas estas obras están hoy en un porfolio de precariedad, de prórrogas, tenencias precarias, ya que desde mediados de 2018 casi no se hacen inversiones en la infraestructura existente porque el privado no sabe si va a continuar o no y tampoco se llamó a nueva concesión”, apuntó el futuro ministro de Infraestructura.

Para las áreas macroeconómicas Sergio Massa designó como equipo de transición al viceministro Gabriel Rubinstein, al secretario de Hacienda Raúl Rigo, al jefe de asesores y principal interlocutor con el Fondo Monetario Internacional (FMI) Leonardo Madcur y el presidente del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) Miguel Pesce. El ministro de Economía dio la orden de que ese equipo se ponga “a disposición” del presidente Alberto Fernández, que encabeza el proceso de traspaso de mando y que tuvo un primer encuentro con Milei este martes.

En los despachos oficiales del Palacio de Hacienda dejaron trascender algunos temas que asomaron en las conversaciones con La Libertad Avanza. Entre ellos, el valor del tipo de cambio, abrir la puerta a privatizaciones de empresas públicas, un tratamiento del presupuesto actualmente presentado en el Congreso pero que no se empezó a discutir, de manera tal que termine por reflejar un superávit fiscal. Por el momento, los términos en los que se planteó la transición de gestión económica no fueron expuestos por los referentes del presidente electo.