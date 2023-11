El ida y vuelta de los candidatos presidenciales sobre la economía: un debate que se transformó en un examen

Los candidatos a presidente de Argentina Sergio Massa, del partido Unión por la Patria, y Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, interactúan durante el debate presidencial previo a las elecciones generales del 19 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, el 12 de noviembre de 2023. Luis Robayo/Pool vía REUTERS

Cruces y cuestionamientos marcaron el primer eje de discusión del debate presidencial antes del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Los candidatos mencionaron ideas ya conocidas -como el aumento de exportaciones como modo de combatir la inflación y, por el otro, la dolarización y la eliminación del Banco Central- y la mayor parte de los minutos pareció un examen del candidato oficialista al libertario.

Massa planteó “un gran cambio para la Argentina, un gran acuerdo con políticas de estado, diálogo, consenso y respeto a los que piensan distinto”. Milei, por su lado, se presentó como un economista experto en crecimiento “con y sin dinero”: “Sé cómo hacer crecer a una economía, crear puestos de trabajo con buenas remuneraciones, terminar con la pobreza y la indigencia. Sé cómo exterminar el cáncer de la inflación”, concluyó.

El primero en hablar fue Milei, pero de inmediato Massa tomó la iniciativa con cuestionamientos a las ideas del libertario, que gastó tiempo en explicaciones y dejó al ministro para explicar, ya sin que su rival responda o lo incomode, algunas propuestas.

Milei dijo que la economía argentina tiene “100 años de decadencia, el siglo XX inició siendo el más rico del mundo, hoy es el 130° a tipo de cambio paralelo. Tenemos un alto riesgo de hiperinflación, este es el modelo de la casta. La maquinita de imprimir billetes (en referencia al Banco Central) genera inflación. Estamos camino a otra hiperinflación. El ajuste la política siempre lo hace subiendo impuestos, no bajando el gasto, eso hace inviable el Estado”, dijo Milei.

Subsidios y tarifas

Massa le preguntó qué haría con los subsidios. “Ustedes mintieron con los subsidios, sos un mentiroso. No vamos a tocar las tarifas, vamos a esperar a que la economía se recupere y que se puedan pagar. Voy a terminar con el Banco Central, es la maquinita, la forma en la que ustedes nos roban a nosotros. Cuando se recupere la economía vamos a tocar tarifas”, dijo. El oficialista insistió en distintas ocasiones sobre este punto.

Tercer debate presidencial 2023, en la Facultad de Derecho, entre Sergio Massa, candidato por Unión por la Patria y Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza. El 12_11_2023 FABIAN MARELLI_POOL

“La construcción de politicas de Estado, agraviando no lo vas a construir. Lo escuchamos hablar de motosierra que significa una suba de 300% de las tarifas. ¿A cuál le creemos? O mintió toda la campaña o miente esta noche”, dijo Massa.

“La salida de Argentina no es apropiarse el ahorro de la gente en nombre de la dolarización, sino con aumento de exportaciones, con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos, con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción de impuestos y retenciones. Un camino de simplificación tributaria. No sobre la base de un recorte de 80 mil pesos por mes para los jubilados o la vuelta de las AFJP”, continuó.

Producción y trabajo

Otro segmento del debate fuertemente ligado a la economía fue el que versó sobre políticas productivas y laborales. “Hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras de la Argentina, a partir del primero de enero, cero de impuestos en todo lo que es el incremental exportador. En segundo lugar, hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos. En tercer lugar, hemos planteado para el norte grande, para el norte argentino, la vuelta de un programa denominado “814″ que es el que permite que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales”, dijo Massa.

Respecto a la brecha salarial de género, planteó el ministro de Economía que “hoy las mujeres en la Argentina frente a la misma tarea no reciben la misma remuneración. Hay un 23% de diferencia y centralmente quiero comprometerme con todas esas mujeres a dos políticas. Una la conté en el proceso educativo, que son los jardines maternales, para que mientras van a trabajar tengan quien eduque y cuide a sus hijos. La otra vinculada al tema de igual remuneración por igual tarea, porque el desafío en la Argentina es que esa igualdad de derechos que emana de la Constitución las empresas en la Argentina la respeten y hoy eso nos está dando nuestro mercado de trabajo”.

Milei, en tanto, cuestionó la elevada presión tributaria que frena la inversión. “Bastante simpático el ministro Massa hablando de crear 2 millones de puestos de trabajo. Pensar que la cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde el año 2011 en torno a los 6 millones. No solo eso, sino que además el nivel de producción también está en niveles similares a los del 2011. De hecho, cuando uno mira el producto per cápita argentina está 15% por debajo. Y eso en realidad ocurre básicamente porque no hay inversión. No hay inversión porque en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay”, criticó.

Tercer debate presidencial 2023, en la Facultad de Derecho, entre Sergio Massa, candidato por Unión por la Patria y Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza. El 12_11_2023 FABIAN MARELLI_POOL

“Y que si aún así con esa presión fiscal escandalosa se llegara a ganar plata, aparece la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, la igualdad de oportunidades y con todo eso va y le roba el resultado del fruto de su trabajo”, continuó el libertario.

Los dos candidatos presidenciales explicitaron durante el debate, el tercero que se realizó en la carrera electoral, sus propuestas en materia económica. Se trata de un tema central para los dos postulantes: Massa es el ministro de Economía del actual gobierno y busca plantear las soluciones para los problemas en la macroeconomía que dejará esta administración de la que forma parte. Milei espera poder, precisamente, exponer esa contradicción del candidato oficialista y blandir sus propuestas que son su punta de lanza: la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central y un fuerte ajuste fiscal.

Massa y Milei dirimirán el domingo 19 quién de los dos será el próximo presidente de la Nación e iniciarán, desde el 20 de noviembre, el proceso de transición hasta el cambio de administración el 10 de diciembre próximo. Hasta entonces, en la semana que resta, habrá algunas cuestiones económicas que estarán sobre la mesa. La primera y más urgente será la inflación: este lunes se conocerá el último índice antes del balotaje, es decir, el IPC de octubre, que marcaría una desaceleración respecto al 12,7% de septiembre.

Pero también habrá otros números para atender. Uno vertebral es el comportamiento del mercado cambiario en las últimas cinco ruedas de negociación de esta semana. El tipo de cambio aparece con precios más bajos respecto a los que tenía antes de las elecciones generales del 22 de octubre y se mantuvo con relativa tranquilidad desde ese momento. El mercado no descarta, sin embargo, una última oleada de demanda por cobertura cambiaria antes del ballotage que impacte en el sistema de precios de los dólares paralelos en la última recta de la campaña.