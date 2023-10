Massa se reunió con la UIA para hablar del plan económico y las trabas a las importaciones

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria concurrió a la sede de la central fabril, que espera recibir también a Javier Milei antes del balotaje

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se reunió este mediodía con la Unión Industrial Argentina (UIA)

Voceros de la UIA explicaron que Massa se acercó a la sede de la central empresarial poco antes del mediodía, en avenida de Mayo al 1000 de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de un encuentro que se realiza “a puertas cerradas”.

Acompañaron al ministro el vicepresidente del BCRA, Lisandro Cleri, el jefe de asesores de Economía, Leonardo Madcur, y el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren. En tanto, Daniel Funes de Rioja los recibió con el comité ejecutivo de la entidad.

Allí “se abordarán las propuestas de la UIA para construir una agenda productiva que incluya estrategias de largo plazo para que la economía crezca y se genere más empleo, y los problemas de coyuntura que dificultan el acceso a insumos y divisas para la producción”, explicaron a Télam fuentes de la entidad fabril.

En tanto, para los próximos días, las autoridades de la UIA confían en confirmar la presencia del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien -según fuente partidarias- está arreglando “temas de agenda”.

Cruce por las importaciones

En septiembre, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y Massa tuvieron un cruce durante la celebración del Día de la Industria en Paraná, Entre Ríos.

Los dos participaron de la apertura de la tradicional cita anual y, tras varias discusiones a lo largo del año, el líder industrial no se privó de advertir sobre el problema de las trabas de las importaciones. "No queremos para a la industria", dijo.

Quejas de la UIA el Día de la Industria por las trabas a las importaciones

Además, Massa anunció que liberará para todas las PyMEs industriales de la Argentina, todas las SIRAs que estaban pendientes para garantizar los empleos.

“Navegamos un año muy complejo, con tensión porque el principal acreedor de Argentina pedía medidas que sacaban de la cancha a nuestra industria, pero, además, condenaban a la pobreza a nuestros trabajadores. Tuvimos que ir a buscar un modelo que terminara con el Fondo como prestamista de última instancia: China, Qatar, Banco de Desarrollo Latinoamericano. Esa etapa terminó porque Argentina recupera en el 2024 su libertad desde el punto de vista de la cuenta comercial”, destacó el ministro candidato.

Funes y Massa participaron de la apertura de la tradicional cita anual y, tras varias discusiones a lo largo del año, el líder industrial no se privó de advertir sobre el problema de las trabas de las importaciones. “No queremos para a la industria”, dijo el dirigente empresarial. A su turno al micrófono, más tarde, el titular de Hacienda dijo que “obviamente a mi tampoco me gustan las SIRAS”, en referencia a las autorizaciones para importar, pero pero atribuyó la situación a la menor disponibilidad de divisas por la sequía y a las limitaciones que impone el programa del FMI.

Funes de Rioja lo recibió con amabilidad pero allanando el terreno para hacer llegar sus reclamos. “Quiero agradecer la presencia del ministro Massa por una sencilla razón porque últimamente los que ven Titanes en el Ring pueden pensar que lo nuestro es el enfrentamiento, pero ese no es nuestro camino. Por eso valoramos mucho que nos esté acompañando el día de hoy”, dijo.

“Es evidente que estamos nerviosos, la situación es compleja. ¿Tenemos desencuentros con el Gobierno? Si, tenemos”, dijo el dirigente industrial.

“Obviamente el primer desencuentro que tenemos son las SIRAS, pero entendemos las razones. El problema es que tenemos necesidades y no queremos parar la industria. Y también sabemos que se han tomado determinadas medidas que nos han ayudado, pero que tenemos angustias. Lo que queremos que entiendan es que esas angustias no son por no producir. Son por producir. No son por suspender al personal o echarlo. Son por mantenerlo”, se quejó Funes de Rioja.

“Tenemos que ir buscando políticas de estado. Política fiscal, tenemos una presión fiscal sobre el sector formal de la economía. Tenemos la decorosa de liderar el pago de 6 de 7 impuestos. Esto genera una fuga hacia la economía informal”, agregó el industrial.