Dólar, inflación, nivel de actividad: cómo terminará el año, según consultoras económicas locales y grandes bancos del mundo

Casi todos los informes, incluso el de J.P.Morgan, ven la inflación en 180% hacia fin de año REUTERS/Mike Segar

La primera semana tras las PASO trajo un aluvión de análisis de bancos del exterior y consultoras. Todas coinciden en mayor devaluación, la imposibilidad de sostener el tipo de cambio y una mayor caída de la economía.

Cabe aclarar que el viernes el dólar a fin de año cerró subió $20, a $660 lo que equivale a una devaluación para 2023 de 272 por ciento.

El mercado está muy jugado y hay un quiebre marcado de precios futuros a partir de octubre. Saben que, en agosto y setiembre, la inflación se devora la devaluación de 22% del lunes pasado.

De los USD 7.500 millones que el Gobierno recibirá del FMI, Econviews calculó que le quedarán unos USD 2.225 millones que Massa podría usar para intervenir en el mercado

Respecto a la inflación casi todos los informes, incluso el de J.P.Morgan, la ven, por ahora en 180% hacia fin de año, porque la suba de la tasa de política monetaria, a 209,45% efectiva anual, está actuando como un ancla efectiva; los plazos fijos, que habían caído el lunes, ya volvieron a los bancos.

Para la consultora Econviews, el factor que juega a favor del Gobierno es el desembolso del FMI. “De los USD 7.500 millones, el Gobierno tiene que usar USD 1.000 millones y USD 775 millones para devolverle a la CAF y Qatar respectivamente. Además, debe separar USD 3.500 millones para los pagos de capital e interés al FMI entre septiembre y octubre. Después de todo esto, le quedan disponibles unos USD 2.225 millones que, según dijo el propio ministro, pueden usarse para intervenir en el mercado”, observó en un informe.

Sin cláusula de indemnidad

“El nivel de actividad -agregó- no saldrá indemne de todo esto. Decidimos empeorar nuestra proyección, pasando de una caída del 3% a 3.5%. La suba de la inflación va a golpear el ingreso de los hogares y eso se traduce en menor consumo. En este sentido, ya hubo gremios que pidieron la reapertura de paritarias. Las tasas de interés altas y las mayores restricciones sobre las importaciones también pueden ser un freno”.

La clave del momento es el pass through de devaluación a precios EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Por último, según la consultora, “una vez más las PASO volvieron a hacer tambalear a la economía argentina. Volviendo a la política, es probable que el próximo presidente se elija en un balotaje por lo que cuando conozcamos al ganador gran parte del 2023 va a estar jugado y no tendrá mayor impacto sobre los números de 2024″.

Futuros y futuro

El tema de los dólares futuros es algo que inquieta. “Estaremos atentos a un reposicionamiento en linked dollar abril 24 (TV24), teniendo en cuenta que el alto pass through es probable que reconstruya expectativas de un nuevo salto nominal del tipo de cambio para octubre o diciembre de este año”, señaló la consultora Anker Latinoamérica. “Dado el alto pass through (cambio de precios de las importaciones) luego de la devaluación y la persistencia de la brecha cambiaria, el mercado por ahora no compra la dinámica de tipo de cambio oficial estable en $350 hacia las elecciones de octubre. Será condición necesaria que el gobierno cuente con el desembolso del Fondo Monetario para ganar munición y alinear las expectativas del mercado con los objetivos de política monetaria”.

El Bono TV24 que ajusta por el dólar oficial, el viernes aumentó 1% y acumula un alza de 19,52% en lo que va del mes.

Por último, Bank of America proyecta un dólar oficial de $545, muy cerca del cierre de futuros, un contado con liquidación en $1.000 y una brecha cambiaria del 75%. La entidad de Estados Unidos espera que a partir de diciembre se acelere la devaluación el peso.

Las apuestas están abiertas.

