Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina: “Tendremos la primera pick-up compacta fabricada en Argentina”

Pablo Sibilla y su particular modo de ejercer el liderazgo en Renault Argentina, "quiero que la gente ame la marca", dice

Renault está cambiando en todo el mundo. Se pudo comprobar claramente en el Salón de París 2022, cuando separó claramente las cuatro marcas que conforman el Renault Group. Renault con los autos de su propia marca, Dacia con una línea de vehículos más accesibles pero modelos en todos los segmentos, Alpine a cargo de los vehículos deportivos y de alto rendimiento, y Mobilize, la marca que se especializa en carsharing o sistemas de autos de alquiler por tiempo variable.

Esa transformación impactará en todos los mercados, pero tal vez en Argentina más aún. Primero, porque desde la era de los Mégane, los automóviles que fabrica la marca en nuestro país son Renault basados en modelos originales Dacia y eso cambiará. Segundo, porque desde octubre de 2020 se produce en Santa Isabel la primera pick-up de una tonelada de la marca, y esto ocurre en un país que tiene cultura de camionetas. Y tercero, porque ya es un hecho que, probablemente en la segunda mitad de 2024, se lance la pick-up de media tonelada que será fabricada únicamente en Argentina para abastecer a todo el mundo.

Aunque tiene más de dos años y medio en el mercado, la Renault Alaskan es protagonista este año por primera vez de una temporada invernal en Cerro Bayo, Villa La Angostura, y una invitación de Renault Argentina era la excusa perfecta para compartir dos días entre el presidente de la marca y la prensa especializada. Un encuentro muy informal con espacio para manejar, aprender a colocar cadenas, vadear ríos con mucho caudal de agua, andar en nieve y encontrar momentos para hablar del presente de Renault frente a tantos cambios.

Una pick-up Alaskan en la cumbre del Cerro Bayo. Es la primera camioneta de Renault y en 2024 se presentará la segunda, de media tonelada

— Entrar al mundo de las pick-up fue un gran movimiento. ¿Qué representa como desafío para una marca que no estaba presente en esa porción tan grande del mercado?

—Es enorme. Yo creo que primero hay hacer una distinción importante. Las pick-up de una tonelada van a seguir creciendo porque las marcas están apostando fuerte en tecnología y en confort, así que creo que es un mercado en el que todavía no encontramos el techo. Pero en el caso de las de media tonelada creo que hoy es un mercado que está limitado en la oferta, son todos productos importados, y por eso en Renault decidimos apostar a fabricar una pick-up de media tonelada en Argentina. Creo que cuando empiece a haber más disponibilidad de estas pick-up, también vamos a ver un crecimiento exponencial de ese segmento, y será un crecimiento tremendo. Veremos en esas pick-up de media tonelada un poco lo que vemos que pasó con las de una tonelada. O sea, le van a robar un poco a los SUV equivalentes. En este caso será a los compactos, porque las pick-up van a venir cada vez más equipadas y con más confort.

— ¿Por qué cree que la gente está buscando la pick-up como esa opción al SUV? Hay un cambio de costumbre en el uso del auto. Casi desaparecieron las rurales, los sedanes están cayendo…

—Totalmente, los sedanes están en desaparición. Primero, a nivel mundial, hay un movimiento muy fuerte hacia todo lo que es SUV de todo tipo. En Argentina hay un factor clave, y es que las pick-up son aspiracionales, y eso ocurre en muchos países. Entonces hay un deseo por tener una pick-up. Las de media tonelada, si querés hacer una equivalencia, está, digamos, a mitad de camino con la de una tonelada, y entonces es ‘tu primer pick-up’. Y después, por la versatilidad que da, porque tenés un vehículo de cinco plazas, que tiene exactamente el mismo confort que cualquier SUV, pero además ofrece la posibilidad de cargarlo atrás, de salir a paseos al aire libre y cargarle muchas más cosas. Creo que la gente quiere, sobretodo después de la pandemia, tener una vida más aventurera, más off-road, ¡y qué mejor que una pick-up para eso!

Desde 2022, Renault Oroch es un producto en sí mismo separado de Duster. Fue el primer vehículo de la marca en lo que se considera camionetas compactas, pero en 2024 llegará la revolución a Santa Isabel

— ¿Y con esa idea, puede ser que la gente vea en la pick-up de media tonelada el vehículo perfecto, porque para uso en ciudad la de una tonelada es más cara, más grande, y las personas normalmente no le cargan 1.000 kg en su uso cotidiano?

—Para mí, la pick-up de media tonelada tiene un potencial tremendo y no tengo dudas que cuando los volúmenes de este tipo de vehículos estén bien instalados en Argentina, un poco va a canibalizar a la pick-up de una tonelada. Es así. Yo mismo como usuario de pick-up de una tonelada lo puedo decir. Es mínima la cantidad de gente que le cargue una tonelada a una pick-up. Y además hay que tener espacio para tener una pick-up grande. Entonces la de media tonelada está a mitad de camino y está en el mejor de los mundos. Tenés la versatilidad de una pick-up con un tamaño mucho más manejable. Pero además paga el 10,5% de IVA por ser un vehículo utilitario, no tiene el impuesto al lujo por esa misma razón. Nos pasa con la Oroch, de hecho, que se usa para trabajo también y es efectivamente un utilitario.

—¿Cómo fue el proceso hasta decidir fabricar una pick-up de media tonelada en Argentina? ¿Fue contemplando esas condiciones del mercado, pero además pensando en no depender de stock, de cupos para importaciones y a la vez para tener otro vehículo para exportar?

—Quisimos traer este vehículo a Argentina porque somos un país que tiene una tendencia muy fuerte hacia las pick-up. El 25% del total del mercado argentino son pick-up. Eso es un fenómeno que no existe casi en ninguna parte del mundo, es cultural. Cuando viene gente de Renault y les mostramos los números y ven el top 10 de los autos más vendidos y hay un montón de pick-up, incluso en el top 5, no lo pueden creer. Ahí fue que nosotros tomamos la decisión de ver cuál es el lugar donde nuestra fábrica Santa Isabel se posiciona mejor para competir dentro del Grupo Renault. Y nos pareció que especializar la fábrica en vehículos utilitarios era la mejor posición, la posicionaba bien para competir con otras fábricas. Y siendo que estamos en un país que naturalmente tiene una tendencia a las pick-up, era ideal. Se alinearon los planetas para Santa Isabel. Era perfecto: nos permitía especializar la planta en vehículos utilitarios, y a la vez ser la única fábrica que produciría la pick-up de media tonelada en todo el mundo, permitiéndonos un flujo de exportaciones tal, que cambiábamos el perfil de Santa Isabel hacia el de una fábrica exportadora.

El plan para 2030 es convertir la planta Santa Isabel en una fábrica integral de vehículos utilitarios

— ¿Esto implica que hay que sacar las líneas de Sandero y Logan para que ese lugar lo ocupe la línea de las pick-up de media tonelada, es un proceso de transformación o esta será una ampliación de Santa Isabel?

— Es un proceso. Cuando decimos que vamos a especializar a Santa Isabel en una fábrica de vehículos utilitarios estamos hablando de 2030, todavía falta bastante. O sea, es un proceso que va a llevar un tiempo bastante largo. Rijamos un norte, allá lejos, y empezamos a trabajar para eso, pero falta bastante. Esta será una línea de montaje que se va a agregar y después sí, quizás terminamos especializando 100% en Kangoo, pick-up de media tonelada y pick-up de una tonelada.

— ¿Y cómo se hace para mirar tan lejos, como es natural en esta industria, pero tener que producir en un país que cambia las condiciones todo el tiempo?

— Es una realidad. Las empresas tienen que ser ambidiestras. Tener la capacidad de manejar el largo plazo con una mano y con la otra adaptarse a los cambios. Hoy el mundo es más complejo, independientemente de la complejidad local. Tuvimos la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis de los superconductores,muchos problemas a los que tuvimos que adaptarnos. Y los argentinos tenemos un muy buen músculo para adaptarnos a esos cambios. Hay que ver que cuando yo llegué a Argentina en 2020, teníamos sólo un turno de 6 horas. Ahora tenemos dos turnos de horario completo. Dimos vuelta completamente la situación. Tenemos 6 modelos de producción local, que nos permite tener una oferta de autos nacionales que asegura entrega a los clientes. Eso hoy es una gran ventaja, absolutamente.

— Hoy exportan sólo Kangoo, y más allá de la pick-up de media tonelada que será un producto con una gran cuota reservada para el mercado externo, ¿Tienen pensado exportar Alaskan también?

— Si, el objetivo es que todos los productos que hagamos en Santa Isabel sean exportables. En este momento tenemos diálogos con nuestros socios de Nissan, y estamos trabajando ya en el futuro, no sólo de la nueva pick-up sino de exportaciones. No puedo decir mucho más porque está en discusión, pero sí, el objetivo es ese, que a futuro, por lo menos el 60% de lo que se fabrique, sea exportado.

— Entraron hace muy poco al mundo de las pick-up, y como dijo, el mercado de las camionetas de una tonelada por ahora no tiene techo. ¿Hay también una renovación para Alaskan en un plazo no muy largo, una actualización de algún tipo?

— Sí. Va a tener una renovación a mediano plazo, no podemos decir cuándo. Falta todavía, porque hay que pensar que nuestro producto no hace tanto que fue lanzado en el mercado, y la verdad que Alaskan está muy linda, estamos contentos con el vehículo que estamos ofreciendo.

Los diseñadores Facundo Castellano Dávila, Marcelo Romero y Lucas Basile, crearon un diseño de Torino en 2016, sobre el cual se podría basar el Torino de Turismo Carretera que correrá desde 2024

— Salgamos un instante de la industria. Apelo a su corazón, que late más fuerte cuando habla de Torino. El Turismo Carretera va a correr el año próximo con Mustang, Camaro, Challenger, y como no hay un Torino, van a diseñar un Torino moderno. ¿Cómo lo ve? ¿Tiene posición tomada al respecto?

— Creo que con esta respuesta, la mitad me va a odiar y la mitad no. Es todo un debate. No me parece mal que renueven el diseño de los vehículos. Recordemos que en el Turismo Carretera, hoy en día son estructuras tubulares, que tiene una forma de carrocería, pero que del auto original ya no tiene nada, y que el motor es un motor único para toda la categoría. Es decir, es un genérico que no es ni el del Torino ni el de ninguno de los otros autos. Yo entiendo que ellos, (la categoría), como deporte, quieren traer un público nuevo, que es el público que va a empezar a seguirlos más adelante, y que para ese público, un Falcon, una Chevy o un Torino no les dice nada. Nunca lo vivieron, nunca se subieron a esos autos, no los ve en la calle. Entonces están tratando de poner un auto que a los jóvenes les resulte más familiar, digamos. Yo no lo veo mal. Y es ahí donde tengo a la mitad de la gente que me va a odiar y me va a decir ‘no, porque el chivo, y el toro y el Falcon, tienen que ser lo que siempre fue’.

— Acepta entonces la idea...

— Yo vi el diseño del nuevo Torino, no me disgustó para nada. Tengo fanáticos que me escribieron en mi Instagram diciendo: ‘Pablo, no lo podés permitir, es una aberración’. Pero para mí son dos mundos diferentes. El Torino, todos saben que soy fanático del Torino y tengo un Torino, es lo que es, un clásico y seguirá siendo un clásico argentino. Después, en el automovilismo, que haya un restyling del auto, que encima está bastante bien hecho, a mí me parece bien. Se ve lindo y sobre todo, conecta con los jóvenes, que es algo que a las terminales, que los jóvenes conecten con el automovilismo, nos parece bárbaro. Creo que el automovilismo argentino está en un proceso de reinventarse así como lo hizo la Fórmula 1. Hace unos años nadie miraba Fórmula 1 y hoy me sorprende ver chicos de 14 ó 15 años que están súper enganchados con la Fórmula 1. Y eso está buenísimo. Lograron hacer esa reconversión, y creo que el automovilismo argentino tiene que hacer esa reconversión y va a estar bueno.

— Hablando de redes sociales y la interacción con la gente, parece ser también parte de su política al frente de Renault.

— Primero quiero decir algo que siento así, es auténtico. El CEO de una compañía es una persona como cualquier otra. Yo lo he dicho muchas veces en reuniones de Recursos Humanos. Yo no soy CEO, yo trabajo de CEO. Parece una pequeña diferencia semántica pero una gran diferencia. Y para mí es muy importante conectar con la gente. Hay gente que me viene a buscar porque no pudo encontrar una solución por las vías normales, y la verdad es que poder resolverle el problema, primero me da mucha satisfacción personal, y segundo, a esa persona la convertís en un amante de la marca porque dice: ‘hablé con el CEO de la compañía y me resolvieron el problema’. Lo hago yo y empiezo dando el ejemplo. Entonces haciéndolo yo, todos hacemos lo mismo, respondiendo de la misma forma. Lo que tenemos es un grupo de Whatsapp en el que estamos los responsables de todas las áreas, donde volcamos los problemas de los clientes y los resolvemos por el canal correspondiente. Creo que las marcas tienen que estar muy cerca de los clientes y además, te debo decir que hemos detectado algunos problemas que podía llegar a haber, por clientes que me han contactado, y por ahí no es uno sino más de uno, y entonces al comentarlo con mi equipo vemos que hay un problema del que nos hubiéramos enterado después, pero lo podemos atacar inmediatamente y resolverlo antes que se siga repitiendo. Es decir que el contacto nos permite acelerar también los procesos de la compañía.

El Mégane E-Tech es el buque insignia de los vehículos electricos que llegarán este año a Argentina

— Antes de fin de año llegan tres modelos eléctricos, ¿Cuáles son las expectactivas al respecto?

— “Les tengo mucha fe. El Mégane E-Tech, ya lo hemos mostrado, es espectacular; el Kwid E-Tech está muy bueno, y un dato de color que quizás la gente no sabe, es que a ese vehículo le hemos tenido que ajustar la potencia con el ESP (control electrónico de estabilida), porque sino el auto se quedaba patinando en el lugar de tanto torque que tiene el motor, y quedó muy bien, pero además tiene otra característica que otras marcas no pueden decir, y es que va a ser, sin lugar a ninguna duda, el auto eléctrico más accesible del mercado. Y finalmente llegará el Kangoo E-Tech, que Kangoo fue el primer vehículo eléctrico que se vendió el Argentina en 2018 con el Kangoo ZE, y esta será la continuación de una saga muy exitosa a punto tal que de los Kangoo E-Tech, ya tengo todos los autos vendidos.

La charla terminó con el aviso para salir en caravana hacia el Cerro Bayo, donde había actividades antes de regresar a Buenos Aires. Sibilla se adelantó a todos, al llegar a la Estación 1.500, se montó en un cuatriciclo con orugas y se fue a la cumbre para esperar a los invitados que subían en cablecarril. Allí, luego de calzarse su correspondiente par de raquetas para la nieve y caminar unos 20 minutos hasta el punto más alto, sería el anfitrión de un almuerzo muy original montado en una mesa y bancos de hielo. Un presidente distinto, con un trato muy ameno, que así como intercambia mensajes con los clientes que le escriben a sus redes sociales, también “trabaja de CEO” siendo un hombre común.

Seguir leyendo