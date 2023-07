En cuatro años, los ahorristas argentinos retiraron 60.000 millones de dólares de los bancos

Los argentinos tienen al dólar como una de las principales alternativas de ahorro, en su mayor fuera del sistema bancario

Con la cercanía de las elecciones se acentuó el debate acerca de la necesidad de retirar los estrictos controles de capitales que paralizan a la economía. Cuando a fin de 2019 el gobierno de Mauricio Macri estableció una nueva versión del “cepo” cambiario, el objetivo fue claro: detener la salida de dólares ante una demanda exacerbada por los temores financieros después de las PASO de 2019. Sin embargo, esas medidas restrictivas no fueron suficientes para frenar la salida de divisas de la economía que se mantuvo hasta el presente.

El salto cambiario y el desplome de la cotización de acciones y bonos a partir del 12 de agosto de 2019, cuando las primarias presidenciales consagraron a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como amplia favorita para llegar al gobierno, tuvo como complemento un rápido retiro de ahorros en dólares de los bancos y una similar caída de las reservas en el Banco Central. Aunque hubo una desaceleración, este proceso continuó en los siguientes cuatro años.

El 1 de septiembre de 2019 se fijó un “cepo” que establecía un tope de USD 10.000 mensual para la demanda privada. Luego de las elecciones presidenciales, éste se redujo a USD 200 mensual, el 28 de octubre, límite que perdura hasta hoy. Si bien es probable que estas restricciones moderaran la salida de divisas de la economía, los datos del Indec y el BCRA corroboran que la sangría de los bancos fue una constante hasta el presente y los ahorristas retiraron de sus cuentas más de 60.000 millones de dólares.

Según el informe de Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del Indec, que entre otras variables analiza la evolución trimestral de la formación de activos externos del sector privado, los argentinos atesoraban al cierre del segundo trimestre de 2019 unos USD 195.718 millones en efectivo. De este total, USD 30.967 millones se encontraban depositados en cuentas a la vista y el resto, unos USD 164.751 millones, estaba fuera del sistema financiero local. Esto es en cajas de seguridad, cuentas del exterior o en “el colchón”, como dicho coloquial.

En marzo de 2023 -últimos dato publicado por el Indec- esta tenencia de billetes en manos de particulares se acrecentó a USD 240.967 millones, de los cuales USD 16.043 millones estaban depositados en caja de ahorro y el resto, unos USD 224.924 millones permanecían atesorados fuera del sistema financiero argentino.

Esta diferencia en el stock de ahorro en efectivo del sector privado que se encontraba fuera de los bancos locales -USD 164.751 millones al 30 de junio de 2019 contra USD 224.924 millones al 31 de marzo último- alcanzó a USD 60.173 millones en menos de cuatro años, aún cuando en la mayor parte de dicho período estuvo vigente el “cepo”.

¿Qué dicen los economistas?

Los analistas discutieron en las últimas semanas acerca de la oportunidad de retirar el “cepo” cambiario en el próximo gobierno e, incluso, apelar a mecanismos como el de la dolarización para obtener un equilibrio, tanto para el tipo de cambio como para los precios generales de la economía.

Argentina es una rara avis, ya que es uno de los pocos países de Latinoamérica que es acreedor en la posición de inversión internacional, exporta capitales (Di Stefano)

El economista y asesor de negocios Salvador Di Stefano expresó que “Argentina es una rara avis, ya que es uno de los pocos países de Latinoamérica que es acreedor en la posición de inversión internacional, exporta capitales, cuando su economía hace años que esta estancada y no logra despegar. Cuando miramos estos números, hace sentido que sea tan demandado el dólar, justamente para migrarlo al exterior”.

“Las tasas en el mundo no paran de subir, en Argentina los activos financieros aumentan en dólares, las propiedades comenzarán a subir pronto. Es tiempo de mover los dólares, los argentinos tienen cerca de USD 200.000 millones estacionados, en plazos fijo con baja tasa o en cofres a la espera de una inversión. Si estos dólares no son invertidos, van a perder capacidad de compra. Pensarlo: hay que poner en movimiento el dinero estacionado”, afirmó Di Stefano.

Luciano Laspina, el economista cercano a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich aseguró que no se puede mantener más el cepo y se refirió a la sangría de dólares del Banco Central. En diálogo con radio Mitre, el diputado por Juntos por el Cambio expresó que “el cepo hay que salir cuanto antes. La pregunta no es cuánto tiempo o qué tan rápido van a sacar el cepo, sino cuánto tiempo más puede durar este cepo. Hoy el Gobierno para mantener artificialmente el dólar de 250 pesos al cual acceden solo algunos privilegiados, en algunos casos por medios ‘non sanctos’ está dilapidando las reservas de los argentinos que entre otras cosas respaldan los depósitos en dólares ¿Hasta cuándo podemos seguir con esta situación dramática, destruyendo al BCRA y hundiendo a la economía en una situación cada vez más desordenada?”.

Según el Indec, la formación de activos externos del sector privado alcanzó los USD 370.952 millones, de los cuales USD 240.967 millones correspondió a billetes y depósitos

El ex presidente del BCRA Martín Redrado comentó por FM Milenium que “Argentina se quedó sin plata y estamos ante el fin del populismo. Vemos como siguen cayendo las reservas del Banco Central y vemos un BCRA con incapacidad de generar dólares hacia adelante, no hay dólares en el Anses, no hay crédito internacional, cuesta mucho renovar la deuda doméstica y solo tenemos un BCRA que emite papelitos naranja que nadie quiere y tenemos 140% de inflación. Podés tener populismo cuando tenés plata para repartir y reservas en el BCRA; eso ya no está más. Estamos ante el fin de una etapa y comienza una nueva”.

"Las carteras tienen que ajustar por inflación, por dólar y por dólar linked”, evaluó Paula Gándara

“Con todos los frentes todavía abiertos, pero con una mirada más clara de lo que puede pasar más adelante, que seguramente sea la implementación de un plan económico integral que va a incluir un ajuste del tipo de cambio, la inflación seguirá siendo alta y el cepo no va a desaparecer de un día para el otro, las carteras tienen que ajustar por inflación, por dólar y por dólar linked”, evaluó Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management.

Gándara destacó que “el mercado argentino se está por desarrollar, y la apertura económica de Argentina y la reapertura del cepo, van a traer al país la posibilidad de que más gente invierta en acciones. El Merval ‘outperformó' (tuvo rendimientos superiores) a otros mercados, pero lo hizo con muy poco volumen. Para que se profundice realmente el mercado, tiene que venir el inversor de afuera, como pasa en el resto del mundo. Todavía falta un tiempo. Mirando las valuaciones, se va a incrementar la demanda de los inversores del exterior por acciones argentinas”.

