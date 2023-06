FMI: Massa buscará activar la semana que viene un pago parcial de vencimientos para darle aire a la negociación

Gita Gopinath, la segunda del FMI, el ministro Sergio Massa y sus equipos técnicos

Como dos rectas que corren en paralelo, los últimos días de junio tendrán dos momentos de definición para el ministro de Economía Sergio Massa: este sábado la determinación sobre las candidaturas del oficialismo para las elecciones presidenciales, mientras sigue siendo el jefe del Palacio de Hacienda uno de las figuras expectantes para ese cierre de listas, y la negociación todavía abierta con el FMI.

Según pudo saber Infobae, el pago no se hizo hoy sino que el Gobierno activó un procedimiento para pagar el próximo lunes, de manera parcial, los vencimientos que operaban hoy y el jueves, para poder darle aire a ese toma y daca, que se prevé que continuará hasta fin de mes y que en algún momento se mudará a Washington.

El Poder Ejecutivo activó este miércoles un procedimiento burocrático para realizar un pago parcial de vencimientos a Washington, algo que había sido anticipado hace un par de semanas como una alternativa al considerar que no daban los tiempos –ni los fondos– para abonar de manera completa sin tener los desembolsos nuevos. Hoy las reservas del Banco Central cerraron en USD 31.612 millones, USD 236 millones menos que el viernes pasado.

Este miércoles y jueves eran las fechas previstas por la hoja de ruta del programa con el organismo para ejecutar el pago del vencimiento más oneroso del trimestre, de USD 921 millones hoy y de USD 1.779 millones el jueves. Fuentes oficiales dejaron saber que como la negociación todavía está abierta no se planteó sobre la mesa un pago completo de esas obligaciones sino que se hará un abono parcial y que el resto se cancelaría más adelante, posiblemente cuando el desembolso se haya ejecutado.

El Ministerio de Economía envió al FMI una “propuesta” de pago, sobre la que esperan una respuesta del organismo este jueves. En caso de que fuese positiva, el giro de divisas a Washington, calculado en unos USD 1900 millones, tendría lugar el próximo lunes, según pudo saber este medio.

La persistencia de la línea abierta entre la capital argentina y la norteamericana, por ahora de manera virtual en conversaciones que encabezan los dos laderos de Massa en la relación con el FMI –que son el viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo Madcur, cuyo despacho en el quinto piso del Palacio de Hacienda, pegado al del ministro de Economía, funciona como búnker de negociación– estiró la definición sobre qué día el ida y vuelta pasará a la instancia presencial. La fecha del viaje será una pista firme sobre el avance final de la negociación. Se especuló con un vuelo la semana pasada, luego este mismo lunes y actualmente no tiene fecha.

Mientras avanza con la negociación con el FMI, Massa también se involucra en el cierre de listas del oficialismo. REUTERS

“Tengo la impresión que la negociación está demorada por el tema cambiario. Estimo que el Fondo está dispuesto a recalibrar las metas, pero no creo que el directorio acepte adelantar dólares para que el gobierno compre pesos a una tasa de cambio que el mercado sabe que no se puede mantener”, dijo a Infobae el ex director ante el FMI Héctor Torres. “Si el Fondo aceptara que el gobierno use parte de los desembolsos para comprarle pesos a los privados, no será para postergar una devaluación inevitable, sino para apuntalar un nuevo tipo de cambio”, concluyó.

En un clima atravesado entre el reloj que corre para la resolución de la oferta electoral de Unión por la Patria y el calendario vigente con el Fondo Monetario Internacional, el movimiento en los pasillos del Ministerio de Economía en incesante, con reuniones privadas y dirigentes cercanos al ministro entrando y saliendo permanentemente del despacho del quinto piso. Incluso en días como este miércoles en que Massa estuvo fuera del edificio de Hacienda durante varias horas.

Así, Yrigoyen 250 terminó por convertirse, de alguna forma, en uno de los búnkeres electorales del oficialismo. Fue muy habitual, en los últimos días, ver un desfile permanente de intendentes, gobernadores, colegas del gabinete y, hace 13 días, una figura central en el cierre de listas del oficialismo como el gobernador formoseño Gildo Insfrán, presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, y quien supervisa el proceso de resolución en la coalición oficialista.

El resultado despierta consultas cruzadas entre dirigentes de terceras y cuartas líneas con sillas en el Palacio de Hacienda, que ya se preguntan, cuando este sábado a la medianoche queden las boletas confeccionadas y se sepa a ciencia cierta quiénes serán los candidatos de UP, si el inicio de la campaña les deparará un destino lejos de los despachos oficiales. “La negociación no es solo por los candidatos, también es por los equipos”, explicaba un funcionario en las últimas horas.

