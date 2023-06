Eduardo Eurnekian: “Necesitamos que los políticos se sienten, hablen y no se vean como enemigos”

Eduardo Eurnekian recibe el reconocimiento entregado por David Hatchwell Altaras y Alejandro Pitashny

El empresario Eduardo Eurnekian, presidente de la Corporación América, recibió este martes un reconocimiento de la Fundación Hispano Judía junto al Templo de Libertad y la Fundación Judaica por su labor filantrópica y empresarial. La entrega de la distinción se realizó en el emblemático Templo Libertad, ubicado en el centro porteño.

El reconocimiento fue entregado por David Hatchwell Altaras, presidente de la Fundación Hispano Judía, y por Alejandro Pitashny, presidente del Templo Libertad, en una ceremonia donde asistieron embajadores de distintos países, como España, Israel, Marruecos, Armenia, familiares y amigos del empresario. Entre ellos, Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; Miguel Acevedo, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de Aceitera General Deheza; Adrián Werthein, del Grupo Werthein; y Matías Patanian, vicepresidente de AA2000 y de River Plate.

Marcelo Mindlin, Myriam Levi, Eduardo Eurnekian, Miguel Acevedo, Eduardo Feinmann y Matías Patanian

“En general los homenajes son recibidos por colaboraciones, esfuerzos y trabajos realizados ante la sociedad; pero hoy estamos en un templo y es la colectividad judía que me agradece los esfuerzos que, de alguna manera, hemos hecho a través de la vida para poder romper las barreras que separan a los seres humanos”, señaló Eduardo Eurnekian luego de recibir el premio en diálogo con Infobae.

“Estoy muy contento, feliz de recibir este premio aquí. Tenemos que darnos cuenta que los agentes de fe no tenemos diferencias. La fe es una cuestión fundamental y necesaria para la supervivencia armónica del ser humano. Esa es una cultura que tenemos que retomar en la Argentina, no perdamos el rumbo de nuestra cultura. Si no, vamos a entrar en decadencia. Todavía podemos vislumbrar, rescatar nuestra cultura, y hacia eso tenemos que tender”, agregó.

Adrián Werthein dijo unas palabras para homenajear a su amigo Eduardo Eurnekain

Consultado sobre cómo analiza el presente de la Argentina, el empresario destacó que no ve bien la situación actual. “Casualmente por eso, porque hemos renunciado a nuestros principios culturales básicos. Rápidamente tenemos que buscar, bucear en nuestra cultura. Tenemos una cultura, tenemos una educación, tenemos objetivos. No somos cualquier cosa, no estamos navegando en cualquier cosa”, dijo.

“Tengo un gran deseo: volver a las fuentes, volver a lo que éramos. Y para eso necesitamos hombres de la política que se sienten, conversen, hablen y no se vean como enemigos. Somos todos argentinos”, manifestó Eurnekain. “Nunca veo nada difícil, simplemente siento que el medio debería ser estas próximas elecciones que tenemos. Aspiro a que haya unidad, diálogo y objetivos comunes. Tenemos una elección pero con un objetivo, volver el país a su rumbo y para eso tenemos la política y a los políticos. Yo confío en los políticos”, agregó el empresario.

El ex canciller Jorge Faurie fue uno de los participantes de la emotiva ceremonia

“Es función del político unirnos. Es la función de ellos. Tenemos que tener vértices de organización. Una empresa podemos ser 3.000 personas pero al fin y al cabo termina en un vértice y la decisión que toma ese individuo es inamovible, es absoluta, es comprometedora”, concluyó.

Eurnekian, hijo de inmigrantes armenios, es el fundador del holding de empresas Corporación América con inversiones en una larga lista de industrias que van desde la operación aeroportuaria, pasando por la producción y transporte de energía, la minería, la agroindustria, la producción de vinos, la construcción e infraestructura, los servicios bancarios y el real estate. El grupo se expandió a Latinoamérica –con inversiones en Uruguay, Brasil y Ecuador– y también a Italia y Armenia. Desde 2018, su división aeroportuaria, Corporación América Airports cotiza en la Bolsa de Nueva York.

El encuentro concluyó con un brindis con familiares, amigos e invitados

Al agradecer la entrega de la distinción, Eurnekian recordó que su educación y formación incluyó varias culturas y religiones diferentes: de origen armenio, cursó la escuela primaria en una escuela católica y la escuela secundaria en un colegio judío. “A muy temprana edad, aprendí la importancia de la tolerancia, de la comprensión entre las distintas culturas y credos”, recordó.

“Para mí, la promoción de la paz y la tolerancia no son cuestión de palabras, se trata de llevar a cabo acciones concretas. A lo largo de mi vida he tratado de promover estos valores y la vinculación entre empresa, sociedad y ciencia inspirado en el humanismo, lo que le otorga un carácter libre de fanatismos, prácticas discriminatorias y otros prejuicios”, dijo Eurnekian frente a los invitados en el imponente templo. También reconoció el aporte del Estado de Israel en las causas en favor de la libertad y la democracia.

Eurnekian recordó que su educación y formación incluyó varias culturas y religiones diferentes

Los empresarios y amigos que compartieron el acto de reconocimiento, destacaron la figura de Eurnekian y sus aportes a las causas humanitarias. “Eduardo es una persona que, a parte de su trayectoria, conjuga muchas religiones y culturas. Eso es lo que se ve en el premio que recibió hoy. Es una alegría enorme”, dijo Miguel Acevedo.

Eduardo Eurnekian junto a Alejandro Pitashny y David Hatchwell Altaras

“Es el reconocimiento a un mentor y a un amigo que admiro mucho. Empresario, emprendedor, hijo de inmigrantes, es un fuera de serie, con curiosidad y creatividad empresarial en un país muy difícil. Trabajando con él siempre te vas con algo mejor”, señaló Alejandro Pitashny.

