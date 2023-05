Alquileres: se confirmó que los aumentos llegarán al 100% en junio

Aumentaron los acuerdos informales a dos años con ajustes semestrales por fuera de la normativa

A pocos días que se inicie el sexto mes del año los inquilinos que buscan una vivienda en forma desesperada como quienes deben ajustar su contrato recibirán una mala noticia: el aumento anual ascenderá al 100% por el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central.

Así lo confirmaron a Infobae desde el Observatorio del sector del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) porteño.

Marta Liotto, presidenta de la entidad, dijo que “esto muestra claramente la durísima realidad que sufrimos en el sector. Además, se atraviesa una situación gravísima en lo que respecta al stock de inmuebles en alquiler, con una oferta prácticamente nula en la CABA, a lo que se suma la difícil situación económica del país”.

“Habrá aumentos aún mayores cuando arranque el segundo semestre, cuando comiencen a firmarse nuevos contratos” (Liotto)

Desde el segmento cada vez están más preocupados y argumentan que no hay que olvidar que se está acercando al vencimiento de los primeros contratos que se firmaron con la actual Ley de Alquileres, que comenzó a regir en julio de 2020.

“Esto hará que debamos prepararnos para aumentos aún mayores cuando arranque el segundo semestre, cuando comiencen a firmarse nuevos contratos por las propiedades que vayan cumpliendo los tres años de alquiler”, amplió Liotto.

En Villa Lugano, según algunos buscadores actualmente no hay departamentos en alquiler. La oferta es 0 según un análisis privado

En ese sentido, se debe analizar qué harán los propietarios de los inmuebles que se liberarán. En las cámaras y colegios sectoriales reina el pesimismo.

A la vez que aumentaron los acuerdos informales a dos años con ajustes semestrales por fuera de la normativa. A veces los inquilinos los aceptan porque no encuentran una vivienda dentro de un plazo razonable. Varios de estos contratos se hacen en su mayoría a través de dueño directo.

Algunos inquilinos hace más de 3 meses que buscan y no consiguen nada, o deben resignar la ubicación en donde están y alejarse hacia barrios periféricos de la ciudad o hacia el conurbano.

A los inquilinos también se les complica conseguir garantes y otros requisitos que piden los propietarios. Muchos exigen que no tengan mascotas ni hijos, es como que pre seleccionan al inquilino antes de aceptar

Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), destacó a Infobae que a esta altura no es tan preocupante el aumento porque la gente se está acostumbrando a recibir noticias sobre incrementos en distintos rubros. “La prueba de fuego real será ver qué hacen los dueños de las unidades en CABA ni bien se venzan los primeros contratos después de tres años. Habrá que ver si se quedan en el mercado del alquiler tradicional o se van hacia otro segmento”, señaló.

Desde el sector sostienen que es urgente que vuelva a tratarse la reforma de la ley actual y que al menos se modifiquen los puntos neurálgicos que son la duración de los acuerdos (volver a dos años), ajustes semestrales o libres entre partes, y que no sean grabados ante la AFIP.

Un balcón de un departamento en el barrio de San Nicolás, en la Avenida Córdoba al 1500. Allí la oferta también es muy acotada

Bennazar, quien mantuvo reuniones con el Ministerio de Economía, aún no sabe cuando volverán a convocarlo para avanzar en un proyecto nuevo o si se impulsará que el Congreso nacional retome el tratamiento de la reforma de la Ley de Alquileres sobre los dictámenes de 2022 y se logre un plan de consenso. Todo sigue en pausa y además se acerca el cierre de listas para la campaña electoral de las PASO de 2023, otro factor que complica el escenario.

“Es dramático, esperamos que se pueda resolver cuanto antes. Pero estimamos que un gran porcentaje de los propietarios no volverían a alquilar el inmueble. Se irían al formato temporario para ver qué ocurre en el futuro o pondrán la vivienda a la venta”, añadió Bennazar.

Desplome total

Sorprende que semana a semana la escasez de oferta se agigante en en todo el país. En CABA es prácticamente nula (promedia un 3% del total de la oferta de inmuebles incluyendo los ofrecidos en venta).

Se vencen unos 12.000 contratos por mes en CABA (según dato del Observatorio estadístico del CPI). “Es temerario dar un porcentaje o una cifra en relación a cuántos serán los que se renueven y los que no cuando concluyan los primeros acuerdos celebrados en julio de 2020″, dijo a Alejandro Braña, analista del mercado y miembro del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) porteño.

Hoy la oferta es 0 en Villa Lugano, por ejemplo, si se rastrean propiedades para alquilar en pesos. Y sólo hay 1 departamento en Mataderos, según el gráfico siguiente.

Fuente: Alejandro Braña Propiedades (Infografía: Marcelo Regalado)

Y desde el sector sostienen que es muy difícil que los dueños que recuperen sus viviendas vuelvan a ponerlas en alquiler tradicional bajo las condiciones de la ley actual y una inflación que galopa a pasos veloces.

“La gran mayoría de los locadores que quedaron presos en estos contratos de 36 meses y que tuvieron en ese larguísimo camino sólo 2 ajustes (meses 13 y 25) con inflación ya anualizada de 3 dígitos, están muy disconformes”, amplió Braña.

Más plata para pagar

Los inquilinos sufren cada vez más para poder hacer frente a sus obligaciones y además todo aumenta e impacta en el costo de vida.

Hoy, un tres ambientes que necesita una familia tipo no baja de $130.000. Por ejemplo en Boedo, sobre la Avenida Juan de Garay al 3700, se ofrece uno por dueño directo (el aviso aclara sin Mascotas) a $160.000 por mes con una expensa de $4.000 mensuales.

Y un dos ambientes en San Telmo, sobre Venezuela al 400, de 45 m2, cuesta $120.000 mensuales y una expensa de $15.000 mensuales. Un monoambiente en Villa Urquiza, en Alvarez Thomas al 2700, de sólo 21 m2, sale $75.000 y paga expensas de $9.500 por mes.

Mariana López, una inquilina que debe mudarse en junio y aún no encuentra una vivienda, dijo a Infobae que está muy ansiosa. “Me resisto a volver con mis padres que viven en San Martín, pero si no logro conseguir un dos ambientes tendré que devolver la vivienda en julio porque el dueño ya me dijo que no quiere renovar mi contrato. Pago $65.000 mensuales por un dos ambientes en Saavedra y no consigo nada”.

Seguir leyendo: