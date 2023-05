Cómo es el modelo de negocio y la experiencia de comer en el primer restaurante manejado por robots

El logo de Sweetgreen en la Bolsa de Nueva York REUTERS/Shannon Stapleton

¿Cómo es el modelo de negocios del primer restaurante del mundo manejado por robots?. Según Yahoo Finance, Sweetgreen, en la cadena de Estados Unidos nacida en Colorado, “el 51% de la empresa está en manos de los 9 principales accionistas y el 15% de las acciones de Sweetgreen pertenece a personas con información privilegiada”.

“Sweetgreen cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han analizado las acciones y les gustan”, explicó un artículo.

“Los hedge funds no tienen muchas acciones de Sweetgreen. FMR LLC es el mayor accionista, con un 13% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 6,9% y el 5,4% de las acciones en circulación, respectivamente. Jonathan Neman, que es el tercer mayor accionista, también tiene el título de CEO”, detalló.

Jonathan Neman, CEO y cofundador de Sweetgreen REUTERS/Shannon Stapleton

Según Inc, “cuando Jonathan Neman, estudiante de Georgetown, no encontró una opción de comida sana cerca del campus, decidió crearla él mismo. En 2007, Neman y dos compañeros fundaron la cadena de comida rápida Sweetgreen. Su ambición no tardó en crecer. En los siguientes 14 años, abrieron más de 120 locales, aspirando a convertirse en el McDonald’s de su generación, pero con comida sana. En 2021, cuando Sweetgreen salió a bolsa, la empresa, que entonces tenía su sede en Los Ángeles, recaudó 364 millones de dólares en su OPV”.

Por otra parte, el sitio “Tech food” informó que “Sweetgreen pasó a engrosar la lista de los unicornios al conseguir 200 millones de dólares en una ronda de financiación que subió su valuación por encima de los 1.000 millones de dólares”.

En el primer trimestre de este año, sus ingresos totales ascendieron a 125,1 millones de dólares, frente a los 102,6 millones del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 22%.

La experiencia en el restaurante robotizado

Una periodista de Business Insider contó su experiencia en el local semi robotizado de SweetGreen.

“Cuando me mudé de Nueva York a Naperville, un suburbio de Chicago (Illinois), en plena pandemia, supuse que tendría que hacer algunas concesiones culinarias. Así que imagínate mi sorpresa cuando Sweetgreen, el restaurante de ensaladas de comida rápida con sede en Los Ángeles y más de 200 locales en todo el país, anunció su apertura en Naperville. Y no un Sweetgreen cualquiera. Se trataba del primer local del mundo operado por robots”, expresó.

“La pieza central del restaurante es un enorme aparato llamado Infinite Kitchen. Con docenas de tubos de cristal transparente repletos de los aproximadamente 50 ingredientes de Sweetgreen, parece algo propio de una película de ciencia ficción”, relató con entusiasmo.

Un local de Sweetgreen

“Como ya era una entusiasta de Sweetgreen desde mi época en Nueva York, sabía que tenía que probarlo. Y cuando hice el viaje, superó incluso mis expectativas. Si este tipo de restaurante robotizado resulta ser rentable, me siento seguro diciendo que lo que experimenté podría muy bien ser el futuro de la industria alimentaria”.

El local está completamente automatizado desde que uno ingresa casi hasta el final, donde se puede observar a un reducido grupo de personas en la cocina y también controlando la calidad del producto y ayudando a los clientes ante cualquier duda.

“En el punto final del proceso de compra, un empleado intervino para dar los toques finales a los pedidos. Añadieron aderezos y guarniciones adicionales”, explicó la periodista.

“Otro empleado se aseguró de que los envases estuvieran sellados y etiquetados, y los colocó en un estante para llevar”, relató.

“Los estantes para delivery contenían los pedidos para entrega y recogida en línea. Más del 60% de los pedidos de Sweetgreen se hacen por Internet”, concluyó.

