Efecto dólar: el precio de los materiales para la construcción subió hasta 10% en la última semana

Ladrillos y productos de obra gruesa como cal y arena ya venían subiendo por efectos de la alta inflación. El ascenso del dólar blue también impacta en el segmento

Aunque el dólar blue cerró la semana en $469 y bajó un poco en relación con el pico del martes último de $497, la suba impactó con fuerza en los precios de materiales para la construcción. En muchos rubros, como en pinturas y en grifería, subieron entre 6% y 10% en sólo en cinco días.

Hay mucha preocupación en todo el territorio porque sino se desacelera la escalada del tipo de cambio libre para el corto plazo estiman que la suba de los insumos para construir podría impactar en la perdida de empleo si es que se paralizan obras o porque se venda poco y los negocios que proveen de insumos y materiales decidan reducir personal.

Fuentes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), de la delegación Córdoba mostraron su preocupación por el impacto negativo en el sector de continuar la volatilidad e incertidumbre cambiaria.

Luis Lumello, presidente de la entidad, se refirió sobre la dificultad para gestionar que atraviesan las empresas, al tiempo que limita o evita directamente nuevas posibilidades de inversión y, en consecuencia, desincentiva el impulso del sector privado para fomentar el desarrollo del país.

“De continuar la incertidumbre de precios para la venta de materiales e insumos, terminará por afectar negativamente e incluso paralizar el mercado, profundizando las condiciones de recesión, creando variables desfavorables para el empleo. Hoy en los diferentes eslabones de la cadena de valor de la construcción se venden productos a precio abierto, lo que genera desazón tanto en el comprador como en el proveedor, o se manejan precios de cobertura que aceleran la inflación. Cualquiera de los dos escenarios genera intranquilidad hacia el futuro inmediato del mercado”, dijo Lumello.

Luis Lumello, presidente de la delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco)

Fuentes del sector informaron que por estos días hay problemas en acceder a presupuestos de obras y para la compra de materiales. Carlos Spina, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), destacó a Infobae que “es muy difícil presupuestar en estos momentos a constructoras y a empresas desarrolladoras que no pueden tener disponibilidad de productos o acopiarlos en gran volumen”.

Dentro de esta etapa volátil de la economía, Spina recomienda hacer valer los dólares a quienes los consigan: “El que tenga ahorros para hacerlo y consiga quién le venda, que lo aproveche, porque de esa forma le estará ganando a la inflación en especial en la caso de materiales o insumos importados donde el dólar blue pega con más fuerza”.

Los rubros con mayores aumentos

En el mercado de la construcción se detectó que hay proveedores que están cotizando a precios fuera de escala y con nivel de suministros acotados para cubrirse de este contexto de turbulencia cambiaria.

“También esta semana algunos proveedores empezaron a presupuestar directamente en dólares y solicitan la cobranza de forma inmediata”, precisó a Infobae Diego Aguirre, CEO de Construyo al Costo.

Y si bien hay rubros en donde no quieren vender hasta que se estabilice el ascenso de la divisa estadounidense, hay comercios que siguen vendiendo, administrando la coyuntura para seguir apoyando la continuidad de los proyectos de sus clientes.

El acero y el hierro entre lo que más se encareció

Aguirre dijo que continuarán los incrementos: “Los materiales ya vienen aumentando al ritmo de la inflación y estimamos que seguirán esa tendencia. Con la turbulencia de esta semana, el mercado esta expectante por el impacto del dólar blue en los precios durante la primera semana de mayo”.

A lo largo de abril, hubo inodoros que subieron de $45.000 a $60.000, sillas de oficina que pasaron de $13.000 a $24.000, y juegos de duchas y griferías de $84.000 a $96.000, en algunos casos el aumento fue muy brusco.

Las varillas de hierro, claves para la estructura de la pared o piso, salen $2.000 por unidad, las de 8 mm de espesor. Los productos con hierro para hacer rejas se encarecieron un 8% desde el lunes.

Pintar también es más caro

Algunas pinturas aumentarán un 10% a partir del martes próximo. Las importadas aumentaron menos por ahora porque están valuadas con el dólar oficial, según explican en las empresas. Por otra parte, las fábricas de pinturas están tratando de reducir los plazos de cobro a menos de 30 días.

En las pinturerías desde el martes próximo los productos se venderán con un aumento de hasta el 10% en general

Guillermo Ortega, gerente de Sui Color, destacó a Infobae que ya debió aplicar tres grandes aumentos en sus precios en lo que va del año y que ante este escenario volátil hay que cubrirse mejor. “Antes cuando los precios subían si uno vendía un pedido grande cubría la desventaja aún con un valor viejo. Ahora mucho no se puede pedir porque la venta está floja, entonces pedimos menos productos a los fabricantes y distribuidores para no perder. Entonces todo lo que se cotiza se hace a precio nuevo. De lo importado hay faltantes. Todo lo nacional hasta ahora no falló nada”.

Sostienen que en la mayoría de las pinturerías no se quitan productos del mercado. Se necesita vender porque el sector no atraviesa su mejor tiempo y los comerciantes deben pagar gastos fijos que siguen aumentando, como servicios e impuestos.

Para defender mejor los ahorros quienes refaccionan su hogar o pintan su vivienda con los problemas económicos están teniendo dificultades para acceder a financiaciones, como el Ahora 12. “Y el que da financiación, lo hace con una tasa de un 80% a 100% Alguno no podemos hacer eso por lo que solo podemos mantener las 3 cuotas sin interés. También hay muchos que tratan de aprovechar el mejor precio de contado”.

