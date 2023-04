Sergio Chodos: “Para la Argentina va a ser imposible financiar los repagos al FMI si se cortan los desembolsos”

Sergio Chodos, director argentino ante el Fondo Monetario Internacional

Sergio Chodos, director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), reiteró que tres economistas que forman parte de los equipos de Juntos por el Cambio solicitaron en reuniones con funcionarios del organismo internacional que se suspendan los desembolsos hasta que asuma un nuevo Gobierno. Sin embargo, no quiso identificar los nombres de quiénes son esos tres economistas.

“Tengo la información de que tres economistas importantes de la oposición se acercaron a funcionarios del Fondo para sugerirle que era mejor que no adelantaran los desembolsos y que esperasen a que ellos fueron parte del nuevo Gobierno. Es tema irregular que afecta a los intereses de la Argentina en su conjunto, no es un tema de un Gobierno o de otro Gobierno”, dijo Chodos en declaraciones a Radio 10.

“Hay que entender la diferencia entre que haya diálogo de la oposición con el FMI. El Fondo tiene diálogo con sindicatos, movimientos sociales, entidades empresarias; eso me parece natural en el caso de que se discutan temas de políticas pero no si el foco es pedir que no haya desembolsos a la Argentina”, señaló.

“La relación con el Fondo Monetario cada Gobierno lo tomaba como un coto de caza especial -sobre todo el Gobierno anterior- que además tuvo un análisis del propio Fondo sobre ese crédito. En la evaluación posprograma en diciembre de 2021 en donde el mismo FMI hace la revisión del préstamo de 2018 que claramente fue un fracaso y que financió deuda insustentable y fuga de capitales”, recordó.

Chodos alertó sobre la actitud de la oposición de boicotear a la Argentina

“Habíamos pasado de eso a la decisión de que todo lo que tenga que ver con el Fondo se iba a discutir de cara a la sociedad. Así sucedió con este programa, que también fue votado por la oposición. Pasamos de ahí, que es una mejora institucional, a horadar por debajo de la mesa el interés del conjunto de los argentinos. No estamos hablando de una opinión o de un dialogo, estamos hablando de pedir que no haya desembolsos que en esta instancia es distinta a otras”, destacó.

Chodos alertó que la capacidad de pago de la Argentina al Fondo está atada a recibir esa misma plata del Fondo. “Este programa viene a intentar solucionar el desaguisado de 2018″, remarcó. “Quiero llamar a la reflexión; nosotros habíamos llegado a una instancia de calidad nstitucional que la estamos perdiendo y además están boicoteando al conjunto de la sociedad. La Argentina va a tener la imposibilidad de poder financiar los repagos al propio organismo si se cortan los desembolsos”, alertó.

“A mí me da tristeza porque habíamos logrado de salir de la idea de facciones en la relación con el Fondo. En estas instancias tenemos que ser un solo país. La ley que mandaba obligatoriamente el acuerdo con el fondo y el propio programa al Congreso. Lo importante de este tema es que fueron planteos debajo de la mesa no están on the récord”, indicó.

“Hay un liderazgo claro del ministerio de Economía en la relación con las máximas autoridades del FMI en cabeza del ministro (Sergio Massa). Hay una realidad que es la peor sequía de la historia argentina con un impacto mayor que otras grandes sequías, como la de 2018 y 2009. Es mucho mayor que esas sequías con un impacto realmente importante en la balanza de pagos. La Argentina sobrecumplió las metas en diciembre y después tuvimos el impacto de la sequía y esa realidad empezó a ser cada vez más evidente”, dijo Chodos.

Finalmente, el funcionario destacó que los equipos técnicos de los dos lados -FMI y Gobierno- son conscientes de esta realidad. “Hay un programa con marcos establecidos y una realidad determinada y plena conciencia de esa realidad y a partir de ahí hay un trabajo. Toda decisión final respecto de la toda revisión termina en las reuniones de los directores del FMI. Todavía falta. Ahora estamos en la etapa del diálogo técnico entre el ministerio y el staff con plena claridad en las consignas y consciencia de la realidad que toca gestionar”, aseguró.

