Entre la cautela y la búsqueda desesperada de talentos: cuáles son los puestos más requeridos en el mercado de trabajo

Los perfiles tecnológicos siguen siendo los más demandados y hay un alto nivel de rotación

El 78% de los empleadores argentinos con puestos vacantes manifiesta que tiene inconvenientes para encontrar los candidatos que necesita, número que ubica al país en el tercer puesto del ranking regional, según la Encuesta Global de Escasez de Talento realizada por ManpowerGroup Argentina a 39.000 empresarios de 41 países. Puerto Rico, con el 83%, y Brasil, con el 80%, ocupan los primeros puestos, en tanto que Colombia, con el 64%, es el que se encuentra en mejor posición. A su vez, el promedio global ascendió al 75%, según el estudio.

“La escasez de talento marca un número récord en 17 años. Por eso, hoy más que nunca, las empresas tenemos la oportunidad y el desafío de invertir en la formación y el desarrollo de nuestros colaboradores, fomentando así una cultura de aprendizaje continua que les permita competir a nivel local y global”, afirmó Luis Guastini, director general de ManpowerGroup Argentina.

El directivo remarcó que las empresas deben “reforzar las estrategias de capital humano, estar atentos a las nuevas demandas y dar a conocer sus prioridades sociales y ambientales si buscan atraer al mejor talento”.

Como ya viene sucediendo en lo últimos años, los puestos tecnológicos siguen siendo los más requeridos y con los que las compañías deben esmerarse más para tentarlos o retenerlos. Si bien hubo un crecimiento de la oferta en la última década, continúa siendo inferior que la demanda, por lo que las compañías deben ofrecer cada vez más mejoras, no sólo en materia de sueldos sino también de formas de trabajo, para que esos trabajadores acepten el desafío.

“Hoy es más prioritario el lugar de trabajo en términos de salario que el sueldo mismo. La pos pandemia generó en la gente cierto movimiento en el rol y el foco de su trabajo, redefinió algunos motivos que tiene que ver con elección del trabajo”, afirmó a Infobae el CEO de la consultora en Recursos Humanos Ghidini Rodil, Matías Ghidini.

Coincidió con esta afirmación el director de People de KPMG, Juan Manuel Martín, quien en diálogo con este medio aseguró que cuando la firma entrevista a candidatos para los puestos que buscan, “antes de preguntar cuándo van a ganar, indagan sobre cuántos días van a ir a la oficina”.

Oferta y demanda

El estudio de Manpower Group precisó que las industrias que presentan mayor escasez de talentos son Tecnología de la Información (85%); Finanzas y Real Estate (82%); Sanidad y Ciencias de la vida (81%); Servicios de comunicación (77%) y Bienes y Servicios de consumo (76 por ciento).

Y las posiciones más demandadas son las de tecnología de la información (IT) y data; ingeniería; atención al cliente; operaciones y logística; y administración y asistentes de oficina.

Según la encuesta de Manpower, más de la mitad de los empresarios consultados quiere ofrecer más flexibilidad sobre cuándo o dónde trabajar

¿Cómo planean hacer las organizaciones para enfrentar el déficit de competencias? El 78% quiere invertir en la capacitación de los colaboradores actuales; el 46% evalúa la contratación permanente de nuevos talentos; otro 43% cree que hay que invertir más en tecnología y el 36% restante buscará más talento temporal.

A su vez, más de la mitad de los empresarios consultados quiere ofrecer más flexibilidad sobre cuándo o dónde trabajar, mientras que el resto evalúa entre buscar nuevas fuentes de talento; aumentar los salarios; priorizar la automatización de ciertas tareas y procesos; ofrecer bonificaciones por incorporación y reducir los requisitos de calificación, de acuerdo con la investigación.

“La falta de talento calificado claramente hace que los salarios suban. Y lo que sucede es que si bien en el mercado general hoy no hay tanto movimiento, las empresas sí están implementando estrategias innovadoras para retener a quienes sí están empleados y están padeciendo la inflación y suba del dólar”, afirmó a este medio la CEO de Mercer, Cecilia Giordano, quien agregó que “muchas compañías empezaron a implementar la política de pago en dólares de parte del salario”. Es el caso de Accenture, que anunció semanas atrás que pagará hasta el 20% de los sueldos en moneda dura.

Sobre el mercado laboral argentino, la ejecutiva manifestó que “hay algunas posiciones laborales que son muy buscadas, como las tecnológicas, pero también hay mucho wait and see. Con todas las problemáticas que existen de inflación, devaluación, problemas de importación, hay una mirada de esperar a ver qué pasa. Hoy todo aquel que se va no se repone”.

De todos modos, como al mismo tiempo todas las compañías están realizando su propia transformación digital, los recursos vinculados con ese segmento siguen teniendo mucha movilidad y escasean. En muchos casos, son personas que emigran o trabajan desde la Argentina para el exterior y cobran en dólares, por lo que “son recursos faltantes”.

La amplia brecha cambiaria que no afloja sigue alentando a los trabajadores capacitados a buscar empleo en compañías del exterior y luego ingresar los dólares blue al país, destacan los analistas de recursos humanos.

La pandemia ayudó a ampliar el mercado laboral e impulsó a las empresas a mirar talentos fuera de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, pero aún así faltan recursos. “Los perfiles digitales son los más demandados, y por todas las industrias. Los programadores siguen siendo muy requeridos, al igual que los ingenieros de datos, ya que todas las empresas quieren empezar a tomar decisiones a través de los datos”, aseguró Giordano.

Matías Ghidini destacó que “hace diez años faltan entre 5.000 y 10.000 profesionales y puestos que no se llegan a cubrir en el sector de tecnología de la información” y donde la remuneración promedio está 40% por encima del salario promedio.

“Después están todos los sectores primos hermanos, como las fintech, las agrotech (empresas de agroindustria que se han digitalizado), las E-tech (educación) y las Health Tech (salud). El segundo sector que tracciona es la agroindustria, que si bien en ultimos meses por la sequía se ralentizó un poco, sigue siendo un sector donde hay demanda y uno de los más activos. También recupera la energía y la minería, aunque de forma más lenta”, dijo el CEO de Ghidini Radil y autor del libro “Mi trabajo ahora”.

En KPMG tienen activas 180 búsquedas, de las cuales 55 son por vacantes debido a renuncias. Si bien el director de People de la compañía aseveró que “debido a que las grandes tecnológicas mundiales empezaron a deshacerse de algunos perfiles, figuras que eran difíciles empezaron a aparecer”, también reconoció que “la fuga del talento sigue estando presente en el mercado”.

“Empezamos a ver que podemos acceder más rápido a determinados perfiles y los podemos cubrir en menor tiempo”, aclaró Martín. Sin embargo, Juan Manuel Martín remarcó que “cada vez más los talentos les dicen NO a las empresas”.

