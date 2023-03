Mercados: sube la Bolsa argentina en una rueda de recuperación internacional

La crisis bancaria global tiene en vilo a las bolsas.

Las bolsas internacionales negocian este lunes con tendencia alcista, en medio de un complejo panorama financiero.

Los indicadores de Wall Street avanzan hasta 1%, encabezados por el Dow Jones de Industriales, mientras que el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 1,4%, a 224.800 puntos a las 11:15 horas.

El operativo de este fin de semana para revertir la crisis de confianza fue mucho más amplio que el del domingo pasado. Ya no se decidió solo entre Washington y Nueva York, sino que involucró también al Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Nacional de Suiza, que anunciaron que ofrecerán tantas operaciones de swap o canjes de monedas como sean necesarias para ayudar a los bancos extranjeros a obtener acceso durante una semana a financiación en dólares estadounidenses hasta abril. Y en lugar de ser semanales, esas operaciones serán diarias.

El S&P Merval viene de perder casi 20% en dólares en las últimas dos semanas

A la creciente aversión al riesgo global derivada de las dudas sobre la fortaleza del sistema bancario mundial tras la quiebra del estadounidense Silicon Valley Bank, se le suman las dudas locales por una creciente inflación, desaceleración económica, menores exportaciones agrícolas por una dura sequía y escasas reservas del Banco Central, en un año electoral.

“Lo que sí parece es que en esta crisis, a diferencia de otras, los bancos centrales reaccionaron rápido, dando liquidez, que es lo único que pueden hacer en estos casos. Pero también, esta crisis demuestra que el dinero se mueve de un banco a otro mucho más rápido que en el pasado, y eso acelera mucho las crisis financieras y las entidades no tienen forma de resistir a esa salida rápida de depósitos”, comentó Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero.

“La mayor quiebra de un banco desde la crisis financiera del 2008 desató la aversión al riesgo en el mercado y una marcada compresión en las tasas de interés de Estados Unidos”, subrayó Balanz Capital en un informe.

En el plano local, “hoy el centro del problema está en este desborde fiscal. Hay que ordenar las cuentas fiscales, en el mediano plazo hay que bajar la presión fiscal y salir de este esquema de represión financiera que trae aparejado el populismo”, dijo en declaraciones a FM Milenium Federico Poli, economista y asesor del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.

“La inflación de marzo probablemente viene por encima de la de febrero. Marzo es un mes estacionalmente complejo en materia de aumento de precios porque la actividad económica en todos los sectores vuelve a su normal transcurrir”, afirmó Ricardo Delgado, economista de Analytica. “Difícilmente el piso del 6% se pueda perforar y estemos más cerca del 7% en el mes de marzo”, agregó.

“Este escenario internacional resulta inoportuno (para Argentina) ya que complejiza la actual etapa de transición hasta las elecciones, donde los operadores ni siquiera logran poder ganar claridad aún respecto a las alianzas que resultarán claves para los comicios y también encarar de inmediato un plan económico integral, en busca de corregir lo más rápido posible los serios desequilibrios acumulados y mejorar la confianza de los agentes”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

La recuperación de este lunes no se advierte para la deuda soberana. Los bonos Globales en dólares caen un 1% en Wall Street, con un riesgo país de JP Morgan que aumenta 34 enteros para la Argentina, en los 2.422 puntos básicos.

Vamos a tener un año donde “la actividad económica va a estar del lado negativo, con una inflación alta, y tampoco ayuda el mundo”, dijo Fausto Spotorno, economista Jefe de la consultora Ferreres & Asociados. Además estimó que de cara al próximo año “nadie puede decir que va a ser fácil el escenario económico del próximo Gobierno. Va a tener que tener un programa económico muy bien pensado e implementado con suma rapidez”.

“La apuesta por sostener el salario real ‘hasta donde se pueda’ será el -quizás único- objetivo que el Gobierno se trazará en la previa electoral”, estimó Ecolatina. “Paradójicamente, o no tanto, esto no será a través de una desaceleración de la inflación, sino a incrementos salariales más cercanos a ella, minando todavía más el poder adquisitivo de trabajadores informales y beneficiarios de la seguridad social”, agregó.

“Las expectativas internacionales son malas y las locales son peores, atento a los desequilibrios en los fundamentos económicos y financieros”, afirmó VatNet Financial Research. ”De no mediar novedades deus ex machina de la política nacional e internacional, esperamos mercados muy volátiles y con posibilidad de cambios abruptos”, acotó el informe.

