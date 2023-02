Alerta roja de un alto ejecutivo internacional: las criptomonedas perdieron la guerra contra el dinero tradicional

Imagen de archivo del entonces gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, durante un discurso en Ciudad de México, México. 22 noviembre 2017. REUTERS/Edgard Garrido

La idea de que las criptomonedas son una alternativa al dinero tradicional quedó enterrada luego de la turbulencia que atravesó el año pasado el sector de los activos digitales, según Agustín Carstens, titular del Banco de Pagos Internacionales (BIS, según su sigla en inglés).

“Esa batalla ha sido ganada”, dijo Carstens en una entrevista de Bloomberg TV el miércoles. “Una tecnología no genera dinero confiable”, aclaró el ex secretario de Hacienda y ex presidente del Banco Central de México.

El sector de activos digitales aún no se recupera del colapso de US$2 billones y la caída estrepitosa en noviembre de la plataforma de intercambio FTX de Sam Bankman-Fried, que cometió uno de los delitos corporativos de más relevantes en la historia financiera contemporánea de Estados Unidos.

En este sentido, el bitcóin, la moneda digital de referencia, cayó 65% a US$24.150 desde su pico cercano a US$69.000 en 2021. El desplome de las criptomonedas y una serie de caídas provocaron dudas acerca de la afirmación de que se puede confiar en los tokens como depósitos de valor y medios de intercambio.

“Solo la infraestructura legal e histórica detrás de los bancos centrales proporciona una gran credibilidad” al dinero, dijo Carstens, y agregó que anticipa una “firme declaración” del Grupo de los 20 para fortalecer la regulación del sector de activos digitales.

El sector cripto es una actividad financiera que realmente solo puede existir “bajo ciertas condiciones”, dijo el ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, Carstens también habló en la Autoridad Monetaria de Singapur y dijo que las monedas digitales del banco central, o CBDC, y los depósitos tokenizados pueden ayudar a la eficiencia. En este sentido, el experto sugirió seguir el modelo de blockchain unificado bajo una asociación público-privada donde un banco central sustente la confianza en las CBDC.

Duro golpe para las criptomonedas el último año

En su discurso, Carstens se refirió a las criptomonedas estables, ligadas al dólar u otros activos seguros, del sector privado. Al respecto, dijo que los reguladores deben asegurarse de que las stablecoins no perjudiquen inversionistas y consumidores ni fragmenten el sistema monetario. Las monedas estables son tokens criptográficos que están destinados a tener un valor fijo, por ejemplo, US$1, pero algunos han explotado, cargando a inversionistas con pérdidas.

Días atrás, el economista mexicano ya había planteado la necesidad de regular de forma directa las actividades de las grandes empresas tecnológicas en los servicios financieros, dado su tamaño e influencia.

Carstens, nacido en 1958, es un economista y político mexicano, que fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público de 2000 a 2003 durante la presidencia de Vicente Fox y fue secretario de Hacienda y Crédito Público de 2006 a 2009 durante la presidencia de Felipe Calderón. Además, lideró el Banco de México entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2017. Desde el 1 de diciembre de 2017 es el gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Es miembro del Partido Acción Nacional.

