Guillermo Michel, titular de la Aduana: “La persona que viaja y trae ropa o trae un celular no va a tener inconvenientes”

Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas

El titular de la Direción General de Aduanas, Guillermo Michel, se refirió al sistema que está implementando esa dependencia para utilizar información anticipada con el fin de detectar infracciones a los límites a la compra de bienes en el exterior en aeropuertos y otros ingresos al país. “Esto no es para una persona que viaja y trae una ropa, trae un celular. Esto aplica a gente que trae ropa con fines comerciales, zapatillas con fines comerciales, o drogas”, dijo.

En conversación con Radio Mitre, Michel se refirió al nuevo método de información anticipada que puso en marcha la Aduana. Y lo describió como un sistema que utiliza datos disponibles para trazar perfiles de riesgo y, de esa manera, orientar los controles aduaneros hacia los casos que más probabilidades de infracción tengan.

“La Aduana cuenta con tres fuentes de información para todo lo que es pasajeros que vienen del exterior. Un primer grupo o núcleo de información es la información anticipada que la Organización Mundial de Aduanas empezó a estandarizar a partir del atentado a las Torres Gmelas. Eso se concentra a traves de IATA, que es la organización internacional que nuclea a todas las empresas aerolíneas y va distribuyendo la información de manera estandarizada a todas las aduanas del mundo. No es para Argentina sino para todo el mundo. Lo que se estandariza son los datos generales del vuelo y los datos específicos del pasajero. ¿Y eso qué le permite a la Aduana? Contar con información del viajero, la duración del viaje, las escalas y de las valijas”, explicó el funcionario.

“Otro núcleo es toda la información que nos adelantan los fiscos extranjeros cuando el argentino pide el tax refund o la devolución de IVA. Eso lo tenemos muy aceitado con España y lo estamos trabajando con Italia. La aduana argentina ya sabe cuando un viajero compró un artículo de lujo y pidió el reembolso, por lo que si supera la franquicia lo va a invitar a declararlo”, agregó Michel.

“Un tercer grupo lo proveen otros organismos. Por ejemplo Interpol nos permitió detectar un caso de contrabando de billetes y divisas gracias a que el viajero tenía causas penales en otros países”, dijo.

Con todo, Michel aseguró que no se trata de un sistema que endurezca las normas sobre qué se puede entrar o no por la Aduana, sino una forma de optimizar los datos disponibles para poder hacer más eficientes los controles. No para controlar más estrictamente las compras de los viajeros particulares.

“Obviamente que esto no es para una persona que viaja y trae una ropa, trae un celular, trae alguna compra. Esto aplica a gente que trae ropa con fines comerciales, zapatillas con fines comerciales, o drogas. Esto está muy trabajado con el tema drogas”, dijo.

“Esta información anticipada es para todo el mundo, pero no es para el pasajero que viene de disfrutar unas vacaciones familiares. Eso también tiene un análisis de razonabilidad de los guardias en el lugar”, agregó.

“Es una tarea selectiva de perfiles de riesgo”

El funcionario relató que ya aplicaron el sistema con bastante éxito. “En los últimos dos meses hicimos un trabajo de información anticipada, nos dio información sobre 52 pasajeros, de los cuales 22 dieron resultados positivos. Es una tarea selectiva de perfiles de riesgo”, explicó. Las detecciones, abundó, se tradujeron en la incautación de prendas de vestir, zapatillas, celulares, computadores, drones y perfumes, ya que la cantidad y variedad de la mercancía permitía presumir que estaba siendo importada con fines comerciales.

El caso más resonante se dio en el Aeropuerto de Ezeiza: el sistema de análisis anticipado de la Aduana emitió una alerta acerca de un hombre que, acompañado por una mujer que sería su pareja, intentó ingresar al país 100 pares de zapatillas y 251 prendas de vestir por la vía del régimen de equipaje. Los viajeros arribaron al país en el vuelo AC 096 de Air Canada, procedente de la ciudad de Montreal, y llevaban cerca de 15 bultos.

“Realmente me sorprendió la capacidad de ubicar las zapatillas en la valija”, dijo Michel.

