Según Carlos Melconian, los argumentos económicos del presidente para no acatar el fallo de la Corte son una excusa: “Esto es 100% institucional”

Paren la mano, parece decir Melconian, para quien la decisión del presidente de desconocer el fallo de la Corte es "gravísima". El efecto económico de acatarla, dijo, es muy poco significativo y el gobierno lo usa como excusa

“Esto es como si en el penal que cobró el polaco y pateó Mbappé el Comité Ejecutivo de la AFA invade la cancha, desconoce el fallo y no deja patear”.

Tal la comparación futbolera y mundialista que hizo Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación y actual presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, sobre la decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso restituir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) los fondos que el gobierno nacional le quitó en septiembre de 2020 para transferírselos al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que afrontaba entonces una rebelión por los sueldos del personal policial.

“Cuando vas a la escuela, te enseñan el Himno, Aurora y que hay 3 poderes independientes y uno de ellos está para cuidar la Constitución Nacional. Esto que sucedió es gravísimo. Uno dice en la Argentina que la democracia falló en darle una salida económica a la sociedad, pero el resto funciona extraordinariamente. Nadie sabe el nombre del jefe del Ejército. Eso es un triunfo excepcional de la democracia. Pero lo que ocurrió ahora es inédito. Sobre el impacto económico, para muestra basta un botón: el silencio del ministro de Economía”, dijo Melconian.

Retroceder 5 casilleros

“Nuestra preocupación –prosiguió, sobre su rol como presidente del Ieral en el diseño de una propuesta económica apartidaria para el próximo gobierno- es que hablamos de confianza, certidumbre, horizonte, explicamos a los jóvenes que esto se soluciona con más y no menos institucionalidad, y de golpe, como en el juego de la Oca, esto te hace retroceder 5 casilleros”. Por eso, subrayó, “urge encontrar una salida. Esto daña enormemente el futuro de la Argentina. Es gravísimo en lo institucional”.

¿Cuál es hoy el valor de la ley, qué significa hoy un depósito, un bono, un terreno en la Argentina, si cuando el árbitro polaco cobra penal el Comité Ejecutivo de la AFA invade la cancha. Ni en un Club de Barrio pasa eso”.

Melconian restó importancia a los argumentos del gobierno sobre los efectos económicos que tendría acatar el fallo. “Económicamente hablando eso de que hay que ir al Congreso, cambiar el presupuesto, que le sacan fondos a las provincias, son excusas. Es una cuestión menor. Hay que encapsular a los que razonan así, porque no tienen cabida en el futuro de la Argentina. No entiendo a quienes se sumaron a esto. Yo recorro el país y en privado son personas lógicas, entienden, tienen sentido común, saben del valor de la confianza, la racionalidad, la certidumbre”, insistió.

Pero ante una situación así, se preguntó, ¿Cuál es el valor de la ley, qué significa hoy un depósito, un bono, un terreno en la Argentina, si cuando el árbitro polaco cobra penal el Comité Ejecutivo de la AFA invade la cancha. Ni en un Club de Barrio pasa eso”.

Melconian recordó que cuando reconoció algunos logros de la gestión de Sergio Massa lo hizo comparándolo con la situación en que estaba el país a fines de julio. “Cuando uno le bajó la persiana a esta administración es porque piensa en el futuro, que no empieza el 10 de diciembre de 2023″. Quienquiera que gane, insistió, todo el mundo se estará preguntando “¿cómo sé que si cobran penal no van a invadir de nuevo la cancha?”.

Barajar y dar de nuevo

Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta en agosto 2020, semanas antes de la decisión presidencial de quitarle fondos a CABA para transferírselos a la provincia de Buenos Aires

El economista enfatizó que el fallo de la Corte es de poco impacto económico y no afecta a las provincias. En septiembre de 2020, recordó, “hubo un discrecional y arbitrario manejo de fondos para dárselos a la provincia de Buenos Aires y hoy tenés que revertir ese proceso. Hay que buscar una salida. Uno de chiquito aprendió que las cosas se rectifican. Los lógicos se tienen que poner de un lado, de forma apartidaria. A mí me encanta que la Selección argentina juega, gusta y sale campeón y no se sube a ningún balcón. Hay que transformar la economía en eso. Acá el problema es el respeto a la ley, el derecho de propiedad”.

Consultado sobre si el desacato del Ejecutivo abre las puertas a la “venezolanización” de la Argentina, Melconian recordó que cuando le preguntaban sobre ese riesgo “era un abanderado de decir que no”. Por la constitución y las características productivas del país, enfatizó, “Argentina no es Venezuela, con todo respeto a los venezolanos, que no tienen la culpa del gobierno que tienen”. Y afirmó que en las elecciones argentinas, cuando la gente ve cosas como la que el gobierno acaba de hacer con el fallo de la Corte, “te vota en contra”.

Rumbo y votos

“El rumbo del país que quiere ser lo ha determinado 20 veces la Argentina. Acá lo importante es el futuro: los movimientos económicos de estos días no tienen que ver con las consecuencias económicas de este fallo, es 100% institucional. Hay que darle una salida al Comité Ejecutivo, reconstruir la confianza. Si no, estamos liquidados”.

Melconian se reconoció sorprendido por los límites a los que llegó Alberto Fernández. Cuando aparecen cosas así, se preguntó “¿cómo era este tipo que ahora invade la cancha?”. La respuesta, prosiguió es dejarlos solos y “volver a la lógica”. No se trata, aclaró, de cómo te ven de afuera. “Lo que importa es cómo te ven de adentro. Quienes tenemos que poner la plata somos los argentinos. Tenemos que ver con que los del Comité Ejecutivo sean tipos lógicos”.

Por último, Melconian, que fue presidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, dijo que la actual titular de la entidad, Silvina Batakis, y otros funcionarios, se deben estar preguntando “¿qué carajo hacemos el lunes?”, sobre si empezar a transferir fondos a CABA en función de lo que falló la Corte Suprema. “Hay que darle protección a esa gente, dejarlos trabajar. Transformemos esto en una oportunidad: es la construcción cotidiana de la Argentina. No es que el 10 de diciembre 2023 viene Gardel. Dejen que Mbappé patee el penal”.

