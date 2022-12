Mercados: las acciones y bonos argentinos operan con leve alza y resisten la tendencia negativa de Wall Street

La sede de la Bolsa de Comercio en el centro porteño.

Las acciones y los bonos de Argentina son negociados con leve tendencia positiva este miércoles, para diferenciarse de la tendencia negativa que se impone en los mercados internacionales, con caídas en un rango de 0,1% a 0,7% en los principales índices de Wall Street.

El índice S&P Merval de Buenos Aires avanzaba un 0,6%, a 169.000 puntos, a las 12:05 horas, previo a la inactividad del mercado por los feriados del jueves y viernes. El panel líder de la Bolsa porteña acumula una ganancia en pesos de 102% en el 2022, mientras que medida en dólares “contado con liqui” el alza es de un 20 por ciento.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street se dan números mixtos. Destacan las ganancias de Cresud (+3,3%), Central Puerto (+1,8%) e YPF (+1,6%) y las bajas de 4,1% para Despegar.

En cuanto a la renta fija, los títulos públicos de Argentina subían un tenue 0,1% en promedio, según la referencia d elos Globales del canje operados en Wall Street. El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro norteamericano con sus pares emergentes, restaba cuatro unidades, a 2.374 puntos básicos.

Los agentes bursátiles efectuaban una lectura positiva al anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de alejarse de cualquier candidatura para las elecciones de 2023, como reacción a un fallo judicial en su contra.

La poderosa Vicepresidente de la Nación recibió el martes una condena de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un resonante caso de corrupción conocido como “Vialidad”, aunque la sentencia quedará en suspenso tras la prevista apelación judicial.

“La condena real que me dan es la de inhabilitación para cargos electivos”, dijo Cristina Kirchner tras la lectura del fallo, y afirmó: “En 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros”.

Cristina Kirchner es la dirigente más popular de la alianza oficialista del Frente de Todos, que el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de liderada por Juntos por el Cambio.

Como presidente entre 2007 y 2015, Cristina Kirchner “se opuso a la dinámica del mercado financiero y esto fue visto como algo muy adverso por el mundo inversor”, consideró Reuters.

Los mercados del exterior “se tiñeron de rojo, arrasados por las incertidumbres sobre las decisiones futuras de la Reserva Federal y la economía estadounidense. Si bien según las encuestas el mayor porcentaje de las personas cree que Powell solamente anunciará un aumento de 50 puntos en las tasas, dato que se conocerá el 14 de diciembre luego de la última reunión de dos días de la Fed, los temores se enfocan en cómo continuará el impacto en la economía y si la continua suba no llevará hacia una recesión en el futuro, incluso con las mejoras en los datos económicos”, describió Priscila Bruno, analista de Rava Bursátil.

“La definición de tasas y la actualización de proyecciones será clave para seguir a los activos emergentes y, por consecuencia, el devenir de los bonos argentinos”, subrayaron los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

