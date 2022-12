Cuáles son las cuatro dudas que preocupan a los inversores, que prefieren cubrirse con dólares

Los bonos que se utilizan para operar en contado con liquidación cayeron más de un 2 por ciento. REUTERS/Simon Dawson

Los pesos buscaron refugio en el dólar, para escapar de las señales dudosas que transmite el Gobierno. Los inversores tienen, por lo menos, cuatro dudas relevantes. No saben si van a subir o bajar las tasas de interés, dato fundamental para los plazos fijos; si van a alentar el consumo y habrá más inflación; si la licitación del Tesoro cubrirá los vencimientos de deuda o deberán emitir y si la emisión por el dólar soja podrá ser absorbida.

En esta incertidumbre, se derrumbaron los bonos que se utilizan para comprar o vender dólares financieros. El AL30D perdió 2,3% y el GD30D, 2,4%. Ante esta situación el dólar MEP subió $9,77 (+3,1%) y el contado con liquidación, $9,73 (+3%) a $340,40.

El dólar libre aumentó $3 a $315 y quedó muy rezagado porque cierra a las 3 de la tarde, 3 horas antes que el mercado de los dólares alternativos. Por eso, hoy el dólar libre intentará acercarse al precio del MEP y hace predecir una rueda agitada.

“Yo al dólar lo veo presionado desde dos lados. Están empezando a ingresar los pesos del dólar-soja y el refugio del productor es ir a la moneda en la que confía. A su vez preocupa el encontronazo que hay entre el Ministerio de Economía y el Banco Central por la suba o baja de las tasas de interés”, señaló Salvador Vitelli, analista de temas financieros y especialista en agronegocios.

El informe diario que confecciona el analista Andrés Reschini señala que “los bonos en dólares siguieron en caída y en la plaza cambiaria continúan las presiones sobre los dólares alternativos que, además tienen combustible local por el alto grado de desconfianza y la emisión por distintas vías, entre ellas la compra de dólar soja. Los futuros del dólar aún no encuentran el piso y ajustan con importantes bajas, producto de que crece la parte de la economía que se desancla del tipo de cambio mayorista. La posición de fin de octubre 2023, el mes de la primera vuelta de presidenciales, ajustó al 105,85% de tasa efectiva anual contra el 126% del actual ritmo devaluatorio. Si se toma la devaluación de hoy, el ritmo mensual subió a 6,84%”.

El dólar mayorista, a su vez subió 34 centavos y los productores de soja liquidaron USD 114,2 millones de los que el Banco Central retuvo 80%, es decir USD 91 millones que hicieron que las reservas suban USD 137 millones (ayudadas por la nueva suba del yuan) a 38.693 millones.

“El promedio de lo que retiene el Banco Central de los exportadores está ahora en 52% contra 65% de la primera etapa del dólar soja. Por eso salieron a mejorar los valores porque se están dando cuenta que el productor está reticente a vender. Tuvieron que pagar más de $90 mil por tonelada, un precio que está por encima de la capacidad teórica de pago de las fábricas. A su vez, no hay demasiada soja, no es como septiembre cuando el ritmo de comercialización estaba atrasado. Y encima se viene una campaña con incertidumbre y se hace difícil vender porque con esa misma soja hay que calzar algún alquiler. Si vende ahora y queda comprado en soja y llega a haber un tipo de cambio diferencial como ahora no va a tener de donde agarrarse para pagar el alquiler del campo. Algo usual era cubrirse con maíz, pero ahora es increíblemente costoso porque el maíz quedó con el dólar oficial”, opinó Vitelli.

En el precio de los bonos se vio la preferencia de los inversores por el billete. Los títulos de la deuda cayeron casi 3% y el riesgo país subió 89 unidades (+3%) a 2.393 puntos básicos. Hace dos días estaba por perforar el piso de 2.200 puntos y ahora está apuntando a remontarse por encima de 2.400 puntos.

En la zona no hubo un movimiento similar. El índice de países emergentes, el EEM, cedió 0,10% y el de Brasil, el EWZ, subió 1,6%.

La Bolsa, a pesar de la nueva caída de los mercados de Nueva York, se recuperó en pesos. Se negociaron $2.763 millones y el S&P Merval subió 2,20% en pesos y cayó 0,8% en dólares.

Los ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron bajas generalizadas y reflejaron mejor la realidad de los mercados del mundo, agobiados por la incertidumbre que genera Estados Unidos ante la falta de éxitos en la lucha contra la inflación.

Para hoy se espera otra rueda de coberturas y la mente de los inversores está puesta en la licitación de los Bonos del Tesoro del próximo miércoles.

